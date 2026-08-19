ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αλ. Σδούκου: Μονομερής ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/08/2026 - 15:35
ΔΕΗ: Πέντε χρόνια δράσεων για την προστασία των ελληνικών ακτών με νέο σταθμό τη Ρόδο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 15:18
Παπασταύρου: Ενιαίοι και αυστηροί κανόνες χωροθέτησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/08/2026 - 15:03
Γερμανία: Δεύτερος Ουκρανός ύποπτος για τη συμμετοχή του στη δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream συνελήφθη
ΚΟΣΜΟΣ
19/08/2026 - 14:14
Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 13:51
Με πρωτοβουλία Χουρδάκη, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα του Ολύμπου μετά την εγγραφή στην UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 13:27
Στρατηγική συμμετοχή της METKA στην ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/08/2026 - 11:18
ΥΠΕΝ: 18 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/08/2026 - 10:59
ΥΠΕΝ: Από σήμερα σε ισχύ το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/08/2026 - 10:56
Ν. Παπαγεωργίου: Εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα, η τιμή του ίσως ξεπερνούσε το 1,60 ευρώ το λίτρο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/08/2026 - 10:13
ΔΟΑΕ: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη σε σταθμό λεωφορείου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
19/08/2026 - 10:07
Διακοπή του διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
19/08/2026 - 08:28
ΥΠΕΝ: Το Antinero κρίνεται από τα στοιχεία και τα αποτελέσματά του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Η δημοσιονομική επιτυχία δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κοινωνική ευημερία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/08/2026 - 08:01
Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και οι Εθελοντές μας δίπλα στο νησί της Σαλαμίνας που δοκιμάστηκε από τη μεγάλη φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 15:30
Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των εμπορικών συμφωνιών για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Κρόνος» και «Αφροδίτη»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/08/2026 - 14:46
Στενά του Ορμούζ: Κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης
ΚΟΣΜΟΣ
18/08/2026 - 13:40
ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδo βρίσκεται η στάθμη των δύο μεγαλύτερων ταμιευτήρων νερού στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
18/08/2026 - 12:35
Η METLEN εξαγοράζει την Joule, εταιρεία λογισμικού βελτιστοποίησης της διαχείρισης έργων ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/08/2026 - 11:43
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 11:08
Η αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη χειρότερη απειλή για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/08/2026 - 10:55
Νέο ηλεκτρικό όχημα στην διάθεση της Δημοτικής Αστυνομίας Εορδαίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 10:16
Μ. Κ. Κεφαλογιάννης προς Κομισιόν: Παράνομη η ανακήρυξη "θαλάσσιων πάρκων" από την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 10:01
Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Π. Γιανάι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 09:41
Ομοσπονδία δασικών υπαλλήλων: Απάντηση στην κριτική για το πρόγραμμα Antinero με έμφαση στα αποτελέσματα στο πεδίο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/08/2026 - 08:32
Το «θαύμα» Μητσοτάκη σε αριθμούς - 7 χρόνια μετά, φτωχότεροι από το 2019
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/08/2026 - 08:06
Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 08:10
8+1 μυστικά για να καίει λιγότερο το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 08:10
Ερντογάν: Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ δεν είναι πλέον προτεραιότητά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 15:55
ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 15:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με πρωτοβουλία Χουρδάκη, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα του Ολύμπου μετά την εγγραφή στην UNESCO

Με πρωτοβουλία Χουρδάκη, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα του Ολύμπου μετά την εγγραφή στην UNESCO
Newsroom
Τετάρτη, 19/08/2026 - 13:27
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σχέδιο διαχείρισης, σαφές χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες ζητούν από την Κυβέρνηση

Με πρωτοβουλία του Καθηγητή Μιχάλη Χουρδάκη, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, κατατέθηκε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για την εφαρμογή των υποχρεώσεων και συστάσεων που συνοδεύουν την εγγραφή της «Ευρύτερης Περιοχής του Ολύμπου» στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Την κοινοβουλευτική παρέμβαση συνυπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας, Κατερίνα Σπυριδάκη, Βουλευτής Λασιθίου, και Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής.

Οι βουλευτές ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για το σχέδιο διαχείρισης και τον αρμόδιο φορέα συντονισμού, την πλήρη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής, την πορεία του χωρικού σχεδιασμού στις πλευρές της Πιερίας και της Θεσσαλίας, καθώς και τη στρατηγική διαχείρισης της επισκεψιμότητας και της φέρουσας ικανότητας του Ολύμπου.

Παράλληλα, ζητούν να προσδιοριστούν οι χρηματοδοτικοί πόροι, οι φορείς υλοποίησης και τα χρονοδιαγράμματα, ώστε η διεθνής αναγνώριση να συνδυαστεί με ουσιαστική προστασία του Ολύμπου και με μετρήσιμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες της Πιερίας και της Λάρισας, μέσα από σταθερή απασχόληση, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούνται, μεταξύ άλλων, τα υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης, τα σχετικά έγγραφα και οι συστάσεις της UNESCO, στοιχεία για τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής και την πορεία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθώς και οι διαθέσιμες μελέτες για τη φέρουσα ικανότητα και τη διαχείριση της επισκεψιμότητας.

Ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης δήλωσε:

«Η εγγραφή του Ολύμπου στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO είναι μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα. Τώρα χρειάζεται να περάσουμε από την αναγνώριση στην εφαρμογή, με σαφείς ευθύνες, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένους πόρους. Στόχος πρέπει να είναι διπλός: ουσιαστική προστασία του Ολύμπου και πραγματικό, βιώσιμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΕΝ: Το Antinero κρίνεται από τα στοιχεία και τα αποτελέσματά του
ΥΠΕΝ: Το Antinero κρίνεται από τα στοιχεία και τα αποτελέσματά του 19 Αυγούστου 2026
Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο 19 Αυγούστου 2026
Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Ύπατη Εκπρόσωπο: «Πώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τη νέα Τουρκική πρόκληση με τα “θαλάσσια πάρκα”»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Ύπατη Εκπρόσωπο: «Πώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τη νέα Τουρκική πρόκληση με τα “θαλάσσια πάρκα”»;

ΠΑΣΟΚ: Άμεση ανάγκη ελέγχου και υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ γύρω από το Σέιχ Σου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Άμεση ανάγκη ελέγχου και υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ γύρω από το Σέιχ Σου

Σάκης Αρναούτογλου: Η επόμενη μεγάλη μάχη κερδίζεται πριν αρχίσει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: Η επόμενη μεγάλη μάχη κερδίζεται πριν αρχίσει

Σ. Αρναούτογλου: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο – πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Αρναούτογλου: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο – πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;