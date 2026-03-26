ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
Newsroom
Πέμπτη, 26/03/2026 - 09:01

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σε συνέντευξή της στον ρ/σ 102 FM της ΕΡΤ3.

Συγκεκριμένα, η Πέτη Πέρκα χαρακτήρισε τα μέτρα αυτά ανεπαρκή, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται στη λάθος κατεύθυνση. «Αυτή η ιστορία με τα pass, δηλαδή με επιδοτήσεις αντί για ρύθμιση της αγοράς, κάνουν το κράτος διαμεσολαβητή πληρωμών προς τους παρόχους. Οι εταιρείες διατηρούν τα περιθώρια κέρδους τους και το Δημόσιο καλύπτει μέρος του κόστους με τα χρήματα των πολιτών που συνεχίζουν να πληρώνουν υψηλούς λογαριασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι με τον τρόπο αυτό που ακολουθεί η κυβέρνηση δημιουργούνται τα υπερκέρδη και επεσήμανε ότι «σε πρώτη φάση θα βάλει πλαφόν στα κέρδη και όχι στην τιμή. Όχι εκεί δηλαδή που δημιουργείται η τιμή και μετά γίνεται ανεξέλεγκτη. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τα διυλιστήρια και τους ενεργειακούς παίκτες. Αφήνει ανέπαφη την πηγή της ακρίβειας».

Στην συνέχεια, η Πέτη Πέρκα αναφέρθηκε στον πόλεμο σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο και όσο συνεχίζεται αυτή η αστάθεια, αυτό όλο μετακυλίεται στον καταναλωτή». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι απαιτείται μια σαφής στάση για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, «γιατί αυτά είναι που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι δομικό στοιχείο της αγοράς των ορυκτών καυσίμων Η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει τέτοιο σχεδιασμό. Ίσα-ίσα την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκαν στην Βουλή οι συμβάσεις για νέες εξορύξεις και έχουμε τον κάθετο άξονα με το πανάκριβο εισαγόμενο LNG».

Επεσήμανε ότι είναι σαφέστατο πως το μοντέλο που πρέπει να επικρατήσει είναι αυτό της πράσινης μετάβασης, «με ΑΠΕ και καινοτομίες φυσικά». Και συμπλήρωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ότι έκλεισε τους λιγνίτες και έβαλε φυσικό αέριο. Δεν λέει ότι ξαναδεσμεύει την χώρα σε εισαγόμενο καύσιμο, όπως είναι το ορυκτό φυσικό αέριο». Για τον λόγο αυτό, χαρακτήρισε τραγική την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ακόμα και τα έργα ΑΠΕ που έκανε «δεν τα έκανε με τρόπο που θα συμμετέχει και θα έχει έχει όφελος η κοινωνία. Υπονόμευσε τις ενεργειακές κοινότητες, τα αγροφωτοβολταικά, κ.τ.λ. Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν. Τα λέμε εδώ και χρόνια».

Εξειδικεύοντας τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς, η Πέτη Πέρκα ανέφερε ότι «θα έπρεπε να μπει πλαφόν στην τιμή και, όχι στα κέρδη, για να περιοριστούν τα υπερκέρδη. Το κρίσιμο είναι οι έμμεσοι φόροι. Ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που είναι ο πιο υψηλός στην Ευρώπη. Είναι τα 700 ευρώ στα 1.000 λίτρα, ενώ στην Ευρώπη είναι γύρω στα 350 ευρώ. Και πάνω σε αυτό μπαίνει και ο ΦΠΑ 24%, με αποτέλεσμα περίπου το 60% της τιμής να οφείλεται στους φόρους. Το πρώτο, λοιπόν, που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση είναι να μειώσει τον ΕΦΚ στα κατώτερα επίπεδα επιτρεπτά επίπεδα».

Κλείνοντας, η Πέτη Πέρκα δήλωσε ότι «από την υπερφορολόγηση των καυσίμων, το Δημόσιο σωρεύει περίπου 9-10 δισ. Όσο αυξάνονται οι τιμές σωρεύει περισσότερα και μετά λέει ότι θα δώσει 300 εκατομμύρια για ανακούφιση».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

