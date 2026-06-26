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Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ): Όχι στον συγκεντρωτισμό και την απαξίωση των ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ
Newsroom
Παρασκευή, 26/06/2026 - 12:35
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Κατά τη συζήτηση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Βουλή, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης ανέδειξε τις σοβαρές πολιτικές επιλογές που κρύβονται πίσω από ένα νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάζεται ως μεταρρύθμιση εκσυγχρονισμού, αλλά στην πραγματικότητα ενισχύει τον συγκεντρωτισμό και αποδυναμώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ η Αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί απλό μηχανισμό εφαρμογής κυβερνητικών αποφάσεων, αλλά θεσμό δημοκρατίας, συμμετοχής και αποκέντρωσης. Υπενθύμισε ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις της Αυτοδιοίκησης, από τον «Καποδίστρια» έως τον «Καλλικράτη», είχαν ως στόχο τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και δύναμης στις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διατάξεις που αφορούν τις ΔΕΥΑ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει συγχωνεύσεις μέσω οικονομικού εκβιασμού, συνδέοντας την κάλυψη των ενεργειακών χρεών με την απώλεια της αυτοτέλειάς τους. Υπογράμμισε, δε ότι τα χρέη αυτά δεν δημιουργήθηκαν από ευθύνη των ΔΕΥΑ, αλλά από την άρνηση της κυβέρνησης να τους εξασφαλίσει ειδικό ενεργειακό τιμολόγιο και επαρκή ηλεκτρικό χώρο.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλάκης άσκησε έντονη κριτική στις διατάξεις που προβλέπουν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες για τα διοικητικά συμβούλια των ΔΕΥΑ, καθώς και στο εξοντωτικό πρόστιμο ύψους 50% για ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ρυθμίσεις που όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας, κοινωνικής έντασης και περαιτέρω δυσλειτουργίας.

Ξεκαθάρισε ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα ούτε πεδίο κερδοφορίας, αλλά θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και δημόσιο δικαίωμα. Τόνισε ότι η τιμολογιακή πολιτική του νερού πρέπει να παραμείνει στους δήμους και στις ΔΕΥΑ, με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής αναφέρθηκε επίσης στις διατάξεις που αφορούν τους ΦΟΔΣΑ, επισημαίνοντας ότι αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει τους φορείς που σήκωσαν το βάρος της διαχείρισης των απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια, επιλέγει να προσθέσει νέα επίπεδα ελέγχου και γραφειοκρατίας, περιορίζοντας την επιχειρησιακή τους αυτοτέλεια. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να μοριοδοτηθεί η εξειδικευμένη προϋπηρεσία και η εντοπιότητα στις προσλήψεις προσωπικού, ώστε να διατηρηθεί η πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί επί δεκαετίες.

Κατά την ομιλία του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε να σταματήσει η ποινικοποίηση των ΔΕΥΑ για χρέη που προκάλεσε η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, να αποσυρθεί το πρόστιμο 50% στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών και να μειωθεί η παρακράτηση της ΑΑΔΕ, να επιστρέψει η τιμολογιακή πολιτική του νερού στους δήμους και στις ΔΕΥΑ, καθώς και να διασφαλιστεί επαρκής ηλεκτρικός χώρος για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων από τους δήμους, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και να παραχθεί φθηνότερη ενέργεια για τους πολίτες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στην τροπολογία που κατέθεσε για τη θεσμοθέτηση του Ολυμπιακού Χωριού ως αυτοτελούς Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Αχαρνών.

Όπως σημείωσε, το Ολυμπιακό Χωριό αποτελεί έναν πρότυπο οικισμό με ιδιαίτερη ιστορική, κοινωνική και αναπτυξιακή ταυτότητα, που μέχρι σήμερα στερείται της θεσμικής εκπροσώπησης που δικαιούται και κάλεσε τον αρμόδιο Υπουργό να στηρίξει την τροπολογία και να προχωρήσει στην αναγκαία θεσμική αναγνώριση του Ολυμπιακού Χωριού.

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