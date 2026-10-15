Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας

Ενόψει του επικείμενου χειμώνα, οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας βρίσκονται εκ νέου υπό πίεση, με τις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου να καταγράφουν ράλι και τα αποθέματα στις αποθήκες της ΕΕ να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, φτάνοντας στα 87,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κανονικά το 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αν και οι τιμές στα καύσιμα κίνησης αυξήθηκαν ραγδαία, οι τιμές του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά ενισχύθηκαν με ηπιότερο ρυθμό, καθώς τα σταθερά συμβόλαια και τα κρατικά μέτρα προστασίας καθυστερούν τη μετακύλιση του κόστους χονδρικής.

Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος

Σύμφωνα με στοιχεία του Δείκτη Τιμών Ενέργειας Νοικοκυριών (HEPI) τον Σεπτέμβριου του 2026, η μέση τιμή ρεύματος στις πρωτεύουσες της Ε.Ε. διαμορφώθηκε στα 27,2 λεπτά/kWh, με την Αθήνα να βρίσκεται δύο θέσεις πιο χαμηλά με 26,3 λεπτά/kWh.

Ακριβότερες πόλεις: Τις υψηλότερες τιμές σε ευρώ κατέγραψαν οι Βρυξέλλες (41,3 λεπτά/kWh), το Βερολίνο (39,6), το Δουβλίνο (38,7), η Βέρνη (38,6) και το Λονδίνο (38,3).

Φθηνότερες πόλεις: Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές πρωτεύουσες ήταν το Κίεβο (8,4 λεπτά/kWh), η Βουδαπέστη (10,3) και το Βελιγράδι (11,6).

Όταν όμως οι τιμές προσαρμόζονται με βάση την αγοραστική δύναμη (PPS), η εικόνα αλλάζει: το Βουκουρέστι αναδεικνύεται στην ακριβότερη πόλη της Ευρώπης για ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το Όσλο καθίσταται η φθηνότερη.

Η εικόνα στο φυσικό αέριο

Στο φυσικό αέριο, ο μέσος όρος της Ε.Ε. ανήλθε στα 11,9 λεπτά/kWh, με την τιμή στην Αθήνα να διαμορφώνεται λίγο χαμηλότερα στα 10,3 λεπτά/kWh.

Η Στοκχόλμη αποτελεί τη σαφώς ακριβότερη πρωτεύουσα με 34,8 λεπτά/kWh, ακολουθούμενη από το Άμστερνταμ (21,2).

Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η Στοκχόλμη παραμένει στην κορυφή, με τη Λισαβόνα, το Άμστερνταμ, τη Ρώμη και τη Σόφια να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των πιο επιβαρυμένων πόλεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, η Αθήνα κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές οικιακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το +33%.

Οι προκλήσεις του χειμώνα

Ο κύριος πονοκέφαλος για την Ευρώπη παραμένει η πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου, οι οποίες βρέθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου στο 72,4% – το χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή από το 2011.

Τυχόν παρατεταμένο κύμα ψύχους στα τέλη του χειμώνα ενδέχεται να πιέσει περαιτέρω τα νοικοκυριά, καθιστώντας τους τελικούς λογαριασμούς εξαιρετικά ευάλωτους στις καιρικές συνθήκες.

Πηγή: Euronews