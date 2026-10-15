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Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ ο πρωθυπουργός - Θα ζητήσει μείωση τιμών και στήριξη νοικοκυριών και προϊόντων

Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ ο πρωθυπουργός - Θα ζητήσει μείωση τιμών και στήριξη νοικοκυριών και προϊόντων
Newsroom
Πέμπτη, 15/10/2026 - 08:13
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Στη Σύνοδο του Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, συμμετέχει σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Το Ευρωπαϊκό του Οκτωβρίου ξεκίνησε σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπιστεί πολλαπλές προκλήσεις από τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών, μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τις ανακοινώσεις στην Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκαλεί τη διεθνή αβεβαιότητα και την αναταραχή στα Στένα του Ορμούζ, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής. στήριξης νοικοκυριών και προϊόντων - ιδιαίτερα των μικρομεσαίων - ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, καθώς οι αγορές παραμένουν νευρικές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της Αγοράς Ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που να ανταποκριθούν στη δύσκολη συγκυρία. Παράλληλα ο κ. Ο Μητσοτάκης έχει να επισημάνει ότι η πράξη μετάβασης είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος και αυτή τη στιγμή πρέπει να επανεξετάσει τις απόψεις της για την ενεργειακή ασφάλεια και να προσαρμόσει ανάλογα την πολιτική της.

Σημειώνεται ότι η κλιματική πολιτική διαμορφώθηκε σε μια περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστους.

Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει επιπλέον ότι η Ευρώπη οφείλει να αναρωτηθεί αν σε μια συγκυρία υψηλής πληθωρισμού μπορεί να αντισταθμίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της, την πράσινη μετάβαση και την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας ταυτόχρονα.

Ως προς την ανταγωνιστικότητα και την απλοποίηση διαδικασιών, ο πρωθυπουργός θα σημειώσει ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτημάτων της Ε.Ε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει στην υλοποίηση των εκθέσεων Λέτα και Ντράγκι, ενώ να επισημάνει ότι η πρόοδος στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για την απλοποίηση της νομοθεσίας, και του ''28ου καθεστώτος'' δεν είναι ικανοποιητική.

Στη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) - η οποία συνεχίζεται πλέον στη βάση του αναθεωρημένου Negobox που προετοίμασε η Ιρλανδική Προεδρία - η χώρα μας έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια. Οι αυξημένες φιλοδοξίες της Ένωσης δεν μπορούν να υπηρετηθούν με λιγότερους πόρους. Η ελληνική θέση είναι ότι ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα απαντήσει στις νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η έρευνα και η καινοτομία - οι νέες όμως αυτές προτεραιότητες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε βάρος της Πολιτικής Συνοχής και της ΚΑΠ.

Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί περαιτέρω περικοπές σε αυτούς τους τομείς, ωστόσο, είναι ανοιχτή στη συζήτηση για ένα νέο πακέτο ιδίων πόρων - έχει καταθέσει και σχετικές προτάσεις - εάν η κατανομή του κόστους δεν θα επιβαρύνει τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Ως προς τη Διεύρυνση, η ελληνική θέση παραμένει ότι πρόκειται για στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα - πρόκειται για μια διαδικασία που εξαρτάται από τις επιδόσεις των ίδιων των υποψηφίων χωρών.

Η χώρα τάσσεται υπέρ της αλλαγής του τρόπου λήψης ρυθμίσεων και θεωρεί ότι οι εσωτερικές μεταβλητές της Ε.Ε. και η Διεύρυνση είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες που δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πακέτο. Σε κάθε, η πρόταση της Επιτροπής χρειάζεται και όχι βιαστικές αποφάσεις.

Ως προς το Μεταναστευτικό, η Ελλάδα είναι από τα πρώτα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που τόνισε τη σημασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., ενώ έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για τη στήριξη της Επιτροπής στην πρότασή της για έναν άλλο μηχανισμό διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων μαζικής εισφοράς ή εργαλείων της μεταναστευτικής πίεσης - όπως στην περίπτωση του Έβρου το 2020.

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