ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ

Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
Άννα Διανά
Παρασκευή, 16/01/2026 - 11:46

Τη διατήρηση των ισχυόντων τιμολογίων της Υπηρεσίας Φόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) για τα έτη 2026 και 2027 προτείνει ο ΔΕΣΦΑ ενώ παράλληλα ζητά την παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας της υπηρεσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης της ομαλής τροφοδοσίας κρίσιμων περιοχών και της σταθερότητας της αγοράς ΥΦΑ μικρής κλίμακας.

Με επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ ο Διαχειριστής ζητά την παράταση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026. Στόχος της παράτασης είναι η εξασφάλιση ομαλής τροφοδοσίας των περιοχών της Φλώρινας καθώς και της ΒΙΠΕ Πατρών. Σε ό,τι αφορά τη Φλώρινα αναμένεται η σύνδεση του Δήμου με τον αγωγό της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ σε ότι αφορά την Πάτρα αναμένεται η πλήρης ομαλοποίηση της τροφοδοσίας της ΒΙΠΕ της πόλης με την εγκατάσταση της δεύτερης δεξαμενής ΥΦΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ, με αντίστοιχη επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ τον Ιούλιο του 2025, κατόπιν αιτήματος από τον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου διανομής ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, είχε ζητήσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Φόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Φ-ΥΦΑ) για τα Σάββατα της περιόδου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2025. Στόχος της Σαββατιάτικης λειτουργίας ήταν η διασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας του δικτύου διανομής της ΒΙΠΕ Πατρών, έως ότου τεθεί σε λειτουργία από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ η δεύτερη δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου του σταθμού μικρής κλίμακας ΥΦΑ που τροφοδοτεί το συγκεκριμένο δίκτυο. Για το τιμολόγιο της υπηρεσίας Φόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που ανέρχεται σε 650 ευρώ ανά φόρτωση, ο ΔΕΣΦΑ εκτιμά ότι παραμένει εντός του εύρους τιμολογίων των γειτονικών τερματικών και ιδιαίτερα του KrK (LNG Hrvatska) στην Κροατία, το οποίο και είναι ο άμεσος ανταγωνιστής της εγκατάστασης Φόρτωσης Φορτηγών στη Ρεβυθούσα.

Επίσης σημειώνει ότι το υπάρχον τιμολόγιο έχει λειτουργήσει – και συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας την προώθηση της υπηρεσίας και την ανάπτυξη της αγοράς:

α) διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα έναντι άλλων σταθμών Φ-ΥΦΑ

β) επιτυγχάνοντας την προώθηση της υπηρεσίας και τη δημιουργία κλίματος σταθερότητας στην αγορά ΥΦΑ μικρής κλίμακας

γ) εξασφαλίζοντας την ανάκτηση του κόστους σε επαρκές βαθμό, ώστε να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τη Βασική Υπηρεσία ΥΦΑ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, προτείνεται να διατηρηθεί το ίδιο τιμολόγιο για τα έτη 2026 και 2027, ώστε να συνεχιστεί αποτελεσματικά η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ανταγωνιστικότητας, της διατήρησης του κλίματος σταθερότητας στην αγορά και της ανάκτησης του σχετικού κόστους.

Επίσης ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται και τη διατήρηση του διακριτού τιμολογίου ύψους 1000 ευρώ ανά φορτίο για τις φορτώσεις που πραγματοποιούνται προσωρινά τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026, καθώς θεωρεί ότι αντικατοπτρίζει το αυξημένο κόστος παροχής της υπηρεσίας τη συγκεκριμένη ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι και αυτό το τιμολόγιο εφαρμόστηκε κατά το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2025, ενώ σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ η διατήρησή του αναμένεται να εξασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της μετάβασης της ΒΙΠΕ Πατρών και του Δήμου Φλώρινας στις κανονικές συνθήκες τροφοδοσίας.

Ο ΔΕΣΦΑ ζητεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να εκδώσει απόφαση για την έγκριση του τιμολογίου χρήσης της υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ για τα έτη 2026 και 2027, καθώς και για την έγκριση του προσωρινού τιμολογίου της υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ 16 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ

Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές

ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη κατά 14% η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη κατά 14% η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2025

Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο

Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν

Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG για τη βουλγαρική αγορά από τη METLEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG για τη βουλγαρική αγορά από τη METLEN