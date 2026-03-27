ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ

Ερώτηση 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ»

Αναλυτικά στην ερώτηση αναφέρεται:

«Στην περιοχή των Αντιχασιών στα Μετέωρα η δεσμευμένη περιοχή για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων είναι 15.500 στρέμματα που αντιστοιχεί στο άνω του 50% της έκτασης της κοινότητας του Ελληνοκάστρου.

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη στην περιοχή ανέρχεται στα 2.676 στρέμματα ενώ η αντίστοιχη για τα φωτοβολταϊκά είναι πολλαπλάσια.

Το συνολικό έργο αφορά πέντε δημοτικές κοινότητες το Παληοκάστρο, των Παραληθαίων, των Τυμφαίων και της Καλαμπάκας.

Η ονομαστική ισχύ του έργου είναι 400MWκαι αναπτύσσεται σε περιοχή Naturaκαι εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας και από το σύνολο των 6.000 στρεμμάτων τα 2.200 ανήκουν σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης.

Ο βιότοπος Όρη Αντιχασιά – Μετέωρα είναι σπάνιας περιβαλλοντικής αξίας αφού εκεί ζουν αρπακτικά πουλιά είδη υπό εξαφάνιση όπως το πουλί Τσίφτης και ο Ασπροπάρης αλλά και άλλα όπως ο Κραυγαετός, ο Φιδαετός, το Χρυσογέρακο και ο Πετρίτης. Το έργο ανήκει στην Α1 κατηγορία το οποίο σημαίνει έργο πολλών mwκαι άρα και υψηλών επιπτώσεων.

Όλες οι τοπικές κοινότητες έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά. Επιπλέον, η πολύ βιαστική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημιουργεί ερωτηματικά για το κατά πόσο μελετήθηκαν εις βάθος τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα ενός τόσο μεγάλου έργου. Δεν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις από σοβαρά θεσμικά όργανα όπως, από το Δασαρχείο Τρικάλων και την Διεύθυνση Δασών Τρικάλων και βέβαια δεν υπάρχει καν γνωμοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφού το έργο αφορά Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος προχώρησε σε αποχαρακτηρισμό της γης από Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (η οποία προκαλεί πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που έγινε και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν) χωρίς να είναι καν ενήμερο το ΥΠΑΑΤ με τον ν. 5053 του 2023 ενώ όμως ο φορέας του έργου ήδη είχε ξεκινήσει διαδικασίες από το 2022. Τα πάντα για να διευκολυνθούν οι ιδιώτες εργολάβοι!

Τέλος το έργο, εάν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις γεωργικές εκτάσεις, στην κτηνοτροφία και στα ζώα και πτηνά που θα αναγκαστούν να εκτοπιστούν από τον βιότοπο.

Σε συνέχεια τω παραπάνω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Θα προχωρήσει άμεσα στην επαναξιολόγηση, βάση των πραγματικών δεδομένων, του έργου στην περιοχή των Αντιχασιών στα Μετέωρα για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων 15.500 στρεμμάτων; Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ»;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Βέττα Καλλιόπη

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος