Επίδομα θέρμανσης: Έως αύριο 23 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά

Επίδομα θέρμανσης: Έως αύριο 23 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά
Newsroom
Δευτέρα, 22/12/2025 - 10:40

Μέχρι αύριο, 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να εισπράξουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πρόκειται να πιστωθεί το 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%. Όλοι πάντως θα λάβουν τουλάχιστον 80 ευρώ που είναι και το χαμηλότερο ποσό που μπορεί να διατεθεί.

Υπενθυμίζεται πως μέσω της πλατφόρμας my Θέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ημερομηνίες πληρωμής

  • Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.
  • Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.
  • Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Οι δικαιούχοι

  • Παλιός δικαιούχος που έλαβε 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την περυσινή περίοδο θα λάβει προκαταβολικά το 60% αυτού του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις με βάση τις καιρικές συνθήκες και τη συνολική κατανάλωση καυσίμων μέχρι τον Μάιο.
  • Νέος δικαιούχος που διαμένει σε περιοχή με ήπιο κλίμα και δικαιούται φέτος 200 ευρώ ως επίδομα, θα λάβει ως προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού που του αναλογεί, δηλαδή 100 ευρώ.
  • Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 181 για πετρέλαιο και 229 για ρεύμα.
  • Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται σε 298 και 378 αντίστοιχα.
  • Οικογένεια με ένα παιδί που διαμένει στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 256 ευρώ και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά θα πάρει 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.
  • Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Αντίστοιχα τα ποσά για μία οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνονται σε 344 και 436 ευρώ.
  • Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 715 ευρώ και ηλεκτρικού ρεύματος 906 ευρώ. Με δύο παιδιά τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 865 και 1.057 ευρώ.

