Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
Newsroom
Πέμπτη, 22/01/2026 - 08:43

13 συλλήψεις και αφαίρεση άδειας λειτουργίας για 2 έτη σε 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της ΑΑΔΕ

H Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία - ΕΛΥΤ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αλλοίωσης των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν καταναλωτές, στους οποίους παρέδιδαν λιγότερα καύσιμα, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Λάρισας καθώς και Πιερίας, κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, 9 οικίες, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Οι παραπάνω κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παράβαση νόμων και αποφάσεων που αφορούν την αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, την έκδοση αποδείξεων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φορολογία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από το Τμήμα Φορολογικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών και κατόπιν αξιοποίησης δεδομένων από συστήματα της ΑΑΔΕ, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προέκυψε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021.

Πιο αναλυτικά, ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών-εκροών, μέσω του οποίου γινόταν εφικτή η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.

Το εν λόγω λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από 2 συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι 2 ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιχειρησιακά μέλη τής οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές τού κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 59 κεντρικές μονάδες Η/Υ
  • 30 φορολογικοί μηχανισμοί
  • 10 πολυτελή αυτοκίνητα
  • 6 πιστόλια και βαλλίστρα
  • 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων
  • μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και
  • το χρηματικό ποσό των 250.000 ευρώ

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για 2 έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Από την Αστυνομία εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ' επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για 5 έτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
22 Ιανουαρίου 2026

