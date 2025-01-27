Επτά προγράμματα ανακαίνιση σπιτιού και πρασίνισμα κτιρίων

Τα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, σχολεία και δημοτικές υποδομές.

Με τον κτιριακό τομέα να αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους για την επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, τα επτά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που ήδη βρίσκονται «στον αέρα» είναι μείζονος σημασίας.

Τα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, σχολεία και δημοτικές υποδομές. Θα παρουσιαστούν σήμερα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ειδική εκδήλωση που οργανώνεται στο Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι υπουργοί Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η παρουσίαση των προγραμμάτων θα γίνει από την υφυπουργό ΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου και θα ακολουθήσει ανάλυση τους από τον γενικό γραμματέα Ενέργειας Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη και τον διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστη Καβαλάκη.

Η αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος αποτυπώνεται και στο ΕΣΕΚ το οποίο έχει θέσει ως κεντρικό στόχο την ανακαίνισή του μέχρι το 2030. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός ανακαίνισης κατοικιών την περίοδο 2025-2030 θα ανέλθει σε 68 χιλιάδες ανακαινίσεις. Αντίστοιχα, την περίοδο 2031-2040 ο ετήσιος ρυθμός ανακαίνισης θα μειωθεί σε 64 χιλιάδες, ενώ σημαντική αύξηση αναμένεται να επιτευχθεί την περίοδο 2041-2050 στις 83 χιλιάδες με σκοπό την απανθρακοποίηση του οικιακού τομέα.

Στην προσπάθεια αυτή τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν καθοριστικό ρόλο. Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 910 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Τα επτά προγράμματα είναι τα εξής: