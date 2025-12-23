ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/12/2025 - 12:30
ΤΕΧΑΝ: 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/12/2025 - 12:25
Ν. Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου και του παλαιού δημαρχείου Ιωαννίνων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/12/2025 - 11:32
Κίεβο: Μεγάλης έκτασης διακοπές της ηλεκτροδότησης έπειτα από ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
23/12/2025 - 11:01
ΤΙΤΑΝ: Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/12/2025 - 10:15
Η METLEN ολοκληρώνει την εμβληματική συναλλαγή ΑΠΕ στη Χιλή με τη Glenfarne
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/12/2025 - 10:05
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων για την Ειδικότητα Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/12/2025 - 09:12
Κυρ. Μητσοτάκης στην τριμερή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό παίκτη στα ενεργειακά στην ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/12/2025 - 08:58
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ο Εμμανουήλ Φουντούκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/12/2025 - 08:52
ΡΑΑΕΥ: Διευκρινήσεις για κατόχους έργων ΑΠΕ που συνάπτουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός διαγωνισμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/12/2025 - 08:33
Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει τον διαγωνισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/12/2025 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η αλά καρτ έννοια για την ασφάλεια μας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/12/2025 - 08:25
Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η προκαταβολή- Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων πληρωμών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/12/2025 - 08:22
Κάθετος Διάδρομος: Τι έδειξαν οι άγονες δημοπρασίες του Ιανουαρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/12/2025 - 08:18
ΔΕΣΦΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 15:54
Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος: Συνεχίζει την υπεύθυνη πορεία της δημοσιεύοντας τη 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/12/2025 - 15:42
Ο ΕΣΠΕΝ ζητά πρόσβαση στα δεδομένα της ΑΑΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/12/2025 - 15:39
Συνάντηση ΥΠΕΝ, κ. Σταύρου Παπασταύρου και της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/12/2025 - 15:30
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/12/2025 - 15:26
AVIN: Συνεχίζει για 5η χρονιά την πρωτοβουλία «Χριστούγεννα για όλους»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 14:39
Τι ώρα πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 14:03
Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες Α.Ε.: Δωρεάν υπηρεσίες στις Φ/Β εγκαταστάσεις του ιδρύματος «Το Εργαστήρι - Λίλιαν Βουδούρη»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/12/2025 - 13:49
ΔΑΠΕΕΠ: Ανακοίνωση ετήσιου προγράμματος Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/12/2025 - 13:20
Η LPC στηρίζει τις οικογένειες του Ασπροπύργου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 13:10
“Πολεμική” προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/12/2025 - 12:33
Η Coral Gas με το Magic Diabetes Bus «#parea, για τον διαβήτη» στον Ασπρόπυργο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/12/2025 - 12:20
Επίδομα θέρμανσης: Έως αύριο 23 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 10:40
HELLENiQ ENERGY & Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Μια διαχρονική στήριξη που εξελίσσεται και ενισχύει το Παραολυμπιακό Κίνημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 10:04
Στρατηγική αναβάθμιση, διεθνής παρουσία και έντονη δραστηριότητα σε δράσεις και έργα το 2025 για την ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 09:24
Κάθετος Διάδρομος: Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας εγκρίνουν νέα προϊόντα δυναμικότητας για την ασφαλή τροφοδοσία φυσικού αερίου στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/12/2025 - 09:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η προκαταβολή- Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων πληρωμών

Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η προκαταβολή- Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων πληρωμών
Άννα Διανά
Τρίτη, 23/12/2025 - 08:22

Ολοκληρώνεται σήμερα η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώνεται η προκαταβολή, που αντιστοιχεί είτε στο 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι είτε, στην περίπτωση νέων δικαιούχων, στο 50%, με το ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό να διαμορφώνεται στα 80 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής καταβολής, οι επόμενες πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης έχουν ήδη προσδιοριστεί. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και θα αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, λοιπών καυσίμων, πέλετ και καυσόξυλων που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 15 Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά παραστατικά θα έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση έως τις 30 Απριλίου 2026. Για τους δικαιούχους φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης προβλέπεται επιπλέον καταβολή έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το επίδομα καλύπτει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη), φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας (πέλετ), θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές των επιδοτούμενων καυσίμων έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λαμβάνονται υπόψη αγορές που πραγματοποιούνται από τις 15 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία έναρξης της διάθεσής του. Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), επιδοτούνται αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου θέρμανσης, ενώ από το επίδομα εξαιρούνται όσοι έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Σημειώνεται ότι στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτά 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα. Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας» και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος του δικαιούχου.

Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή επιδότησης, προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%.

Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται τον χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25%.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης απευθύνεται σε νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με το ύψος της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και την περιοχή κατοικίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΣΦΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
ΔΕΣΦΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» 22 Δεκεμβρίου 2025
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ο Εμμανουήλ Φουντούκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας 23 Δεκεμβρίου 2025
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ο Εμμανουήλ Φουντούκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης

Τι ώρα πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι ώρα πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασμό

Επίδομα θέρμανσης: Έως αύριο 23 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Έως αύριο 23 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά

Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα θέρμανσης- Πάνω από 1,1 εκατ. οι αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα θέρμανσης- Πάνω από 1,1 εκατ. οι αιτήσεις

Επίδομα θέρμανσης: Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή - Η ημερομηνία πριν τα Χριστούγεννα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή - Η ημερομηνία πριν τα Χριστούγεννα

Επίδομα θέρμανσης: Ξεπέρασαν τις 895.000 οι αιτήσεις- Τα SOS για τις κοινόχρηστες δαπάνες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Επίδομα θέρμανσης: Ξεπέρασαν τις 895.000 οι αιτήσεις- Τα SOS για τις κοινόχρηστες δαπάνες