Στέφανος Γκίκας στο 18th Shipping Congress: Στόχος η επίτευξη συμφωνίας, που θα υπηρετεί την Πράσινη Μετάβαση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Γκίκας στο 18th Shipping Congress: Στόχος η επίτευξη συμφωνίας, που θα υπηρετεί την Πράσινη Μετάβαση

Στέφανος Γκίκας στο 18th Shipping Congress: Στόχος η επίτευξη συμφωνίας, που θα υπηρετεί την Πράσινη Μετάβαση
Newsroom
Παρασκευή, 09/01/2026 - 11:06

«Μας ενθαρρύνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον Διεθνών Εταίρων για επενδύσεις σε Ελληνικά Λιμάνια και Ναυπηγεία»

Στην έναρξη των εργασιών της Συνόδου του 18th Shipping Congress, της σημαντικής αυτής Συνάντησης για την Ναυτιλία, η οποία πραγματοποιείται από την εφημερίδα Maritime Economies, σε συνεργασία με το Institute of Maritime & Economic Synergies (IMES), παρευρέθη και μίλησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας.

Η διοργάνωση, δίνει βήμα και παρέχει την δυνατότητα συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, μεταξύ σημαντικών προσωπικοτήτων και στελεχών της Ελληνικής και Διεθνούς Ναυτιλίας, με Εκπροσώπους Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Εκπροσώπους Επιμελητηρίων, προσφέροντας την δυνατότητα προβληματισμού και ζύμωσης, σε κρίσιμα θέματα της Ναυτιλίας, όπως η απανθρακοποίηση, η “Έξυπνη Ναυτιλία”, οι χρηματοδοτήσεις, η αλυσίδα εφοδιασμού, το ανθρώπινο δυναμικό, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, κ.α.

Ο κ. Γκίκας τόνισε ιδιαίτερα, το κύρος και την αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας από την Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα και σημείωσε: «επιβεβαιώθηκε ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδας, από την εκλογή μας, με τον αριθμό ρεκόρ των 153 ψήφων, για την κατηγορία Α΄ του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατατάσσοντας την Χώρα μας στην 4η θέση Παγκοσμίως στην σχετική ψηφοφορία, όπου συμμετείχαν 169 μέλη Κράτη».

Φ2_3.jpg

Αναφερόμενος ο κ. Γκίκας στην Πράσινη Μετάβαση της Ναυτιλίας, τόνισε ότι «πρέπει να είναι ρεαλιστική και δίκαιη» και σημείωσε ότι:

«Η Χώρα μας θα συμμετάσχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κρατών - Μελών του IMO, κατά το τρέχον έτος, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας, που θα υπηρετεί την Πράσινη Μετάβαση χωρίς να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ναυτιλίας».

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Γκίκας στις τελευταίες εξελίξεις που καθιστούν την Χώρα μας ενεργειακό κόμβο και αναφερόμενος στον “Κάθετο Διάδρομο” τόνισε ότι: «Η Ελλάδα, ως ενεργειακός κόμβος μέσω του “Κάθετου Διαδρόμου”, χρειάζεται Λιμενικές υποδομές, ικανές να υποστηρίξουν τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως χαρακτηριστικά αποδεικνύει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των Λιμένων μας, ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Λιμένες, η οποία θέτει ως προτεραιότητα την Πράσινη Μετάβαση - ιδίως των Λιμένων που αποτελούν μέρος του “Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών” - και προωθεί την στρατηγική της διατροπικότητας (intermodality)».

Εξειδικεύοντας στις θετικές επιπτώσεις από την κινητικότητα, που καταγράφεται τον τελευταίο καιρό, σημείωσε ότι: «μας ενθαρρύνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον Διεθνών Εταίρων για επενδύσεις σε Ελληνικά λιμάνια και ναυπηγεία. Η ενίσχυση των Λιμενικών υποδομών και της ναυπηγικής/επισκευαστικής ικανότητας, ωφελεί ένα ολόκληρο ναυτιλιακό οικοσύστημα: υπηρεσίες, εφοδιαστικές αλυσίδες, logistics, δραστηριότητα επισκευής πλοίων, καθώς και πολλά επαγγέλματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη θάλασσα».

Επίσης ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στην ψηφιακή καινοτομία και στην ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, για την δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το οποίο θα υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control) και θα παρέχει Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα, με στόχο την αποτελεσματική αστυνόμευση των Θαλασσίων συνόρων μας, της ΑΟΖ και των θαλασσίων Πάρκων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στον Εθνικό Στόχο της ανάδειξης της “Νησιωτικότητας”, ως σημαντικής παραμέτρου διαμόρφωσης Πολιτικών και Δράσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Εργαζόμαστε ώστε η “Νησιωτικότητα” να καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Προτεραιότητα στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034 και της επικείμενης Στρατηγικής της ΕΕ για τα Νησιά, με πολιτικές προσαρμοσμένες στο μέγεθος, τον πληθυσμό και το αναπτυξιακό πρότυπο κάθε νησιωτικής Περιφέρειας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Από το «Εξοικονομώ» των καθυστερήσεων σε ένα προσιτό και δίκαιο πρόγραμμα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Από το «Εξοικονομώ» των καθυστερήσεων σε ένα προσιτό και δίκαιο πρόγραμμα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 08 Ιανουαρίου 2026
Κώστας Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 09 Ιανουαρίου 2026
Κώστας Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης

Παπασταύρου: Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αποτελεί ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παπασταύρου: Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αποτελεί ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές

RED III: Δίμηνη προθεσμία συμμόρφωσης στους κανόνες δίνει η Κομισιόν- Στο κάδρο η Ελλάδα και άλλες 7 χώρες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

RED III: Δίμηνη προθεσμία συμμόρφωσης στους κανόνες δίνει η Κομισιόν- Στο κάδρο η Ελλάδα και άλλες 7 χώρες

Το Green Tank «Στην Πρίζα»: Πώς η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της πράσινης μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το Green Tank «Στην Πρίζα»: Πώς η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της πράσινης μετάβασης

Στ. Γκίκας: Η νησιωτική πολιτική για την Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι Εθνική στρατηγική προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Γκίκας: Η νησιωτική πολιτική για την Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι Εθνική στρατηγική προτεραιότητα

Αρναούτογλου: Η Πράσινη Μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη — όχι σε βάρος των εργαζομένων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρναούτογλου: Η Πράσινη Μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη — όχι σε βάρος των εργαζομένων