Επτά προγράμματα ανακαίνιση σπιτιού και πρασίνισμα κτιρίων

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πέντε μύθοι για την θέρμανση που πρέπει να ξεχάσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54

Επτά προγράμματα ανακαίνιση σπιτιού και πρασίνισμα κτιρίων

Επτά προγράμματα ανακαίνιση σπιτιού και πρασίνισμα κτιρίων
Άννα Διανά
Δευτέρα, 27/01/2025 - 06:43

Τα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, σχολεία και δημοτικές υποδομές.

Με τον κτιριακό τομέα να αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους για την επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, τα επτά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που ήδη βρίσκονται «στον αέρα» είναι μείζονος σημασίας.

Τα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, σχολεία και δημοτικές υποδομές. Θα παρουσιαστούν σήμερα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ειδική εκδήλωση που οργανώνεται στο Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι υπουργοί Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η παρουσίαση των προγραμμάτων θα γίνει από την υφυπουργό ΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου και θα ακολουθήσει ανάλυση τους από τον γενικό γραμματέα Ενέργειας Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη και τον διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστη Καβαλάκη.

Η αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος αποτυπώνεται και στο ΕΣΕΚ το οποίο έχει θέσει ως κεντρικό στόχο την ανακαίνισή του μέχρι το 2030. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός ανακαίνισης κατοικιών την περίοδο 2025-2030 θα ανέλθει σε 68 χιλιάδες ανακαινίσεις. Αντίστοιχα, την περίοδο 2031-2040 ο ετήσιος ρυθμός ανακαίνισης θα μειωθεί σε 64 χιλιάδες, ενώ σημαντική αύξηση αναμένεται να επιτευχθεί την περίοδο 2041-2050 στις 83 χιλιάδες με σκοπό την απανθρακοποίηση του οικιακού τομέα.

Στην προσπάθεια αυτή τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν καθοριστικό ρόλο. Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 910 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Τα επτά προγράμματα είναι τα εξής:

  1. «Εξοικονομώ 2025», με προϋπολογισμό 434 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση νοικοκυριών σε όλη τη χώρα, που θέλουν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Η επιδότηση κυμαίνεται από 50% έως 100%, με μέγιστο προϋπολογισμό τις 35.000 ευρώ και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση πρώτης κατοικίας. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20 Μαρτίου.
  2. Το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να αγοράσουν και να τοποθετήσουν ηλιακό θερμοσίφωνα ή αντλία θερμότητας στην οικία τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 223,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 44,6 εκατ. ευρώ δεσμεύονται για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά.
  3. Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ. Το 10% του προϋπολογισμού του αφορά, αποκλειστικά, σε παραδοσιακά-διατηρητέα κτίρια (1 εκατ. ευρώ) και το υπόλοιπο 90% (9 εκατ. ευρώ) σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια ορεινών τουριστικών καταλυμάτων.
  4. Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις. Μέσω του προγράμματος, ύψους 153,7 εκατ. ευρώ, θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας: για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα (επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης) ή για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης (μπαταρίας) σε ήδη υφιστάμενα ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα (επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης)
  5. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Το πρόγραμμα, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης τουλάχιστον κατά 20% και των εκπομπών CO₂ κατά 20% ετησίως, μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας στα αντλιοστάσια των ΔΕΥΑ. Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 60% της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) αξίας των επιλέξιμων δαπανών.
  6. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών «Φοίβος». Σκοπός του προγράμματος, ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος, κυριότητας ή χρήσης των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
  7. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων «Αθηνά». Σκοπός του προγράμματος, ύψους 37,2 εκατ. ευρώ, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος, κυριότητας ή χρήσης των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

