Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη

Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 08:54

Οι πρωτοβουλίες μας πάντα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» με τους δημοσιογράφους Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνο Σιωμόπουλο, ερωτηθείς σχετικά με το ταξίδι του στο Ριάντ, περιέγραψε τα τρία μεγάλα project διασυνδεσιμότητας, τα οποία είναι σε στρατηγική τροχιά διμερούς υλοποίησης: την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας (Saudi-Greek Interconnector), τη συνεργασία σε θέματα πράσινου υδρογόνου, και τον East Med Corridor (EMC).

«Η Σαουδική Αραβία είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένας παγκόσμιος παίκτης στον τομέα της ενέργειας. Και η φιλοδοξία της είναι να συνεχίσει να παίζει αυτόν τον ρόλο, επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία να αποτελέσει έναν δεύτερο ενεργειακό διάδρομο, μετά τον Κάθετο Διάδρομο με το αμερικανικό LNG», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και οι συμφωνίες που κάνουμε είναι πάντα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργούμε» υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος τόσο στον σχεδιασμό του ενεργειακού διαδρόμου με τη Σαουδική Αραβία όσο και στις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Τόσο ο κάθετος διάδρομος όσο και η υλοποίηση της ενεργειακής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, όπως ανέλυσε, εντάσσονται στο πλαίσιο του Repower EU και της απόφασης της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εξάλλου, το πράσινο υδρογόνο αποτελεί αντικείμενο για 2 από τις 8 ενεργειακές λεωφόρους που ανακοίνωσε ή πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2025, δηλαδή τις 8 βασικές στρατηγικές διασυνδέσεις που θα στηρίξουν την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.

Ο Υπουργός σημείωσε, δε, ότι το ίδιο ισχύει και στον IMO, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τονίζοντας ότι για τη χώρας μας το θέμα της ναυτιλίας είναι καθοριστικής σημασίας: «Και στο θέμα της ναυτιλίας προφανώς θα συνεργαστούμε πρώτα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αδιέξοδο. Η ενεργειακή μετάβαση στη ναυτιλία είναι σε ένα αδιέξοδο στον ΙΜΟ. Άρα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια αμοιβαία αποδεκτή, ρεαλιστική λύση πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά με τις ΗΠΑ και τις άλλες ενδιαφερόμενες χώρες μέσα στον επόμενο χρόνο.»

Με αφορμή τις επαφές που είχε στο Ριάντ με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Έρικ Τραμπ, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται Μέση Ανατολή και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να επεκταθεί στην Ευρώπη: «Νομίζω ότι, από τη στιγμή που η Trump Organization ενδιαφέρεται να επεκταθεί και στην Ευρώπη, για την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Πρέπει να είναι ένας από τους επενδυτικούς προορισμούς που οφείλουν να εξετάσουν».

Ειδικότερα για τις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron-HelleniqEnergy, ανέφερε ότι μετά την πρόσφατη έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την επικείμενη υποβολή της στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος ώστε εντός του 2026 να ξεκινήσουν οι πρώτες σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες. Ερωτηθείς για το πώς αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην καθημερινότητα ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Αν οι έρευνες υδρογονανθράκων μας οδηγήσουν σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα τότε αυτό σημαίνει σημαντικά περισσότερους δημόσιους πόρους για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες».

Κληθείς να σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα και τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία ανέφερε ότι αποτυπώνουν δύο πράγματα: πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η ισχυρότερη και ανθεκτικότερη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό, και δεύτερο, ότι υπάρχει ένα κατακερματισμένο τοπίο σε όσους αντιδρούν στη Νέα Δημοκρατία.

Για την κ. Καρυστιανού είπε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού: «Η κυρία Καρυστιανού, με τις τοποθετήσεις που κάνει, επιλέγει να μεταφερθεί στο πολιτικό πεδίο. Εκεί θα κριθεί: από τις προτάσεις, το πρόγραμμα, τα πρόσωπα, το πώς βλέπει τα προβλήματα του πολίτη».

Τέλος σχετικά με το ενεργειακό κόστος, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στη θέση της χώρας μας στην ΕΕ, καθώς και στις πρωτοβουλίες που προωθούνται ώστε να υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση περιγράφοντας τη σπουδαιότητα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που υλοποιούνται: «Όσο επιταχύνουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, θα πέφτουν οι τιμές. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις τριμηνιαίες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που εκδόθηκαν πριν 3 ημέρες, στις 15 Ιανουαρίου, στο οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα είναι 19η στην Ευρώπη, κάτω από τον μέσο όρο. Άρα υπάρχουν 18 χώρες στην ΕΕ πιο ακριβές από εμάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εφησυχάζουμε, ωστόσο αποτελεί ένα σημείο αναφοράς».

