Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία

Η Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ποιος είναι ο σχεδιασμός για το μέλλον των εργαζομένων και συμβασιούχων της Δ.Ε.Η.;»

Με την ερώτηση αναδεικνύεται ο προβληματισμός των εργαζομένων και συμβασιούχων της Δ.Ε.Η., αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, για το μέλλον των θέσεων εργασίας στην επιχείρηση έπειτα από το επικείμενο κλείσιμο των εναπομεινασών μονάδων, το οποίο είναι δρομολογημένο παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που θέτουν μετ΄ επιτάσεως το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, αυτονομίας και κόστους ρεύματος.

Οι προοπτικές των εργαζομένων και των συμβασιούχων, εργολαβικών εργαζομένων είναι άδηλες καθώς ήδη από το 2019 έχουν περιοριστεί από 3.000 σε 1.027 οι μεν, κι από περίπου 1.200 σε 200-250 οι δε (με το αίτημα κατάθεσης εγγράφων, ζητούνται τα επίσημα στοιχεία, ανά έτος και ειδικότητα, από το 2019 που εξαγγέλθηκε η βίαιη απολιγνιτοποίηση).

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του σωματείου «Σπάρτακος» κ. Φασίδης, πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη, η οποία θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα εξαιτίας του επικείμενου κλεισίματος των υπόλοιπων μονάδων.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η κ. Βέττα, το κλείσιμο είναι δρομολογημένο, παρά το γεγονός ότι η προοπτική για τροποποίηση του Ε.Σ.Ε.Κ., με παράταση λειτουργίας της μονάδας Αγίου Δημητρίου και της Πτολεμαΐδας V, είναι μια αναγκαία, βιώσιμη και επωφελής λύση.

Για τους εργαζόμενους της επιχείρησης εκτιμάται ότι ένα μικρό μέρος θα διατηρηθεί εντός της Δ.Ε.Η., με το υπόλοιπο να μετακινείται ακόμη και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που είναι, όπως αναφέρει η Βουλευτής, εξόχως βλαπτικό κυρίως και πρώτιστα για τους ίδιους και τον εργασιακό, οικονομικό και οικογενειακό τους προγραμματισμό, όσο και για την επιχείρηση που θα στερηθεί έμπειρα και ικανά στελέχη για την υλοποίηση των σχεδίων της.

Για τους συμβασιούχους, εργολαβικούς εργαζόμενους, το μέλλον είναι ακόμη πιο επισφαλές, καθώς δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ή πρόνοια, με το παράδειγμα των 130 ομολόγων τους στην Μελίτη (οι οποίοι οδηγήθηκαν στην ανεργία με το κλείσιμο της μονάδας), να μην προοιωνίζει θετικές εξελίξεις.

Όπως αναφέρει η κ. Βέττα, πρέπει να εξασφαλιστεί τουλάχιστον, ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα μείνουν στην Δυτική Μακεδονία, για να εργαστούν σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες της περιοχής, και για να μην επιταχυνθεί η φυγή που πλήττει την Δυτική Μακεδονία.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός ποιος είναι ο σχεδιασμός για τους μόνιμους και συμβασιούχους εργαζομένους της Δ.Ε.Η. στις λιγνιτικές μονάδες, τα ορυχεία και το σύνολο των υποστηρικτικών εργασιών (διοικητικές λειτουργίες, μεταφορές) για τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2026

Ερώτηση και Α.Κ.Ε.

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Ποιος είναι ο σχεδιασμός για το μέλλον των εργαζομένων και συμβασιούχων της Δ.Ε.Η.;»

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργών, ο προγραμματισμός για την παύση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων στην Δυτική Μακεδονία προβλέπει οριστικό κλείσιμο εντός του 2026 καθώς και μετατροπή της ΠτολεμαΐδαςV σε μονάδα φυσικού αερίου.

Παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που για μία ακόμη φορά θέτουν μετ' επιτάσεως το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, αυτονομίας και κόστους ρεύματος η κυβέρνηση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα συμφέροντα του φυσικού αερίου και των μεγάλων Α.Π.Ε., πλειοδοτεί πανευρωπαϊκά στην κατεύθυνση της μετάβασης χωρίς να έχει εξασφαλίσει την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική σταθερότητα και προοπτική των λιγνιτικών περιοχών.

Ένα κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία, αφορά την τύχη των εργαζομένων στην περιοχή. Ως γνωστόν, αναλογιστική μελέτη του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.αποτίμησε την άμεση και έμμεση συνεισφορά της λιγνιτικής δραστηριότητας στην Δυτική Μακεδονία σε 24.000 – 40.000 εργαζόμενους, με την συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών να έχει ήδη υποστεί τα επίχειρα της βίαιης απολιγνιτοποίησης. Ήδη, οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, τεκμαίρουν το γεγονός της μετανάστευσης, ερημοποίησης και φτωχοποίησης της περιοχής.

