Γιατί ορισμένα laptop δεν φορτίζουν ποτέ στο 100%

Τι σημαίνει όταν το laptop δεν φορτίζεται πλήρως; Πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Αν φορτίζετε αποβραδίς το laptop σας και το πρωί δεν είναι πλήρως φορτισμένο, αυτό το άρθρο είναι για εσάς.

Αν και ορισμένα προβλήματα υλικού ενδέχεται να εμποδίζουν την πλήρη φόρτιση, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ελέγξετε είναι εάν το laptop σας διαθέτει ρυθμίσεις για την υγεία της μπαταρίας.

Στα Mac η λειτουργία αυτή ονομαζόταν παλαιότερα «Βελτιστοποιημένη Φόρτιση Μπαταρίας» (Optimized Battery Charging), ενώ στις νεότερες εκδόσεις macOS παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης ορίων φόρτισης (Charge Limits). Αντίστοιχα, στα Windows συναντάμε το "Smart Charging" (Έξυπνη Φόρτιση). Αυτές οι τεχνολογίες αποτρέπουν τη συνεχή φόρτιση στο 100%, παρατείνοντας σημαντικά τον κύκλο ζωής των μπαταριών ιόντων λιθίου.

Συσκευές όπως τα Mac καθυστερούν σκόπιμα τη φόρτιση πάνω από το 80% μέχρι να πλησιάσει η ώρα που το σύστημα προβλέπει ότι θα χρειαστείτε πλήρη φόρτιση. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας στα Mac γίνεται εύκολα: μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Συστήματος, επιλέξτε την Μπαταρία, κάντε κλικ στο κουμπί πληροφορίες δίπλα στην Υγεία Μπαταρίας και απενεργοποιήστε τη σχετική επιλογή. Στα Windows, το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα τη διαδικασία, ενώ σχετικό εικονίδιο στη γραμμή εργασιών ενημερώνει τον χρήστη όταν η λειτουργία βρίσκεται σε ισχύ.

Τι να κάνετε αν δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποια ρύθμιση

Εάν οι έξυπνες λειτουργίες φόρτισης είναι απενεργοποιημένες και το πρόβλημα επιμένει, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε βασικούς ελέγχους διάγνωσης. Ξεκινήστε με μια απλή επανεκκίνηση για την εκκαθάριση μικρών σφαλμάτων και επιθεωρήστε τον φορτιστή και τη θύρα τροφοδοσίας για τυχόν φθορές.

Στα Windows, μπορείτε να επιχειρήσετε ανανέωση των οδηγών (drivers) της μπαταρίας μέσω της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager), απεγκαθιστώντας τη συσκευή Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery και κάνοντας επανεκκίνηση. Εναλλακτικά, το καλιμπράρισμα της μπαταρίας - φορτίζοντας πλήρως, αδειάζοντάς την μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή και φορτίζοντάς την ξανά αδιάκοπα για πέντε ώρες - μπορεί να επαναφέρει την ακρίβεια των ενδείξεων. Αν η μπαταρία αποφορτίζεται ραγδαία ή η συσκευή ξαφνικά κλείνει, η αντικατάσταση είναι μονόδρομος.

Πηγή: bgr.com