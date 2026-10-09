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Φυσικό Αέριο: Οι άδειες αποθήκες απειλούν την Ευρώπη - Η προειδοποίηση του ENTSOG για το 2027
Άννα Διανά
Παρασκευή, 09/10/2026 - 08:17
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Με τις ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου να ξεκινούν τη χειμερινή περίοδο σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα και τις τιμές στο TTF να έχουν πλησιάσει τα 80 ευρώ/MWh, ο κίνδυνος για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης επανέρχεται στο προσκήνιο.

Ο ENTSOG προειδοποιεί ότι, εάν οι ροές LNG δεν διατηρηθούν σε επαρκή επίπεδα, τα αποθέματα θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σημαντικά κάτω από το 30% έως το τέλος του χειμώνα, δημιουργώντας πιέσεις όχι μόνο για την κάλυψη της ζήτησης τους επόμενους μήνες αλλά και για την αναπλήρωση των αποθηκών ενόψει του χειμώνα 2027-2028.

Η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSOG) για τον χειμώνα 2026-2027 καταγράφει τις προκλήσεις που δημιουργούν τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός πολύ ψυχρού χειμώνα, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να μεταφερθούν στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2027, όταν η Ευρώπη θα πρέπει να αναπληρώσει εκ νέου τα αποθέματά της. Σύμφωνα με τον ENTSOG, η Ευρώπη εισέρχεται στον φετινό χειμώνα με ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης και σε ένα περιβάλλον υψηλότερων και περισσότερο ασταθών διεθνών τιμών φυσικού αερίου.

Οι ευρωπαϊκές αποθήκες ήταν γεμάτες κατά περίπου 72% στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες τα αποθέματα θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη και κάτω από το 30% έως το τέλος της χειμερινής περιόδου. Για τον λόγο αυτό ο ENTSOG ενθαρρύνει τη συνέχιση των εγχύσεων στις αποθήκες κατά τις πρώτες εβδομάδες του χειμώνα και τη στενή παρακολούθηση τόσο των αποθεμάτων όσο και της λειτουργίας του συστήματος.

Η χρήση των αποθηκευμένων ποσοτήτων εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί τον Ιανουάριο. «Δεδομένου του σημαντικού ρόλου της αποθήκευσης στην κάλυψη της χειμερινής ζήτησης και στη στήριξη της ασφάλειας εφοδιασμού, ενθαρρύνεται η συνέχιση των εγχύσεων στις αρχές του χειμώνα, σε συνδυασμό με τη στενή παρακολούθηση των συνθηκών αποθήκευσης και λειτουργίας του συστήματος», αναφέρει ο Οργανισμός. Η αποθήκευση παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την έκθεση, κάλυψε περίπου το 26% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ΕΕ κατά τον χειμώνα 2025-2026 και περίπου το 30% κατά τον χειμώνα 2024-2025. Η διατήρηση επαρκών αποθεμάτων κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θεωρείται επομένως σημαντική όχι μόνο για την κάλυψη της τρέχουσας ζήτησης, αλλά και για την επόμενη περίοδο επαναπλήρωσης.

Σημαντικό ρόλο στην εξίσωση θα διαδραματίσει και το LNG. Ο ENTSOG επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές φυσικού αερίου διαθέτουν την απαιτούμενη ευελιξία για την κάλυψη της ζήτησης, με τη δυναμικότητα επαναεριοποίησης LNG στην Ευρώπη να ανέρχεται σε περίπου 1.600 TWh ανά χειμερινή περίοδο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 145 δισ. κυβικά μέτρα. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να αντισταθμίσει εν μέρει τα χαμηλότερα αποθέματα με τα οποία ξεκίνησε η περίοδος εκροής.

Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η διατήρηση σταθερών ροών LNG καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Εάν η διαθεσιμότητα LNG παραμείνει περιορισμένη, ο ENTSOG προειδοποιεί ότι τα επίπεδα αποθήκευσης ενδέχεται να υποχωρήσουν σημαντικά κάτω από το 30% έως το τέλος του χειμώνα. Μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε την έκθεση της Ευρώπης σε ενδεχόμενα κύματα έντονου ψύχους προς το τέλος της περιόδου και θα περιόριζε τη δυνατότητα αναπλήρωσης των αποθεμάτων κατά το καλοκαίρι του 2027.

Η «Πρόβλεψη Εφοδιασμού για τον Χειμώνα 2026/27» του ENTSOG καλύπτει την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027 και περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση για το καλοκαίρι του 2027 και απολογισμό του χειμώνα 2025-2026. Για πρώτη φορά ενσωματώνεται στο μοντέλο η πλήρης τοπολογία του συστήματος φυσικού αερίου της Ουκρανίας.

Η αξιολόγηση εξετάζει επίσης σενάρια διακοπής της μεγαλύτερης υπεράκτιας υποδομής που τροφοδοτεί την ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς και διακοπής όλων των εισαγωγών από την Αλγερία, και στις δύο περιπτώσεις χωρίς εφοδιασμό μέσω ρωσικών αγωγών. Ο ENTSOG θα παρακολουθεί την εξέλιξη των επιπέδων αποθήκευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, παρέχοντας τακτικές ενημερώσεις για την κατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου.

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