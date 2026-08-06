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SOWISE+: Επιστημονική πρόοδος και καινοτομία για μια κυκλική οικονομία στην πράξη

SOWISE+: Επιστημονική πρόοδος και καινοτομία για μια κυκλική οικονομία στην πράξη
Newsroom
Πέμπτη, 06/08/2026 - 13:59
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Αξιοποίηση αστικών αποβλήτων, επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών και παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας

Τα απορρίμματα των πόλεων αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο υποσχόμενες πηγές πρώτων υλών. Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής, το ευρωπαϊκό έργο SOWISE+ ξεκίνησε με φιλόδοξους στόχους και πριν λίγες μέρες πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση βάζοντας στέρεες βάσεις για την επίτευξη των στόχων του.

Το SOWISE+ (Solid Organic Waste Into Sustainable End-products) έχει ως στόχο να επιδείξει μια πρωτοποριακή βιοδιυλιστηριακή μονάδα για την αξιοποίηση αστικών βιοαποβλήτων (π.χ. υπολείμματα γευμάτων και τροφών) και απορροφητικών προϊόντων υγιεινής, για την παραγωγή προηγμένων βιοβασισμένων πρώτων υλών και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Η βασική ιδέα του έργου είναι η αστική-βιομηχανική συμβίωση. Η σύνδεση δηλαδή των συστημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων με τη βιομηχανία, ώστε όλα αυτά που απορρίπτουμε καθημερινά στις πόλεις, να μπορούν να μετατραπούν σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, το SOWISE+ επιχειρεί να συνεισφέρει στην επικρατούσα πλέον αντίληψη για τα αστικά απόβλητα, πως μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής αξίας.

Από την Ελλάδα στο SOWISE+ συμμετέχει η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης.

Η εναρκτήρια συνάντηση έφερε κοντά την ομάδα έργου σε πλήρη σύνθεση και με στόχο την εμπέδωση του κοινού οράματος από όλους τους συμμετέχοντες ερευνητικούς οργανισμούς, την ολοκληρωμένη τεχνική προσέγγιση, το πλάνο εργασίας και τα πρώτα βήματα υλοποίησης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν τις επιστημονικές, τεχνικές, βιομηχανικές και κοινωνικές διαστάσεις του έργου, θέτοντας τις βάσεις για την πενταετή συνεργασία.

Το SOWISE+ συνεισφέρει στις τεχνολογικές καινοτομίες μετατροπής αστικών αποβλήτων σε βιώσιμα, βιοβασισμένα υλικά. Ενσωματώνοντας την επιστημονική γνώση σε πραγματικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, το SOWISE+ θα υποστηρίξει το σύγχρονο μοντέλο κυκλικής αστικής-βιομηχανικής συμβίωσης.

Το SOWISE+ θα δημιουργήσει την πρώτη στο είδος της πολυλειτουργική βιοδιυλιστηριακή μονάδα, η οποία θα μετατρέπει δύο ροές αποβλήτων σε υλικά υψηλής αξίας. Τα χωριστά συλλεγόμενα αστικά απόβλητα (βιοαπόβλητα και απορροφητικά προϊόντα υγιεινής, π.χ. πάνες, σερβιέτες) θα μετατρέπονται σε πολυμερή (πλαστικό) και κυτταρίνη.

Σε πλήρη κλίμακα, το έργο στοχεύει στην παραγωγή περίπου 230 τόνων πολυμερών ετησίως, με υψηλή καθαρότητα και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η υποδομή για τα απορροφητικά προϊόντα υγιεινής θα συνδεθεί με εξειδικευμένη τεχνολογική μονάδα με στόχο την παραγωγή έως και 700 τόνων υψηλής ποιότητας κυτταρίνης ετησίως.

Το πολυμερές και η ανακτημένη κυτταρίνη θα αξιοποιηθούν σε εφαρμογές όπως κομποστοποιήσιμες σακούλες, επιστρώσεις συσκευασίας, νήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης, γεωργικά υλικά και επιλεγμένα προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έτσι, το έργο δεν περιορίζεται στην παραγωγή ενδιάμεσων υλικών, αλλά εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης τους σε πραγματικά προϊόντα και αγορές.

Το SOWISE+ θα αξιολογήσει επίσης τη δυνατότητα αναπαραγωγής του μοντέλου του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, τα συστήματα συλλογής απορριμμάτων, τις βιομηχανικές ανάγκες, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την κοινωνική αποδοχή.

Μέλη της ερευνητικής κοινοπραξίας

Contarina SpA, ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Università Ca’ Foscari Venezia, Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, SiPHA Società a Responsabilità Limitata, i-Foria Italia SRL, Paques Biomaterials BV, Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, Novamont SpA, SPRING – Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth, AquaInSilico LDA, Soprema, CSI – Soprema, SMC Group SRL, Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi, Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico SA, Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management, Bionanopharma Sociedad Limitada, Normec OWS, Biotrend – Inovação e Engenharia em Biotecnologia SA, Pezy Group, Renewi, Sabio, Ecorys.

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