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Κοινοβουλευτική παρέμβαση Φραγκίσκου Παρασύρη για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο
Newsroom
Τετάρτη, 17/06/2026 - 10:06
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Κρίσιμα ερωτήματα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Φραγκίσκος Παρασύρης, αναδεικνύοντας τις σοβαρές αντιφάσεις και το εύρος των μεταβατικών διατάξεων στο υπό διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Φραγκίσκος Παρασύρης ζητά την πλήρη ποσοτική αποτύπωση και τη διαφάνεια των δεδομένων, καθώς οι εισαγόμενες εξαιρέσεις απειλούν να καταστήσουν τη μεταρρύθμιση «κενό γράμμα». Ειδικότερα, ενώ το νέο πλαίσιο θεσπίζει ρητή ζώνη αποκλεισμού για αιολικές εγκαταστάσεις σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, πλήθος έργων που βρίσκονται σε ώριμη ή αρχική αδειοδοτική φάση ενδέχεται να παρακάμψουν τον κανόνα αυτό, κάνοντας χρήση των μεταβατικών ρυθμίσεων.

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεσμεύεται σταθερά για ορθολογική χωροθέτηση, προστασία του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, για να είναι η δημόσια διαβούλευση ουσιαστική, οφείλουμε να γνωρίζουμε επακριβώς τι εξαιρείται», τονίζει ο Φραγκίσκος Παρασύρης.

Τα βασικά σημεία της κοινοβουλευτικής ερώτησης:

  • Αποτύπωση των Εξαιρέσεων ανά Περιφέρεια: Ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό και τη συνολική ονομαστική ισχύ (MW) των έργων (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα, αποθήκευση) που διατηρούν το προγενέστερο, ευνοϊκότερο καθεστώς βάσει αδειών εγκατάστασης, ΑΕΠΟ, ΠΠΔ ή βεβαιώσεων απαλλαγής.
  • Το «Παράθυρο» των 1.200 μέτρων: Ζητείται ακριβής προσδιορισμός των έργων που χωροθετούνται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μ. και προστατεύονται από τις εξαιρέσεις, παρότι ορεινοί όγκοι αυτής της κατηγορίας ορίζονται πλέον ως ζώνες αποκλεισμού.
  • Προστατευόμενες Περιοχές: Ελέγχεται αν στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται έργα εντός ευαίσθητων ζωνών, όπως περιοχές Natura 2000, παραδοσιακοί οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι.
  • Το Φαινόμενο της «Προληπτικής Κατάθεσης»: Ζητούνται στοιχεία για το πόσοι φάκελοι Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατατέθηκαν εσπευσμένα από την έναρξη της διαβούλευσης έως την καταληκτική ημερομηνία της 20ής Μαΐου 2026, με προφανή σκοπό την αποφυγή των νέων αυστηρών κριτηρίων.
  • Σύγκριση με τους Στόχους του ΕΣΕΚ: Ζητείται το συνολικό άθροισμα των MW που εξαιρούνται, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος της απόκλισης από τους εθνικούς στόχους για το 2030.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα πλήρη γεωχωρικά και ποσοτικά δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι η αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου θα λειτουργήσει ως πραγματική δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον και όχι ως όχημα νομιμοποίησης άναρχων επενδύσεων.

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