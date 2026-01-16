Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση για μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις αγορές και τις υποδομές CO₂ , στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας.

Το Green Tank κατέθεσε τις απόψεις του, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη αγορών και υποδομών CO₂ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της βιομηχανίας μόνο εφόσον περιοριστεί αυστηρά σε διεργασίες που είναι πραγματικά δύσκολο να απανθρακοποιηθούν.

Κύρια σημεία της παρέμβασής μας:

Ανάγκη για ένα δεσμευτικό και πλήρως εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, με κοινές τεχνικές προδιαγραφές και αυστηρούς κανόνες ασφάλειας για όλη την αλυσίδα CCS.

Αποφυγή εκτεταμένης χρήσης CCS σε τομείς που μπορούν να απανθρακοποιηθούν με άλλες λύσεις, όπως ο εξηλεκτρισμός, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η αλλαγή καυσίμου.

Περιορισμός της πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αγορές CO₂ σε έργα που αφορούν αποκλειστικά δυσχερώς απανθρακοποιήσιμες διεργασίες, με σαφή κριτήρια που αποτρέπουν τον εγκλωβισμό υψηλά ρυπογόνων κλάδων στα ορυκτά καύσιμα.

Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στον σχεδιασμό των υποδομών CO₂, πέρα από το κόστος.

Στήριξη της ανάπτυξης τεχνολογιών αξιοποίησης του δεσμευμένου CO₂ (CCU), με κανόνες που δεν τις υπονομεύουν έναντι της γεωλογικής αποθήκευσης και με πραγματική συμβολή στη μείωση εκπομπών.

Συντονισμένος σχεδιασμός διασυνοριακών δικτύων CO₂ σε επίπεδο ΕΕ, ενταγμένος στον συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό διασφαλίζοντας την αποφυγή εγκλωβισμού στα ορυκτά καύσιμα και την προτεραιότητα σε καθαρές πηγές ενέργειας.

Διασφάλιση διαφάνειας, ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών και στοχευμένης, προσωρινής χρηματοδότησης, συνδεδεμένης με επαληθεύσιμες μειώσεις εκπομπών.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή των σχολίων μας εδώ.

Διαβάστε τα αναλυτικά σχόλια που κατέθεσε το Green Tank στη δημόσια διαβούλευση [στα αγγλικά] εδώ.