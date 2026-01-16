«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ

Η κίνηση αυτή θα αυξήσει τις προμήθειες προς την εγχώρια αγορά και τις περιφερειακές αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, καθώς η ζήτηση για αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνεται.

«Η Chevron είναι ένας κορυφαίος ενεργειακός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο και εστιάζει στην παραγωγή και τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητές μας είναι κρίσιμες για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών των τοπικών και περιφερειακών αγορών. Η απόφασή μας να επενδύσουμε στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του Leviathan αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον της ενέργειας στην περιοχή. Οι ρεαλιστικές ενεργειακές πολιτικές των ΗΠΑ και της περιοχής συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στην καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως», δήλωσε ο Clay Neff, πρόεδρος της Chevron Upstream.

Το έργο επέκτασης του Leviathan αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος αυτής της δεκαετίας και περιλαμβάνει την γεώτρηση τριών επιπλέον υπεράκτιων γεωτρήσεων, την προσθήκη επιπλέον υποθαλάσσιων υποδομών, την ενίσχυση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στην πλατφόρμα παραγωγής Leviathan, καθώς και στην αύξηση της συνολικής παράδοσης φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την περιοχή σε περίπου 21 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (BCM) ετησίως.

«Αυτό το ορόσημο καταδεικνύει τη συνεχή δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με το Κράτος του Ισραήλ για την ανάπτυξη πόρων φυσικού αερίου και την παροχή απαραίτητης ενέργειας σε εκατομμύρια ανθρώπους στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία», δήλωσε ο Jack Baker, διευθύνων σύμβουλος της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου της Chevron.

Στους μετόχους του Leviathan περιλαμβάνονται η Chevron Mediterranean Limited ως διαχειριστής (39,66%), η NewMed Energy (45,34%) και η Ratio Energies (15%).

Εκτός από το Leviathan, τα περιουσιακά στοιχεία της Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνουν το κοίτασμα παραγωγής φυσικού αερίου Tamar (υπεράκτια του Ισραήλ) και το κοίτασμα φυσικού αερίου Aphrodite, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη (υπεράκτια της Κύπρου). Η Chevron είναι επίσης διαχειριστής 2 αιγυπτιακών εξερευνητικών τεμαχίων και συμμετέχει σε μη λειτουργούσα κοινοπραξία (NOJV) σε ένα αιγυπτιακό εξερευνητικό τεμάχιο (στη Μεσόγειο Θάλασσα).