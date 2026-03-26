Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
Πέμπτη, 26/03/2026 - 08:18

«Σε τροχιά υλοποίησης η ερευνητική γεώτρηση το 1ο τρίμηνο του 2027 στο Ιόνιο»

Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην δεύτερη ημέρα της Ceraweek 2026, είχαν διμερή συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, κ. John Ardill, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνη Στεφάτου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην -πρώτη μετά από 40 χρόνια- υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση που θα πραγματοποιήσει η κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy στο Ιόνιο, η οποία έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης βάσει στενού χρονοδιαγράμματος.

Στόχος είναι η κοινοπραξία να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανόμενης της μεταφοράς του αναγκαίου ερευνητικού εξοπλισμού, προκειμένου να προχωρήσει στην γεώτρηση σε λιγότερο από 12 μήνες.

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου μίλησε για τη θέση της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό τοπίο ως προσκεκλημένος του Baker Institute του Rice University σε fireside chat με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, Kenneth Medlock. Ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε τον αναδυόμενο ρόλο της Ελλάδας στην διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση της Τουρκίας, υπογράμμισε ότι οι απειλές χρήσης βίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και δεν είναι σε καμία περίπτωση μέσα άσκησης πολιτικής. Αντίθετα, όπως τόνισε, η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, στην εμπιστοσύνη και στην αξιοπιστία. «Το σχήμα 3+1 Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ στην ενέργεια αποτελεί ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που βασίζεται στη τήρηση των διεθνών κανόνων και τη θεσμική συνεννόηση», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Υπουργός εξήγησε ότι η σχετική συγκράτηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, οφείλονται στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα που έχει αναπτύξει η χώρα μας, αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο ίδιο πλαίσιο του «ενεργειακού ρεαλισμού» που ακολουθεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εντάσσεται και η στρατηγική για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Πατρίδα μας.

Στο περιθώριο της έκθεσης, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Αν. Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, κ. Denys Shmyhal και συζήτησαν για την ενίσχυση της ελληνο-ουκρανικής ενεργειακής συνεργασίας, καθώς και για επενδυτικές προοπτικές που μπορεί να προσφέρει η Ουκρανία σε ελληνικές εταιρείες.

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό κ. Τσάφο, θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum.

