Επίδομα θέρμανσης: Έως αύριο 23 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά

Μέχρι αύριο, 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να εισπράξουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πρόκειται να πιστωθεί το 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%. Όλοι πάντως θα λάβουν τουλάχιστον 80 ευρώ που είναι και το χαμηλότερο ποσό που μπορεί να διατεθεί.

Υπενθυμίζεται πως μέσω της πλατφόρμας my Θέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ημερομηνίες πληρωμής

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Οι δικαιούχοι