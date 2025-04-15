Καύσιμα: Πόσα χάνουμε από τις πειραγμένες αντλίες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Πόσα χάνουμε από τις πειραγμένες αντλίες

Καύσιμα: Πόσα χάνουμε από τις πειραγμένες αντλίες
Άννα Διανά
Τρίτη, 15/04/2025 - 08:08

Παρά τα αυστηρότερα μέτρα και την εντατικοποίηση των ελέγχων, η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων φαίνεται να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ).

Οι εκτιμήσεις της αγοράς για το 2025 δείχνουν σχεδόν διπλασιασμό των παραβατικών πρατηρίων στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις εκτιμήσεις της αγοράς, που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ και διευθύνων σύμβουλος της Ελινόιλ, Γιάννης Αληγιζάκης, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το 2025 το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων αυξήθηκε σε 29% στην Αττική και σε 17% στη Θεσσαλονίκη, όταν το 2016 το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 15% στην Αττική και το 11% στη Θεσσαλονίκη. Καταγράφεται δηλαδή μια αύξηση κατά 93% στην Αττική και 55% στη Θεσσαλονίκη.

Το φαινόμενο, όπως περιέγραψε, επικεντρώνεται πλέον κυρίως στις «πειραγμένες» αντλίες και στις ελλειμματικές παραδόσεις, δηλαδή στην κλοπή καυσίμων κατά τη διανομή ή την προμήθεια του καταναλωτή.

Η τάση που καταγράφεται είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των παραβατικών πρατηρίων, αλλά μειώνεται η ποσότητα καυσίμων που κλέβεται ανά πρατήριο. Όπως σημείωσε ο κ. Αληγιζάκης, «περισσότερα πρατήρια κλέβουν μικρότερες ποσότητες». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 2025 η μέση απώλεια ανά παράδοση λόγω πειραγμένων αντλιών ανέρχεται στο 18%, καταγράφοντας μείωση κατά 25% σε σχέση με το 2023, όταν η απώλεια έφτανε το 24%.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, επισημαίνοντας τη θέσπιση του νόμου περί «δέουσας επιμέλειας» το 2024, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η εφαρμογή του νόμου στην πράξη συναντά σοβαρές δυσκολίες, καθώς ορισμένες δικαστικές αποφάσεις αναστέλλουν την επιβολή των ποινών, επιτρέποντας τη συνέχιση της λειτουργίας παραβατικών πρατηρίων.

Κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της παραβατικότητας φαίνεται πως διαδραματίζει και η συνέχιση της ισχύος του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων, μέτρο που εφαρμόζεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο ΣΕΕΠΕ έχει κατ' επανάληψη αναφερθεί στις αρνητικές συνέπειες του μέτρου, κάνοντας λόγο για στρέβλωση της αγοράς και ενίσχυση του αθέμιτου ανταγωνισμού. «Το πλαφόν, πέρα από αδικαιολόγητο, είναι και αναποτελεσματικό, καθώς επηρεάζει μόλις το 6% της τελικής τιμής των καυσίμων», ανέφερε ο κ. Αληγιζάκης. Πρόσθεσε δε ότι «πολλά νόμιμα πρατήρια καθίστανται μη βιώσιμα και περνούν στα χέρια παραβατικών επιχειρηματιών».

Παρόμοια ήταν και η τοποθέτηση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου Motor Oil, Πέτρου Τζαννετάκη, ο οποίος μιλώντας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών χαρακτήρισε την διατήρηση του πλαφόν παράλογη, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση καλείται να λειτουργήσει υπό συνθήκες σημαντικής αύξησης του κόστους τόσο σε μισθούς όσο και σε ενέργεια. Ο ίδιος τόνισε ότι αναμένει την απόφαση της κυβέρνησης έως το τέλος Απριλίου, οπότε και εκπνέει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΑΔΕ έχει καταρτίσει φιλόδοξο σχέδιο δράσης για το 2025, με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου καυσίμων. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια 33.410 ελέγχων δίωξης σε προϊόντα με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως υγρά καύσιμα, καπνικά και αλκοολούχα. Επιπλέον, περιλαμβάνει 6.082 ελέγχους «δέουσας επιμέλειας», 1.500 ελέγχους βάσει πληροφοριακών δελτίων, καθώς και τουλάχιστον 13.700 εκ των υστέρων ελέγχους εγγράφων από τα τελωνεία. Συνολικά, το πλάνο προβλέπει περισσότερους από 73.400 ελέγχους από τα τελωνεία και 184.000 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, με στόχο την ανάκτηση επιπλέον εσόδων ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Στη «φαρέτρα» των ελεγκτικών αρχών επιστρατεύονται και ψηφιακά εργαλεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και οι διασταυρώσεις από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγγελίες πολιτών, προκειμένου να εντοπιστούν ύποπτα πρότυπα συμπεριφοράς και να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο στην αγορά καυσίμων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βουλγαρία: Αύξηση 50% στη δυναμικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα
Βουλγαρία: Αύξηση 50% στη δυναμικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα 14 Απριλίου 2025
Οι στόχοι της Stellantis για την απανθρακοποίηση 15 Απριλίου 2025
Οι στόχοι της Stellantis για την απανθρακοποίηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα

Τα αγροτικά μπλόκα βαρόμετρο για τη ζήτηση καυσίμων- Ανθεκτική η αγορά με οριακή τάση ανόδου τιμών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Τα αγροτικά μπλόκα βαρόμετρο για τη ζήτηση καυσίμων- Ανθεκτική η αγορά με οριακή τάση ανόδου τιμών

Τα αγροτικά μπλόκα βαρόμετρο για τη ζήτηση καυσίμων- Ανθεκτική η αγορά με οριακή τάση ανόδου τιμών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Τα αγροτικά μπλόκα βαρόμετρο για τη ζήτηση καυσίμων- Ανθεκτική η αγορά με οριακή τάση ανόδου τιμών

Το τεχνολογικό σχέδιο της Schneider Electric ανοίγει τον δρόμο για την παγκόσμια ανάπτυξη των καυσίμων e-μεθανόλης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Το τεχνολογικό σχέδιο της Schneider Electric ανοίγει τον δρόμο για την παγκόσμια ανάπτυξη των καυσίμων e-μεθανόλης

Γιάννης Τριήρης: Καπηλεία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Καπηλεία