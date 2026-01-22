Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα

13 συλλήψεις και αφαίρεση άδειας λειτουργίας για 2 έτη σε 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της ΑΑΔΕ

H Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία - ΕΛΥΤ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αλλοίωσης των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν καταναλωτές, στους οποίους παρέδιδαν λιγότερα καύσιμα, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Λάρισας καθώς και Πιερίας, κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, 9 οικίες, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Οι παραπάνω κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παράβαση νόμων και αποφάσεων που αφορούν την αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, την έκδοση αποδείξεων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φορολογία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από το Τμήμα Φορολογικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών και κατόπιν αξιοποίησης δεδομένων από συστήματα της ΑΑΔΕ, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προέκυψε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021.

Πιο αναλυτικά, ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών-εκροών, μέσω του οποίου γινόταν εφικτή η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.

Το εν λόγω λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από 2 συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι 2 ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιχειρησιακά μέλη τής οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές τού κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

59 κεντρικές μονάδες Η/Υ

30 φορολογικοί μηχανισμοί

10 πολυτελή αυτοκίνητα

6 πιστόλια και βαλλίστρα

175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων

μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και

το χρηματικό ποσό των 250.000 ευρώ

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για 2 έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Από την Αστυνομία εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ' επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για 5 έτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.