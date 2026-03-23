ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Newsroom
Δευτέρα, 23/03/2026 - 11:02

Δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων οικονομικής στήριξης της κοινωνίας για Απρίλιο και Μάιο, ύψους 300 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Από την πρώτη στιγμή της σύρραξης στο Ιράν, δήλωσα πως η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να υψώσει «ανάχωμα» στις συνέπειες της νέας μεγάλης κρίσης. Αμέσως κινηθήκαμε στο γεωπολιτικό πεδίο, προστατεύοντας την Κύπρο, τη σταθερότητα αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στη διεθνή οικονομική αστάθεια. Ιδίως, μάλιστα, στον χώρο των καυσίμων, καθώς αυτά συνδέονται με το κόστος παραγωγής, τις ανατιμήσεις των προϊόντων, αλλά και με την καθημερινότητα των πολιτών.

Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί ήδη στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Μέχρι τότε, όμως, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κινηθεί και μονομερώς, σε επίπεδο εθνικό. Πάντα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων.

Έτσι, σήμερα ανακοινώνω μία δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων, που θα ισχύσουν για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Το ύψος του προγράμματος είναι περί τα 300 εκατομμύρια. Ενώ η στήριξη που συνεπάγονται απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα:

Πρώτον, προκειμένου να περιοριστεί η αρνητική επίδραση από την παγκόσμια άνοδο της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διακίνηση αγαθών αλλά και στην αγροτική παραγωγή, παρεμβαίνουμε στο κόστος του diesel κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν, στο δίκτυο διανομής, με 16 λεπτά το λίτρο. Κάτι που σημαίνει ότι το όφελος για τον καταναλωτή αλλά και τον επαγγελματία στην τελική τιμή -με τον ΦΠΑ- θα ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο. Επαναλαμβάνω: ο στόχος μας εδώ είναι η αύξηση στο κόστος παραγωγής να μην μετακινηθεί στις τιμές των προϊόντων.

Δεύτερον, με επιδίωξη να ενισχυθούν τα νοικοκυριά απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης, χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων. Αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί. Στήριξη η οποία μεσοσταθμικά υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Τα κριτήρια, μάλιστα, για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Τρίτον, προωθούμε παράλληλα και ειδικότερες παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι αγρότες από τις απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα. Έτσι, η πολιτεία θα επιχορηγεί το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

Και τέταρτον, ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αποζημίωση, ωστόσο, η οποία θα συνδέεται με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που θα πρέπει να ακολουθούν στα εισιτήρια. Ο στόχος μας είναι να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα.

Και κάτι ακόμα. Το κόστος της πρωτοβουλίας νομίζω ότι είναι ανάγκη να καλυφθεί όχι μόνο από τα δημόσια ταμεία, αλλά και από τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη κερδοφορία, έχοντας ωστόσο μικρότερο κοινωνικό αποτύπωμα.

Έτσι, στο εξής τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια. Μία, νομίζω, δίκαιη παρέμβαση η οποία θα αναλυθεί σε λίγο, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος, από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Εκείνο που εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι τα παραπάνω γίνονται δυνατά χάρη στα οφέλη που φέρνει η θετική τροχιά της οικονομίας και η συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Είναι μέτρα που δυναμώνουν τα κοινωνικά «αναχώματα» σε ταραγμένους καιρούς. Δεν αποδυναμώνουν όμως την ουσία αυτής της προσπάθειας, ούτε θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε.

Και επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς κρατάμε εφεδρείες στην περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά.

Το μήνυμά μας, συνεπώς, είναι ένα: η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα. Ενώ η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της, έχοντας καθημερινό όπλο την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή. Σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

