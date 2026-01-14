Γ. Αυτιάς: Οι 11 διεκδικήσεις για την Ελλάδα το 2026 στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Γ. Αυτιάς: Οι 11 διεκδικήσεις για την Ελλάδα το 2026 στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου

Γ. Αυτιάς: Οι 11 διεκδικήσεις για την Ελλάδα το 2026 στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 15:46

Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κεντρική Ευρώπη θα φέρει φθηνότερο ρεύμα στη χώρα μας. Αυτή η εξέλιξη θα έχει πολλαπλές θετικές εξελίξεις.

ΕΥΡΩΒΟΥΛΉ /Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, 15:06:24 / Τελευταία Ενημέρωση: 15:11 / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Το 2026 είναι μια χρονιά που θα διεκδικήσουμε πολλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας ότι «στην Οικονομική Επιτροπή θα τρέξουν 11 κομβικές παρεμβάσεις για εθνικά θέματα, σύνορα, καθημερινότητα, υποδομές, αυτοδιοίκηση, μεταναστευτικό, στεγαστικό, δημογραφικό. «Διεκδικούμε για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατόν για την Ελλάδα», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα «11 κομβικά σημεία» σχετίζονται με τα εξής θέματα:

«1. Εθνική Άμυνα. Θα εξετασθούν όλες οι παράμετροι των αμυντικών δαπανών και οι εξελίξεις στον τομέα της Άμυνας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Ισότιμη οικονομική στήριξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Είναι εθνικό θέμα. Η πλήρης και ισότιμη κάλυψη των νοτίων συνόρων της Ευρώπης με τα βόρεια, ενισχύει και τα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά.

3. Φθηνότερο Ρεύμα. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κεντρική Ευρώπη θα φέρει φθηνότερο ρεύμα στη χώρα μας. Αυτή η εξέλιξη θα έχει πολλαπλές θετικές εξελίξεις.

4.Τιθάσευση ακρίβειας. Εδώ το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και μας αφορά άμεσα.

5. Άμεση στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, είναι στην πρώτη γραμμή.

6. Ενίσχυση της παραγωγικότητας και κίνητρα σε επιχειρήσεις. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

7. Οικονομική ενίσχυση Στεγαστικού-Δημογραφικού. Σημαντικότατα και τα δύο θέματα στην κοινωνική τους διάσταση. Ήδη έχουν δρομολογηθεί 17 παρεμβάσεις με διπλασιασμό των κονδυλίων για το στεγαστικό και δημιουργία κοινωνικής κατοικίας.

8. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αποτελεί μια πρώτου μεγέθους οικονομική διεκδίκηση για την Ελλάδα.

9. Οικονομική στήριξη Περιφερειών και Δήμων. Πλέον, καθετοποιείται η οικονομική στήριξη Περιφερειών και Δήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οικονομικές ενισχύσεις διευρύνονται.

10. Κονδύλια για υποδομές υγείας, παιδείας, οδικών αξόνων. Αποτελεί την κορυφαία προσπάθεια της οικονομικής διεκδίκησης, καθώς μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης.

11. Χρηματοδότηση μεταναστευτικού. Και αυτός ο τομέας απαιτεί εγρήγορση και συνεχή βοήθεια, καθώς η Ελλάδα δέχεται πολύπλευρη πίεση από το μεταναστευτικό».

