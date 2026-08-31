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Παράταση προθεσμίας για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, που εντάσσονται στη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Παράταση προθεσμίας για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, που εντάσσονται στη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας»
Newsroom
Δευτέρα, 31/08/2026 - 09:39
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Παράταση προθεσμίας για την έκδοση των βεβαιώσεων επιλεξιμότητας και διεύρυνση κριτηρίων χρηματοδότησης για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση στις κλειστές κατοικίες, στο πλαίσιο της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Παρατείνεται η προθεσμία για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας μόνο για τις κλειστές κατοικίες, που εντάσσονται στη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, και διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους.

Η παράταση της προθεσμίας και η διεύρυνση των κριτηρίων χρηματοδότησης θα συμπεριληφθεί σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Συγκεκριμένα, με τις νέες ρυθμίσεις, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες.

Επιπλέον, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης μόνο μίας κλειστής κατοικίας κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης. Συνεπώς, αποσύρεται ο περιορισμός ως προς τον αριθμό χρηματοδότησης κλειστών κατοικιών και παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν αίτηση χρηματοδότησης και για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Αντικαθίστανται οι λέξεις “παιδί” ή “παιδιά”, που αναφέρονται στην αρχική ΚΥΑ της δράσης (86272ΕΞ/02-06-2026 Β’ 3058) με τις λέξεις “ανήλικο τέκνο” ή “ανήλικα τέκνα” και ο πίνακας των εισοδηματικών κατηγοριών της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Εισοδηματική κατηγορία Ι

Εισοδηματική κατηγορία ΙΙ

Α/Α

Ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2025

Ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2025

1

Άγαμος (μονοπρόσωπο νοικοκυριό)

18.000€

25.000€

2

Έγγαμος / ΜΣΣ χωρίς ανήλικα τέκνα

25.000€

35.000€

3

Έγγαμος / ΜΣΣ με 1 ανήλικο τέκνο

30.000€

40.000€

4

Έγγαμος / ΜΣΣ με 2 ανήλικα τέκνα ή

35.000€

45.000€

5

Μονογονεϊκή με 1 ανήλικο τέκνο

28.000€

39.000€

6

Για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο (Έγγαμος/ΜΣΣ/Μονογονεϊκή)

+5.000€

+5.000€

Τέλος, προστέθηκε ότι κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης στη δεύτερη διακριτή χρονικά φάση για τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο αποκλεισμός επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών, που αποκτήθηκαν εντός του 2026 προκύπτει με σαφήνεια από την αρχική ΚΥΑ της Δράσης (86272ΕΞ/02-06-2026 Β’ 3058) σύμφωνα με την οποία η κλειστή κατοικία θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2025. Ενώ οι ανοικτές κατοικίες, που αποκτήθηκαν εντός του 2026 είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση, ότι ο αιτών δήλωσε τη συγκεκριμένη ανοικτή κατοικία ως κύρια κατοικία του για το φορολογικό έτος 2025.

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027 έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας είναι 380.000. Η πλατφόρμα, η οποία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρέχει πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να εκδώσουν βεβαίωση επιλεξιμότητας σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ από την ΑΑΔΕ, το ΥΠΕΣ και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται είτε μέσω του www.anakainisi.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών.

Σε μια περίοδο που η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα ελληνικά νοικοκυριά, η Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, παράλληλα με το σύνολο των δράσεων ύψους 6,5 δις ευρώ που συμπεριλαμβάνονται στην Εθνική́ Στρατηγική́ για τη Στεγαστική́ Πολιτική́, συμβάλλει άμεσα και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, επαναφέροντας ανενεργές κατοικίες στην αγορά και αυξάνοντας το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα. Παράλληλα, η ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και μειώνει το κόστος στέγασης και ενέργειας. Η δράση αποτυπώνει έμπρακτα τον κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό του ΕΣΠΑ, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής.

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