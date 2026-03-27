ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
ΚΟΣΜΟΣ
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 08:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
Newsroom
Παρασκευή, 27/03/2026 - 12:40

Ερώτηση 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ»

Αναλυτικά στην ερώτηση αναφέρεται:

«Στην περιοχή των Αντιχασιών στα Μετέωρα η δεσμευμένη περιοχή για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων είναι 15.500 στρέμματα που αντιστοιχεί στο άνω του 50% της έκτασης της κοινότητας του Ελληνοκάστρου.

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη στην περιοχή ανέρχεται στα 2.676 στρέμματα ενώ η αντίστοιχη για τα φωτοβολταϊκά είναι πολλαπλάσια.

Το συνολικό έργο αφορά πέντε δημοτικές κοινότητες το Παληοκάστρο, των Παραληθαίων, των Τυμφαίων και της Καλαμπάκας.

Η ονομαστική ισχύ του έργου είναι 400MWκαι αναπτύσσεται σε περιοχή Naturaκαι εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας και από το σύνολο των 6.000 στρεμμάτων τα 2.200 ανήκουν σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης.

Ο βιότοπος Όρη Αντιχασιά – Μετέωρα είναι σπάνιας περιβαλλοντικής αξίας αφού εκεί ζουν αρπακτικά πουλιά είδη υπό εξαφάνιση όπως το πουλί Τσίφτης και ο Ασπροπάρης αλλά και άλλα όπως ο Κραυγαετός, ο Φιδαετός, το Χρυσογέρακο και ο Πετρίτης. Το έργο ανήκει στην Α1 κατηγορία το οποίο σημαίνει έργο πολλών mwκαι άρα και υψηλών επιπτώσεων.

Όλες οι τοπικές κοινότητες έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά. Επιπλέον, η πολύ βιαστική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημιουργεί ερωτηματικά για το κατά πόσο μελετήθηκαν εις βάθος τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα ενός τόσο μεγάλου έργου. Δεν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις από σοβαρά θεσμικά όργανα όπως, από το Δασαρχείο Τρικάλων και την Διεύθυνση Δασών Τρικάλων και βέβαια δεν υπάρχει καν γνωμοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφού το έργο αφορά Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος προχώρησε σε αποχαρακτηρισμό της γης από Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (η οποία προκαλεί πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που έγινε και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν) χωρίς να είναι καν ενήμερο το ΥΠΑΑΤ με τον ν. 5053 του 2023 ενώ όμως ο φορέας του έργου ήδη είχε ξεκινήσει διαδικασίες από το 2022. Τα πάντα για να διευκολυνθούν οι ιδιώτες εργολάβοι!

Τέλος το έργο, εάν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις γεωργικές εκτάσεις, στην κτηνοτροφία και στα ζώα και πτηνά που θα αναγκαστούν να εκτοπιστούν από τον βιότοπο.

Σε συνέχεια τω παραπάνω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Θα προχωρήσει άμεσα στην επαναξιολόγηση, βάση των πραγματικών δεδομένων, του έργου στην περιοχή των Αντιχασιών στα Μετέωρα για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων 15.500 στρεμμάτων;
  2. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ»;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Βέττα Καλλιόπη

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος

