Επίδομα θέρμανσης: Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή - Η ημερομηνία πριν τα Χριστούγεννα

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, τη γεωγραφική ζώνη και το είδος καυσίμου.

Λίγες ημέρες απομένουν πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και σχεδόν επτά τους δέκα έχουν υποβάλλει αίτηση για την ένταξη στο μητρώο των δικαιούχων. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά στην ενίσχυση για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και λοιπά καύσιμα όπως πέλετ ή τηλεθέρμανση, με τις αιτήσεις να φτάνουν 647.847. Για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια οι αιτήσεις ανέρχονται σε περίπου 24.036. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, τη γεωγραφική ζώνη και το είδος καυσίμου. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται κοντά στο 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά με την πρώτη δόση του επιδόματος να καταβάλλεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για αίτηση που θα υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, λαμβάνει

προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το 60% του συνολικού

ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025. Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος η προκαταβολή είναι 50% ενώ σε κάθε περίπτωση η προκαταβολή δεν μπορεί να υπολείπεται των 80 ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 29η Μαΐου 2026, διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026 και υπολογίζεται, αφαιρούμενης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το μισό των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου.

Πάντως οι δικαιούχοι επιδόματος θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διασταύρωση των στοιχείων σχετικά με την απόδειξη αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να δώσουν στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία ο δικαιούχος θα υποβάλλει την αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσει ο δικαιούχος το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Για τη διασταύρωση της απόδειξης αγοράς όταν το είδος του καυσίμου θέρμανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας οι δικαιούχοι θα πρέπει απλά να καταχωρίσουν στην εφαρμογή «τα παραστατικά μου» τις αγορές τους.