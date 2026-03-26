Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σε συνέντευξή της στον ρ/σ 102 FM της ΕΡΤ3.

Συγκεκριμένα, η Πέτη Πέρκα χαρακτήρισε τα μέτρα αυτά ανεπαρκή, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται στη λάθος κατεύθυνση. «Αυτή η ιστορία με τα pass, δηλαδή με επιδοτήσεις αντί για ρύθμιση της αγοράς, κάνουν το κράτος διαμεσολαβητή πληρωμών προς τους παρόχους. Οι εταιρείες διατηρούν τα περιθώρια κέρδους τους και το Δημόσιο καλύπτει μέρος του κόστους με τα χρήματα των πολιτών που συνεχίζουν να πληρώνουν υψηλούς λογαριασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι με τον τρόπο αυτό που ακολουθεί η κυβέρνηση δημιουργούνται τα υπερκέρδη και επεσήμανε ότι «σε πρώτη φάση θα βάλει πλαφόν στα κέρδη και όχι στην τιμή. Όχι εκεί δηλαδή που δημιουργείται η τιμή και μετά γίνεται ανεξέλεγκτη. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τα διυλιστήρια και τους ενεργειακούς παίκτες. Αφήνει ανέπαφη την πηγή της ακρίβειας».

Στην συνέχεια, η Πέτη Πέρκα αναφέρθηκε στον πόλεμο σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο και όσο συνεχίζεται αυτή η αστάθεια, αυτό όλο μετακυλίεται στον καταναλωτή». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι απαιτείται μια σαφής στάση για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, «γιατί αυτά είναι που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι δομικό στοιχείο της αγοράς των ορυκτών καυσίμων Η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει τέτοιο σχεδιασμό. Ίσα-ίσα την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκαν στην Βουλή οι συμβάσεις για νέες εξορύξεις και έχουμε τον κάθετο άξονα με το πανάκριβο εισαγόμενο LNG».

Επεσήμανε ότι είναι σαφέστατο πως το μοντέλο που πρέπει να επικρατήσει είναι αυτό της πράσινης μετάβασης, «με ΑΠΕ και καινοτομίες φυσικά». Και συμπλήρωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ότι έκλεισε τους λιγνίτες και έβαλε φυσικό αέριο. Δεν λέει ότι ξαναδεσμεύει την χώρα σε εισαγόμενο καύσιμο, όπως είναι το ορυκτό φυσικό αέριο». Για τον λόγο αυτό, χαρακτήρισε τραγική την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ακόμα και τα έργα ΑΠΕ που έκανε «δεν τα έκανε με τρόπο που θα συμμετέχει και θα έχει έχει όφελος η κοινωνία. Υπονόμευσε τις ενεργειακές κοινότητες, τα αγροφωτοβολταικά, κ.τ.λ. Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν. Τα λέμε εδώ και χρόνια».

Εξειδικεύοντας τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς, η Πέτη Πέρκα ανέφερε ότι «θα έπρεπε να μπει πλαφόν στην τιμή και, όχι στα κέρδη, για να περιοριστούν τα υπερκέρδη. Το κρίσιμο είναι οι έμμεσοι φόροι. Ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που είναι ο πιο υψηλός στην Ευρώπη. Είναι τα 700 ευρώ στα 1.000 λίτρα, ενώ στην Ευρώπη είναι γύρω στα 350 ευρώ. Και πάνω σε αυτό μπαίνει και ο ΦΠΑ 24%, με αποτέλεσμα περίπου το 60% της τιμής να οφείλεται στους φόρους. Το πρώτο, λοιπόν, που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση είναι να μειώσει τον ΕΦΚ στα κατώτερα επίπεδα επιτρεπτά επίπεδα».

Κλείνοντας, η Πέτη Πέρκα δήλωσε ότι «από την υπερφορολόγηση των καυσίμων, το Δημόσιο σωρεύει περίπου 9-10 δισ. Όσο αυξάνονται οι τιμές σωρεύει περισσότερα και μετά λέει ότι θα δώσει 300 εκατομμύρια για ανακούφιση».