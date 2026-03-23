Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των "pass" - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου - Ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια
Διαταγή Τραμπ για αναβολή επιθέσεων κατά υποδομών του Ιράν, έπειτα από «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη
17ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
Σταύρος Παπασταύρου: Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές
METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές
Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια
Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης
Μπιρόλ (Διευθυντής ΔΟΕ): Ο κόσμος αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες
«Εξοικονομώ»: 50% περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών
Παγκόσμια Ημέρα Δασών: Η συμβιωτική σχέση μεταξύ βιώσιμης δασικής διαχείρισης και σύγχρονης βιοενέργειας για προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα
Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών θα έχει ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον
Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
Newsroom
Δευτέρα, 23/03/2026 - 14:50

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης επιδοτούν την ακρίβεια με την επιδοματική λογική τους και δεν αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος της μεγάλης ακρίβειας: την αισχροκέρδεια, τα υπερκέρδη των καρτέλ και τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, παράγοντες που επιβαρύνουν περαιτέρω τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν.

Τα επίσης ανεπαρκή μέτρα που προηγήθηκαν, με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη λιανική και σε ελάχιστα προϊόντα, δεν μπορούν να εμποδίσουν την άνοδο των τιμών που ξεπερνούν τις αντοχές των περισσότερων πολιτών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων. Ταυτόχρονα, επιμένει να αφήνει ανέγγιχτους τους ενεργειακούς φόρους που δημιουργούν τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ, που με το παράδειγμά τους αναδεικνύουν την υστέρηση των σημερινών ανακοινώσεων της κυβέρνησης:

Στην Αυστρία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία μειώνουν φόρους – στην Ελλάδα δίνουν επιδόματα.

Παρ’ ότι καμία παροχή, ειδικά για τους πιο ευάλωτους, δεν είναι περιττή, ο ελληνικός λαός δικαιούται μέτρα που θα τον θωρακίσουν σταθερά απέναντι στην υπέρμετρη ακρίβεια, τις οικονομικές κρίσεις και κυρίως, την αυθαιρεσία των ισχυρών της αγοράς.

Απέναντι στην κοινωνική αναλγησία της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόψισε αυτά τα μέτρα σε τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, με κοστολογημένες προτάσεις, για:

  • Μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ΦΠΑ στα νησιά.
  • Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.
  • Επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και έκτακτη εισφορά.
  • Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια.

Αυτό που κατέστη σαφές σήμερα από τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι η κυβέρνησή του «μένει και θα μένει στο πλευρό» κάθε καρτέλ και μεσάζοντα. Γι’ αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτική αλλαγή, για μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία, θα δημιουργήσει θετικές προοπτικές στην οικονομία και την ανάπτυξη, θα προτάξει την υπόθεση της ειρήνης και της πραγματικής σταθερότητας, προς όφελος των πολλών.

Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή 23 Μαρτίου 2026
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass” - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων 23 Μαρτίου 2026
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass” - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass” - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass” - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων

Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου - Ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου - Ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια

Διαταγή Τραμπ για αναβολή επιθέσεων κατά υποδομών του Ιράν, έπειτα από «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ

Διαταγή Τραμπ για αναβολή επιθέσεων κατά υποδομών του Ιράν, έπειτα από «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη

Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης