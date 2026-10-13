Έπεσε καφές στο laptop; Δείτε πόσες μέρες πρέπει να το αφήσετε να στεγνώσει

Ένας καφές ή ένα ποτήρι νερό που χύνεται κατά λάθος στο πληκτρολόγιο αρκεί για να μετατρέψει μια παραγωγική μέρα σε εφιάλτη.

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι χρήστες μετά από μια διαρροή υγρού είναι ότι δεν αφήνουν το laptop τους να στεγνώσει για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Εάν επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε προτού εξατμιστεί πλήρως η υγρασία, όμως, κινδυνεύετε να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, για μια μικρή σταγόνα αρκεί συνήθως μία ημέρα. Σε μεγαλύτερες ποσότητες υγρού που απαιτούν… στράγγισμα, ο χρόνος αναμονής πρέπει να πλησιάζει τις τρεις με τέσσερις ημέρες. Όπως εξηγεί ο τεχνολογικός συντάκτης Φρεντ Λάνγκα, αφού στραγγίξετε πλήρως τη συσκευή και την τοποθετήσετε σε ένα ζεστό, ξηρό μέρος - ακόμη και σε μια πλαστική σακούλα με φακελάκια silica gel - τρεις με τέσσερις ημέρες αρκούν για να απομακρυνθεί η εσωτερική υγρασία ακόμα και από σοβαρή διαρροή.

Αντίστοιχες εμπειρίες επιβεβαιώνουν ότι απαιτούνται τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες για να επανέλθει πλήρως μια συσκευή.

Τι πρέπει να κάνετε μετά το ατύχημα; Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος

«Οι περισσότεροι πανικοβάλλονται και δοκιμάζουν αν το laptop λειτουργεί ακόμα, αλλά ανάβοντάς το προκαλούν άμεσο βραχυκύκλωμα», αναφέρουν χαρακτηριστικά χρήστες του διαδικτύου.

Προσοχή! Πριν φτάσετε στο στάδιο του στεγνώματος, προηγείται η κρίσιμη φάση του καθαρισμού. Ειδικοί τεχνικοί προειδοποιούν ότι πρέπει αμέσως να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα και τον φορτιστή.

Στη συνέχεια, κλείστε το laptop, γυρίστε το ανάποδα και κουνήστε το απαλά για να φύγουν τα πλεονάζοντα υγρά. Αν διαθέτετε τις τεχνικές γνώσεις, η αφαίρεση της μπαταρίας και η πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα, όπως η μητρική πλακέτα, θα βοηθήσουν να στεγνώσουν ξεχωριστά.

Η αμέλεια τιμωρείται αυστηρά από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Τα υγρά που μεταφέρουν ηλεκτρισμό προκαλούν σταδιακή διάβρωση. Ακόμα κι αν ο υπολογιστής δείχνει να λειτουργεί κανονικά λίγα λεπτά μετά το ατύχημα, η εσωτερική ζημιά συνεχίζεται αθόρυβα, οδηγώντας σε τεράστιο κόστος επισκευής ή στην αγορά νέου υπολογιστή.

Με λίγη ψυχραιμία και τις σωστές κινήσεις, μπορείτε να γλιτώσετε τα χειρότερα.

Πηγή: bgr.com