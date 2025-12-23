Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η προκαταβολή- Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων πληρωμών

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώνεται η προκαταβολή, που αντιστοιχεί είτε στο 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι είτε, στην περίπτωση νέων δικαιούχων, στο 50%, με το ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό να διαμορφώνεται στα 80 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής καταβολής, οι επόμενες πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης έχουν ήδη προσδιοριστεί. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και θα αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, λοιπών καυσίμων, πέλετ και καυσόξυλων που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 15 Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά παραστατικά θα έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση έως τις 30 Απριλίου 2026. Για τους δικαιούχους φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης προβλέπεται επιπλέον καταβολή έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το επίδομα καλύπτει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη), φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας (πέλετ), θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές των επιδοτούμενων καυσίμων έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λαμβάνονται υπόψη αγορές που πραγματοποιούνται από τις 15 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία έναρξης της διάθεσής του. Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), επιδοτούνται αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου θέρμανσης, ενώ από το επίδομα εξαιρούνται όσοι έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Σημειώνεται ότι στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτά 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα. Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας» και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος του δικαιούχου.

Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή επιδότησης, προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%.

Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται τον χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25%.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης απευθύνεται σε νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με το ύψος της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και την περιοχή κατοικίας.