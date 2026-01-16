ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ

«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
Newsroom
Παρασκευή, 16/01/2026 - 10:43

Η κίνηση αυτή θα αυξήσει τις προμήθειες προς την εγχώρια αγορά και τις περιφερειακές αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, καθώς η ζήτηση για αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνεται.

«Η Chevron είναι ένας κορυφαίος ενεργειακός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο και εστιάζει στην παραγωγή και τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητές μας είναι κρίσιμες για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών των τοπικών και περιφερειακών αγορών. Η απόφασή μας να επενδύσουμε στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του Leviathan αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον της ενέργειας στην περιοχή. Οι ρεαλιστικές ενεργειακές πολιτικές των ΗΠΑ και της περιοχής συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στην καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως», δήλωσε ο Clay Neff, πρόεδρος της Chevron Upstream.

Το έργο επέκτασης του Leviathan αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος αυτής της δεκαετίας και περιλαμβάνει την γεώτρηση τριών επιπλέον υπεράκτιων γεωτρήσεων, την προσθήκη επιπλέον υποθαλάσσιων υποδομών, την ενίσχυση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στην πλατφόρμα παραγωγής Leviathan, καθώς και στην αύξηση της συνολικής παράδοσης φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την περιοχή σε περίπου 21 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (BCM) ετησίως.

«Αυτό το ορόσημο καταδεικνύει τη συνεχή δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με το Κράτος του Ισραήλ για την ανάπτυξη πόρων φυσικού αερίου και την παροχή απαραίτητης ενέργειας σε εκατομμύρια ανθρώπους στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία», δήλωσε ο Jack Baker, διευθύνων σύμβουλος της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου της Chevron.

Στους μετόχους του Leviathan περιλαμβάνονται η Chevron Mediterranean Limited ως διαχειριστής (39,66%), η NewMed Energy (45,34%) και η Ratio Energies (15%).

Εκτός από το Leviathan, τα περιουσιακά στοιχεία της Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνουν το κοίτασμα παραγωγής φυσικού αερίου Tamar (υπεράκτια του Ισραήλ) και το κοίτασμα φυσικού αερίου Aphrodite, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη (υπεράκτια της Κύπρου). Η Chevron είναι επίσης διαχειριστής 2 αιγυπτιακών εξερευνητικών τεμαχίων και συμμετέχει σε μη λειτουργούσα κοινοπραξία (NOJV) σε ένα αιγυπτιακό εξερευνητικό τεμάχιο (στη Μεσόγειο Θάλασσα).

Τελευταία τροποποίηση στις 16/01/2026 - 11:05

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂ 16 Ιανουαρίου 2026
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ 16 Ιανουαρίου 2026
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ

Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron

Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas