Επίδομα θέρμανσης: Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή - Η ημερομηνία πριν τα Χριστούγεννα

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

Επίδομα θέρμανσης: Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή - Η ημερομηνία πριν τα Χριστούγεννα

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, τη γεωγραφική ζώνη και το είδος καυσίμου.

Λίγες ημέρες απομένουν πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και σχεδόν επτά τους δέκα έχουν υποβάλλει αίτηση για την ένταξη στο μητρώο των δικαιούχων. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά στην ενίσχυση για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και λοιπά καύσιμα όπως πέλετ ή τηλεθέρμανση, με τις αιτήσεις να φτάνουν 647.847. Για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια οι αιτήσεις ανέρχονται σε περίπου 24.036. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, τη γεωγραφική ζώνη και το είδος καυσίμου. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται κοντά στο 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά με την πρώτη δόση του επιδόματος να καταβάλλεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για αίτηση που θα υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, λαμβάνει

  • προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το 60% του συνολικού
  • ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025. Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος η προκαταβολή είναι 50% ενώ σε κάθε περίπτωση η προκαταβολή δεν μπορεί να υπολείπεται των 80 ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 29η Μαΐου 2026, διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026 και υπολογίζεται, αφαιρούμενης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το μισό των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου.

Πάντως οι δικαιούχοι επιδόματος θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διασταύρωση των στοιχείων σχετικά με την απόδειξη αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να δώσουν στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία ο δικαιούχος θα υποβάλλει την αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσει ο δικαιούχος το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Για τη διασταύρωση της απόδειξης αγοράς όταν το είδος του καυσίμου θέρμανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας οι δικαιούχοι θα πρέπει απλά να καταχωρίσουν στην εφαρμογή «τα παραστατικά μου» τις αγορές τους.

