Στέφανος Γκίκας στο 18th Shipping Congress: Στόχος η επίτευξη συμφωνίας, που θα υπηρετεί την Πράσινη Μετάβαση

Στην έναρξη των εργασιών της Συνόδου του 18th Shipping Congress, της σημαντικής αυτής Συνάντησης για την Ναυτιλία, η οποία πραγματοποιείται από την εφημερίδα Maritime Economies, σε συνεργασία με το Institute of Maritime & Economic Synergies (IMES), παρευρέθη και μίλησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας.

Η διοργάνωση, δίνει βήμα και παρέχει την δυνατότητα συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, μεταξύ σημαντικών προσωπικοτήτων και στελεχών της Ελληνικής και Διεθνούς Ναυτιλίας, με Εκπροσώπους Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Εκπροσώπους Επιμελητηρίων, προσφέροντας την δυνατότητα προβληματισμού και ζύμωσης, σε κρίσιμα θέματα της Ναυτιλίας, όπως η απανθρακοποίηση, η “Έξυπνη Ναυτιλία”, οι χρηματοδοτήσεις, η αλυσίδα εφοδιασμού, το ανθρώπινο δυναμικό, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, κ.α.

Ο κ. Γκίκας τόνισε ιδιαίτερα, το κύρος και την αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας από την Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα και σημείωσε: «επιβεβαιώθηκε ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδας, από την εκλογή μας, με τον αριθμό ρεκόρ των 153 ψήφων, για την κατηγορία Α΄ του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατατάσσοντας την Χώρα μας στην 4η θέση Παγκοσμίως στην σχετική ψηφοφορία, όπου συμμετείχαν 169 μέλη Κράτη».

Αναφερόμενος ο κ. Γκίκας στην Πράσινη Μετάβαση της Ναυτιλίας, τόνισε ότι «πρέπει να είναι ρεαλιστική και δίκαιη» και σημείωσε ότι:

«Η Χώρα μας θα συμμετάσχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κρατών - Μελών του IMO, κατά το τρέχον έτος, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας, που θα υπηρετεί την Πράσινη Μετάβαση χωρίς να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ναυτιλίας».

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Γκίκας στις τελευταίες εξελίξεις που καθιστούν την Χώρα μας ενεργειακό κόμβο και αναφερόμενος στον “Κάθετο Διάδρομο” τόνισε ότι: «Η Ελλάδα, ως ενεργειακός κόμβος μέσω του “Κάθετου Διαδρόμου”, χρειάζεται Λιμενικές υποδομές, ικανές να υποστηρίξουν τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως χαρακτηριστικά αποδεικνύει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των Λιμένων μας, ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Λιμένες, η οποία θέτει ως προτεραιότητα την Πράσινη Μετάβαση - ιδίως των Λιμένων που αποτελούν μέρος του “Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών” - και προωθεί την στρατηγική της διατροπικότητας (intermodality)».

Εξειδικεύοντας στις θετικές επιπτώσεις από την κινητικότητα, που καταγράφεται τον τελευταίο καιρό, σημείωσε ότι: «μας ενθαρρύνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον Διεθνών Εταίρων για επενδύσεις σε Ελληνικά λιμάνια και ναυπηγεία. Η ενίσχυση των Λιμενικών υποδομών και της ναυπηγικής/επισκευαστικής ικανότητας, ωφελεί ένα ολόκληρο ναυτιλιακό οικοσύστημα: υπηρεσίες, εφοδιαστικές αλυσίδες, logistics, δραστηριότητα επισκευής πλοίων, καθώς και πολλά επαγγέλματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη θάλασσα».

Επίσης ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στην ψηφιακή καινοτομία και στην ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, για την δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το οποίο θα υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control) και θα παρέχει Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα, με στόχο την αποτελεσματική αστυνόμευση των Θαλασσίων συνόρων μας, της ΑΟΖ και των θαλασσίων Πάρκων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στον Εθνικό Στόχο της ανάδειξης της “Νησιωτικότητας”, ως σημαντικής παραμέτρου διαμόρφωσης Πολιτικών και Δράσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Εργαζόμαστε ώστε η “Νησιωτικότητα” να καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Προτεραιότητα στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034 και της επικείμενης Στρατηγικής της ΕΕ για τα Νησιά, με πολιτικές προσαρμοσμένες στο μέγεθος, τον πληθυσμό και το αναπτυξιακό πρότυπο κάθε νησιωτικής Περιφέρειας».