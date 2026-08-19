Με πρωτοβουλία Χουρδάκη, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα του Ολύμπου μετά την εγγραφή στην UNESCO

Σχέδιο διαχείρισης, σαφές χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες ζητούν από την Κυβέρνηση

Με πρωτοβουλία του Καθηγητή Μιχάλη Χουρδάκη, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, κατατέθηκε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για την εφαρμογή των υποχρεώσεων και συστάσεων που συνοδεύουν την εγγραφή της «Ευρύτερης Περιοχής του Ολύμπου» στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Την κοινοβουλευτική παρέμβαση συνυπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας, Κατερίνα Σπυριδάκη, Βουλευτής Λασιθίου, και Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής.

Οι βουλευτές ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για το σχέδιο διαχείρισης και τον αρμόδιο φορέα συντονισμού, την πλήρη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής, την πορεία του χωρικού σχεδιασμού στις πλευρές της Πιερίας και της Θεσσαλίας, καθώς και τη στρατηγική διαχείρισης της επισκεψιμότητας και της φέρουσας ικανότητας του Ολύμπου.

Παράλληλα, ζητούν να προσδιοριστούν οι χρηματοδοτικοί πόροι, οι φορείς υλοποίησης και τα χρονοδιαγράμματα, ώστε η διεθνής αναγνώριση να συνδυαστεί με ουσιαστική προστασία του Ολύμπου και με μετρήσιμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες της Πιερίας και της Λάρισας, μέσα από σταθερή απασχόληση, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούνται, μεταξύ άλλων, τα υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης, τα σχετικά έγγραφα και οι συστάσεις της UNESCO, στοιχεία για τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής και την πορεία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθώς και οι διαθέσιμες μελέτες για τη φέρουσα ικανότητα και τη διαχείριση της επισκεψιμότητας.

Ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης δήλωσε:

«Η εγγραφή του Ολύμπου στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO είναι μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα. Τώρα χρειάζεται να περάσουμε από την αναγνώριση στην εφαρμογή, με σαφείς ευθύνες, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένους πόρους. Στόχος πρέπει να είναι διπλός: ουσιαστική προστασία του Ολύμπου και πραγματικό, βιώσιμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες».