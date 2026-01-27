ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
Newsroom
Τρίτη, 27/01/2026 - 12:56

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, το πρωί στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», με τους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, ερωτηθείς για την υπόθεση με το ξενοδοχείο στη Μήλο, επεσήμανε ότι «προχωρούμε στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος από ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παραβάσεις, ώστε να υπάρξει αναστολή των οικοδομικών εργασιών και να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αίτηση αναστολής και την αίτηση ακύρωσης που έχουν κατατεθεί».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει όσον αφορά τα πολεοδομικά, όπου οι διατάξεις αλληλοεπικαλύπτονται ή αλληλοαναιρούνται. «Γι’ αυτό υλοποιούμε τον Κώδικα Πολεοδομίας, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο κείμενο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολεοδομική μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ χρήσιμο να πάμε σε ένα πολεοδομικό σύστημα απλοποιημένο, διαφανές και ψηφιακό, για να ξέρει ο πολίτης τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται». Πρόσθεσε επίσης ότι, ο Κώδικας και η πολεοδομική οργάνωση έχει να κάνει και με την ασφάλεια δικαίου για αυτόν που έρχεται να επενδύσει: «Πρέπει να βάλουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο».

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και τη θέση της χώρας μας σε αυτές, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι συνεπές μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, συνηγορούμε στο ότι δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας: «Μέσα σε αυτή την εξέλιξη της προηγούμενης εβδομάδας, σε όλη αυτή την αναστάτωση, είναι κομβικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέδειξε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στην εδαφική κυριαρχία όλων των κρατών-μελών, στην ανάγκη απουσίας αμφισβητήσεων και τήρησης του Διεθνούς Δικαίου».

Και συνέχισε: «Η ενέργεια είναι η γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η Ελλάδα έχει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Χθες τα 27 κράτη-μέλη υιοθέτησαν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και μία επιτυχία της Ελλάδας και της Κυβέρνησης είναι ότι μπήκε στον Κανονισμό ότι οτιδήποτε έρχεται από τον TurkStream θεωρείται καταρχήν ρωσικό φυσικό αέριο, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο». Πρόσθεσε, δε, ότι οι υποδομές που έχει η χώρα μας την καθιστούν δίοδο για την Ευρώπη και η Αμερική είναι ενεργειακός σύμμαχος, ώστε να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι η απόφαση είναι να προχωρήσει, να υπάρξει επικαιροποίηση των στοιχείων από διεθνή οίκο και, με βάση αυτή, «να προσελκύσουμε επενδυτές είτε από τη Μέση Ανατολή ή και από την Αμερική, ούτως ώστε να υπάρξει πιο μεγάλη μετοχική βάση που να επιτρέψει στο έργο να ολοκληρωθεί».

Ευρύτερα για το θέμα των διασυνδέσεων και τις αναδυόμενες αγορές, σχολίασε ότι «οι διασυνδέσεις αποκτούν πολύ μεγάλη αξία. Η χώρα μας είναι σε στρατηγική γεωγραφική θέση. Πήγα στη Σαουδική Αραβία, η οποία βλέπει την Ελλάδα ως πύλη εισόδου. Είχαμε πει εδώ για τον IMEC, αυτό τον διάδρομο που συνδέει Ινδία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς ήταν στην Ινδία. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον Ντερ Λάιεν ήταν στην Ινδία. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλη σημασία έχει η Ινδία να κοιτάξει προς τη Δύση και να συνεργαστεί με την Ευρώπη. Και η χώρα μας είναι στο σημείο εισόδου και για αυτό τον διάδρομο. Άρα είναι πολύ σημαντική και η οικονομική και η πολιτική σταθερότητά μας να διατηρηθεί και οι υποδομές να ενισχυθούν».

Τέλος, ερωτηθείς για το ποιον βλέπει η Νέα Δημοκρατία ως «αντίπαλο», ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Η Νέα Δημοκρατία έναν αντίπαλο έχει τον έβδομο χρόνο, την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Πρέπει να δουλέψουμε και ξέρουμε ότι ο πήχης είναι πολύ ψηλά».

