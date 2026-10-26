Η Ελλάδα προετοιμάζει τη συμμετοχή της στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (Biennale Architettura 2027), έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον τομέα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως επίσημος φορέας διοργάνωσης της ελληνικής συμμετοχής, μέσω του Εθνικού Επιτρόπου και Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του/της Επιμελητή/τριας (Curator) της εθνικής συμμετοχής.

Η πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν διπλωματούχοι αρχιτέκτονες και ομάδες αρχιτεκτόνων, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αναπτύσσοντας τη δική τους αρχιτεκτονική προσέγγιση σε διάλογο με το κεντρικό θέμα της διοργάνωσης.

Το θέμα της 20ής Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής, με τίτλο «Do Architecture – For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality», έχει επιλεγεί από τους διεθνούς φήμης αρχιτέκτονες Wang Shu και Lu Wenyu, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επιμέλεια της διοργάνωσης.

Η ελληνική συμμετοχή στη Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προβολή και τη διεθνή ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής δημιουργίας, καθώς και για την παρουσίαση νέων ιδεών και προσεγγίσεων στον διεθνή αρχιτεκτονικό διάλογο.

Η πρόταση που θα επιλεγεί θα φιλοξενηθεί στο Ελληνικό Περίπτερο, ένα κτίριο ιδιαίτερης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο 1931–1934 σε νεοβυζαντινό ύφος.

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή. Ο/Η επιλεγείς/είσα Επιμελητής/τρια θα αναλάβει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της ελληνικής συμμετοχής, για τη διάρκεια της έκθεσης, από τις 8 Μαΐου έως τις 21 Νοεμβρίου 2027.

Η πρόσκληση και οι αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας