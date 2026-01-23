ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 09:21
Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12

Newsroom
Παρασκευή, 23/01/2026 - 08:33

Η TÜV NORD Ελλάδας, μέλος του διεθνούς Ομίλου TÜV NORD και ανεξάρτητος οργανισμός επιθεώρησης και πιστοποίησης με μακρόχρονη τεχνογνωσία, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System – IMS) για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Το πιστοποιημένο Integrated Management System βασίζεται στην εναρμονισμένη και ενιαία εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία), τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου, δομημένου και συστηματικού μοντέλου διοίκησης.

Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να υιοθετεί σύγχρονες πρακτικές διοίκησης, οι οποίες αντιμετωπίζουν με ολιστικό τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης επιτυγχάνεται η ενιαία αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών, η ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και η συστηματική συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι η πιστοποίηση αφορά το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., αναδεικνύοντας την κλίμακα, την τεχνική πολυπλοκότητα και τον στρατηγικό ρόλο των υποδομών που διαχειρίζεται για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας. Η ομοιογενής εφαρμογή του Integrated Management System σε όλα τα Πάρκα διασφαλίζει κοινά πρότυπα λειτουργίας, υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης και συγκρίσιμους δείκτες απόδοσης.

Η πιστοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης εντάσσεται άρρηκτα στη συνολική στρατηγική ESG της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., καθώς τα πρότυπα ISO συνιστούν θεμελιώδη εργαλεία για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, τη βελτίωση των κοινωνικών επιδόσεων και τη θωράκιση της εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερού, αξιόπιστου και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Η TÜV NORD Ελλάδας, με επιστημονική επάρκεια, διεθνή διαπιστευμένη μεθοδολογία και ανεξαρτησία κρίσης, συνέβαλε καθοριστικά στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής, αξιολόγησης και πιστοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη διεθνή αναγνώριση του έργου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 08:52

