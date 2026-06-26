Στ. Γκίκας: Στηρίζουμε τα νησιά με πόρους για έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δίνουν λύσεις στα προβλήματα

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Παρασκευή, 26/06/2026 - 08:33
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Με το Πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 Νησιωτικούς Δήμους, συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.

Υπεγράφη την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η απόφαση υπαγωγής Νησιωτικών Δήμων στο Πρόγραμμα: “Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων” του άξονα “Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων” του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ.

Με το Πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 Νησιωτικούς Δήμους, συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.

Το στοχευμένα έργα που δρομολογούνται, είναι και αποτέλεσμα της άριστης θεσμικής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, με την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στόχο έχουν την δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στα συγκεκριμένα νησιά.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν, αφορούν την Νάξο, την Αμοργό, την Αστυπάλαια, την Ρόδο, την Λέρο, την Σκόπελο, την Ζάκυνθο, την Αλόννησο και την Κρήτη (Βιάννο).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε νησιωτικούς Δήμους, είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσαν έργα σε άλλα 16 νησιά, συνολικού ύψους 16.000.000€, πολλά εκ των οποίων ήδη δρομολογούνται.

Παράλληλα, θα πρέπει να τονισθεί, ότι από τον Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την τελευταία διετία, έχουν δρομολογηθεί έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας στα νησιά μας, συνολικού ύψους 18.000.000€, ενώ οι προσωρινές αδειοδοτήσεις για αφαλατώσεις που έχουν εκδοθεί την ίδια περίοδο, αφορούν πάνω από 38 νέες μονάδες, σε 28 νησιά!

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε τα εξής:

«Η συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον τομέα διαχείρισης υδάτων, έχει ήδη εξελιχθεί μέσα από την ανταλλαγή δεδομένων και τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης υδροδοτικών αναγκών ανά νησί, στη βάση της ετήσιας έρευνας ισοζυγίου και αξιολόγησης αναγκών που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής εδώ 2-3 χρόνια συστηματικά.

Η πολύ καλή θεσμική συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με την Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, υπό τις κατευθύνσεις των Υπουργών Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, αποδίδει καρπούς, με στοχευμένα έργα που θα αντιμετωπίσουν δραστικά το πρόβλημα της λειψυδρίας στη Νησιωτική Χώρα.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι στηρίζει τα νησιά μας με πόρους, για έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δίνουν λύσεις στα προβλήματα της κλιματικής κρίσης.».

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