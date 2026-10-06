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Πώς ένα καθημερινό λάθος μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του laptop

Πώς ένα καθημερινό λάθος μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του laptop
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Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 06:30
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Παρά την ευρεία πεποίθηση ότι η συνεχής παραμονή του laptop στην πρίζα προκαλεί φθορά, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός αποκαλύπτει ότι η συχνή αποφόρτιση και επαναφόρτιση επιβαρύνει περισσότερο τη συσκευή.

Οι φορητοί υπολογιστές αποτελούν απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινότητά μας, είτε πρόκειται για εργασία στο γραφείο και το σπίτι είτε για προσωπική χρήση.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημά τους, ωστόσο, παραμένει η σταδιακή εξασθένηση της μπαταρίας, με αποτέλεσμα τη συχνή αναζήτηση φορτιστή. Πολλοί χρήστες αναρωτιούνται αν είναι προτιμότερο να διατηρούν το laptop συνεχώς συνδεδεμένο στο ρεύμα ή να αφήνουν τη μπαταρία να αποφορτίζεται πλήρως πριν την επαναφορτίσουν.

Πώς θα προστατεύσετε την μπαταρία του laptop

Σύμφωνα με ηλεκτρολόγο μηχανικό και ειδικούς της τεχνολογίας, η χρήση του υπολογιστή ενώ είναι συνδεδεμένος στην πρίζα προκαλεί στην πραγματικότητα λιγότερη φθορά από τον συνεχή κύκλο αποφόρτισης και φόρτισης.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου λειτουργούν μέσω χημικών αντιδράσεων. Όταν η μπαταρία αποφορτίζεται και επαναφορτίζεται διαρκώς, οι χημικές αυτές αντιδράσεις επιταχύνουν τη γήρανση του υλικού, μειώνοντας σταδιακά τη συνολική χωρητικότητά της.

Από την άλλη, οι σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές διαθέτουν ενσωματωμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα διαχείρισης μπαταρίας. Όταν η φόρτιση φτάσει στο εκατό τοις εκατό, το κύκλωμα διακόπτει την παροχή ρεύματος προς τη μπαταρία. Από εκείνο το σημείο και μετά, η συσκευή τροφοδοτείται απευθείας από την εξωτερική πηγή ρεύματος, λειτουργώντας ουσιαστικά όπως ένας σταθερός επιτραπέζιος υπολογιστής. Αυτός ο μηχανισμός αποτρέπει την υπερφόρτιση και προστατεύει τα χημικά στοιχεία της μπαταρίας.

{https://www.tiktok.com/@tech.explain/video/7572016113408642318?is_from_webapp=1}

Προσοχή στις λεπτομέρειες

Η τεχνική αυτή, ωστόσο, είναι αποτελεσματική μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία παράκαμψης φόρτισης (bypass charging), κάτι που ενδέχεται να μην ισχύει σε παλαιότερα μοντέλα.

Επιπλέον, η παραμονή της μπαταρίας στο εκατό τοις εκατό για μεγάλες χρονικές περιόδους, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί επίσης να προκαλέσει καταπόνηση.

Για τον λόγο αυτό, πολλοί κατασκευαστές ενσωματώνουν πλέον ειδικό λογισμικό φροντίδας μπαταρίας. Το λογισμικό αυτό περιορίζει το ανώτατο όριο φόρτισης μεταξύ εξήντα και ογδόντα τοις εκατό όταν η συσκευή παραμένει σταθερά συνδεδεμένη στην πρίζα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού σας.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 06:30
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