Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο

Σε σχετική ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρει:

«Υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν είναι απλώς ακόμη ένας σταθμός στη διαδρομή ενός μεγάλου έργου. Είναι στιγμές δικαίωσης. Και η σημερινή είναι μία από αυτές. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο.

Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: το έργο προχωρά πλέον οριστικά και αμετάκλητα. Στις 2 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη μόλις ημέρα του φθινοπώρου, υπογράφουμε τη σύμβαση για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ανοιχτού Πάρκου της Μεσογείου. Είχαμε δεσμευτεί ότι το φθινόπωρο του 2026 θα έχουμε σύμβαση έργου. Και θα την έχουμε από τη δεύτερη ημέρα του. Γιατί ό,τι λέμε, το κάνουμε.

Τον Ιανουάριο του 2024 παραλάβαμε ένα εμβληματικό έργο, ένα όνειρο σχεδόν 40 χρόνων για τους κατοίκους της περιοχής και ολόκληρης της Αττικής, στα όρια της απένταξης. Δεν συμβιβαστήκαμε με την ιδέα ότι «δεν γίνεται». Ξαναχτίσαμε από την αρχή την αξιοπιστία της Περιφέρειας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επαναφέραμε στο τραπέζι τις ομάδες διαπραγμάτευσης και τους τεχνικούς συμβούλους. Δουλέψαμε μεθοδικά, διορθώσαμε εκκρεμότητες, απαντήσαμε σε κάθε παρατήρηση και εξασφαλίσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση των 370 εκατ. ευρώ. Και στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, όταν παρουσιάσαμε δημόσια το «ΑΕΝΑΟΝ», δεσμευτήκαμε ξανά: μέσα σε 24 μήνες θα έχουμε φτάσει στη σύμβαση κατασκευής.

Χρειαστήκαμε 21. Μέσα σε αυτούς τους 21 μήνες ολοκληρώσαμε 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφαλίσαμε δεκάδες απαραίτητες αδειοδοτήσεις, συντάξαμε τα τεύχη και τους όρους δημοπράτησης, πραγματοποιήσαμε διεθνή διαγωνισμό, αντιμετωπίσαμε ενστάσεις και προσφυγές και δικαιωθήκαμε.

Και κυρίως, περάσαμε με επιτυχία από τέσσερις διαφορετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και θεσμούς: την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, πλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ένα όνειρο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή. Ένας μοναδικός δημόσιος χώρος, 741 στρεμμάτων, δίπλα στη θάλασσα, με το πράσινο να κυριαρχεί, με χιλιάδες νέα δέντρα, χώρους περιπάτου και ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Ένα πάρκο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, που επανασυνδέει την πόλη με τη θάλασσα, αποδίδει ξανά το παραλιακό μέτωπο στους πολίτες και αλλάζει για πάντα την εικόνα της Αττικής.

Και από εδώ και πέρα, το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 υπογράφουμε.

Μέσα στον Νοέμβριο στήνεται το εργοτάξιο.

Έως τα μέσα Δεκεμβρίου ολοκληρώνονται οι μελέτες εφαρμογής.

Τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινούν τα έργα.

Και το δεύτερο εξάμηνο του 2029 το «ΑΕΝΑΟΝ» εγκαινιάζεται.

Όταν αναλάβαμε αυτή την ευθύνη, είπαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαχειριστούμε απλώς όσα παραλάβαμε. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας έργα που αλλάζουν πραγματικά τη ζωή και την εικόνα της Αττικής.

Γι' αυτό δεσμευτήκαμε απέναντι στους συμπολίτες μας για 350+1 συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις σε ολόκληρη την Αττική.

Και το «ΑΕΝΑΟΝ» είναι αυτό το +1.

Το εμβληματικό έργο που ξεχωρίζει ανάμεσά τους. Ένα έργο που υπερβαίνει τα όρια μιας μεγάλης αστικής ανάπλασης και συμβολίζει την Αττική που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τα παιδιά μας. Το όνειρο 40 χρόνων δεν είναι πια όνειρο. Είναι έργο. Και ξεκινά. Οριστικά. Αμετάκλητα. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και καθαρό χρονοδιάγραμμα. Ό,τι λέμε, το κάνουμε».