Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ

Τη διατήρηση των ισχυόντων τιμολογίων της Υπηρεσίας Φόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) για τα έτη 2026 και 2027 προτείνει ο ΔΕΣΦΑ ενώ παράλληλα ζητά την παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας της υπηρεσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης της ομαλής τροφοδοσίας κρίσιμων περιοχών και της σταθερότητας της αγοράς ΥΦΑ μικρής κλίμακας.

Με επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ ο Διαχειριστής ζητά την παράταση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026. Στόχος της παράτασης είναι η εξασφάλιση ομαλής τροφοδοσίας των περιοχών της Φλώρινας καθώς και της ΒΙΠΕ Πατρών. Σε ό,τι αφορά τη Φλώρινα αναμένεται η σύνδεση του Δήμου με τον αγωγό της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ σε ότι αφορά την Πάτρα αναμένεται η πλήρης ομαλοποίηση της τροφοδοσίας της ΒΙΠΕ της πόλης με την εγκατάσταση της δεύτερης δεξαμενής ΥΦΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ, με αντίστοιχη επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ τον Ιούλιο του 2025, κατόπιν αιτήματος από τον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου διανομής ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, είχε ζητήσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Φόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Φ-ΥΦΑ) για τα Σάββατα της περιόδου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2025. Στόχος της Σαββατιάτικης λειτουργίας ήταν η διασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας του δικτύου διανομής της ΒΙΠΕ Πατρών, έως ότου τεθεί σε λειτουργία από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ η δεύτερη δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου του σταθμού μικρής κλίμακας ΥΦΑ που τροφοδοτεί το συγκεκριμένο δίκτυο. Για το τιμολόγιο της υπηρεσίας Φόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που ανέρχεται σε 650 ευρώ ανά φόρτωση, ο ΔΕΣΦΑ εκτιμά ότι παραμένει εντός του εύρους τιμολογίων των γειτονικών τερματικών και ιδιαίτερα του KrK (LNG Hrvatska) στην Κροατία, το οποίο και είναι ο άμεσος ανταγωνιστής της εγκατάστασης Φόρτωσης Φορτηγών στη Ρεβυθούσα.

Επίσης σημειώνει ότι το υπάρχον τιμολόγιο έχει λειτουργήσει – και συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας την προώθηση της υπηρεσίας και την ανάπτυξη της αγοράς:

α) διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα έναντι άλλων σταθμών Φ-ΥΦΑ

β) επιτυγχάνοντας την προώθηση της υπηρεσίας και τη δημιουργία κλίματος σταθερότητας στην αγορά ΥΦΑ μικρής κλίμακας

γ) εξασφαλίζοντας την ανάκτηση του κόστους σε επαρκές βαθμό, ώστε να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τη Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, προτείνεται να διατηρηθεί το ίδιο τιμολόγιο για τα έτη 2026 και 2027, ώστε να συνεχιστεί αποτελεσματικά η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ανταγωνιστικότητας, της διατήρησης του κλίματος σταθερότητας στην αγορά και της ανάκτησης του σχετικού κόστους.

Επίσης ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται και τη διατήρηση του διακριτού τιμολογίου ύψους 1000 ευρώ ανά φορτίο για τις φορτώσεις που πραγματοποιούνται προσωρινά τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026, καθώς θεωρεί ότι αντικατοπτρίζει το αυξημένο κόστος παροχής της υπηρεσίας τη συγκεκριμένη ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι και αυτό το τιμολόγιο εφαρμόστηκε κατά το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2025, ενώ σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ η διατήρησή του αναμένεται να εξασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της μετάβασης της ΒΙΠΕ Πατρών και του Δήμου Φλώρινας στις κανονικές συνθήκες τροφοδοσίας.

Ο ΔΕΣΦΑ ζητεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να εκδώσει απόφαση για την έγκριση του τιμολογίου χρήσης της υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ για τα έτη 2026 και 2027, καθώς και για την έγκριση του προσωρινού τιμολογίου της υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026.