Ειδικότερα για τους εργαζόμενους και συμβασιούχους των μονάδων της Δ.Ε.Η. καθώς και των ορυχείων, το μέλλον είναι άδηλο. Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο www.kozan.gr, o Πρόεδρος του σωματείου «Σπάρτακος» κ. Ιωάννης Φασίδης, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις προοπτικές τους.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 2019 στο Λιγνιτικό Κέντρο εργάζονταν περίπου 3.000 εργαζόμενοι, ενώ ομοίως υπήρχαν περίπου 1.200 συμβασιούχοι. Σήμερα, οι μόνιμοι εργαζόμενοι ανέρχονται στους 1.027 ενώ οι συμβασιούχοι δεν ξεπερνούν τους 200-250. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη, η οποία θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα, εξαιτίας του επικείμενου κλεισίματος των εναπομεινασών μονάδων.

Οι εκτιμήσεις και οι ανεπίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο για διατήρηση μικρού αριθμού εργαζομένων στην Δ.Ε.Η. και μετακίνηση των υπολοίπων, εντός, ακόμη και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός εξόχως βλαπτικό κυρίως και πρώτιστα για τους ίδιους και τον εργασιακό, οικονομικό και οικογενειακό τους προγραμματισμό, όσο και για την επιχείρηση που θα στερηθεί έμπειρα και ικανά στελέχη για την υλοποίηση των σχεδίων της.

Ακόμα μεγαλύτερος είναι ο προβληματισμός για το μέλλον των συμβασιούχων εργαζόμενων οι οποίος δεν έχουν καμία ενημέρωση για το μέλλον τους, έχοντας την εδραία πεποίθηση ότι θα ακολουθήσουν στην ανεργία τους ομόλογους τους στις λιγνιτικές μονάδες που έχουν τερματίσει την λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα, της Μελίτης, όπου 130 συμβασιούχοι έχασαν την δουλειά τους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, αν συμβεί, είναι ακατανόητη και άδικη, δεδομένου δε του γεγονότος ότι η Δ.Ε.Η. δεν έχει προχωρήσει κατ΄ ελάχιστον στην πραγματοποίηση των συμβατικών της υποχρεώσεων για την αποκατάσταση εδαφών και των ορυχείων, την παραχώρηση γαιών στην τοπική κοινωνία, και την υλοποίηση των σχεδίων της στην περιοχή.

Τέλος, πρέπει να εξασφαλιστεί τουλάχιστον, ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα μείνουν στην Δυτική Μακεδονία, για να εργαστούν σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες της περιοχής, και για να μην επιταχυνθεί η φυγή που πλήττει την Δυτική Μακεδονία.

Επειδή η Δυτική Μακεδονία υφίσταται τις συνέπειες από την βίαιη απολιγνιτοποίηση σε κάθε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα.

Επειδή οι εργαζόμενοι και συμβασιούχοι της Δ.Ε.Η. στις λιγνιτικές μονάδες, τα ορυχεία και σε κάθε υποστηρικτικό τομέα, βαίνουν μειούμενοι, ως συνέπεια της πρόχειρης απολιγνιτοποίησης.

Επειδή συνιστούν, λόγω της εμπειρίας και της γνώσης του απαραίτητο παράγοντα για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της περιοχής.

Επειδή οποιαδήποτε αλλαγή στο εργασιακό τους καθεστώς ή μετακίνηση συνιστά βλαπτική μεταβολή για την εργασιακή και οικονομική τους κατάσταση, αλλά και συνολικά για την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τους μόνιμους και συμβασιούχους εργαζομένους της Δ.Ε.Η. στις λιγνιτικές μονάδες, τα ορυχεία και το σύνολο των υποστηρικτικών εργασιών (διοικητικές λειτουργίες, μεταφορές) για τα επόμενα χρόνια; Θα προβεί σε δημόσια δέσμευση για τη μη μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων και συμβασιούχων της Δ.Ε.Η.; Εξετάζει την προοπτική για τροποποίηση του Ε.Σ.Ε.Κ., με παράταση λειτουργίας της μονάδας Αγίου Δημητρίου και της ΠτολεμαΐδαςV, ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια, αυτονομία και το προσιτό κόστος ρεύματος, γεγονός πλέον επιτακτικό, λόγω και των νέων γεωπολιτικών συνθηκών;

Καλείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Έρευνας να καταθέσει στο Σώμα και στις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, τις αναλυτικές καταστάσεις των μόνιμων και συμβασιούχων εργαζόμενων της Δ.Ε.Η. από το 2019, έτος που εξαγγέλθηκε η απολιγνιτοποίηση, ανά έτος και ειδικότητα.

Η ερωτώσα Βουλευτής

Βέττα Καλλιόπη