Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου

Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 13:17

To ΔΕΗ Mini Park του Δήμου Αμαρουσίου παρέδωσε στους κατοίκους της περιοχής η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του στόχου της για ενίσχυση της αστικής βιωσιμότητας. Το ΔΕΗ Mini Park, στη συμβολή των οδών Μπασδέκη και Σύμης, με συνολική έκταση 275 τ.μ., αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο αναψυχής, που προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας και στοχεύει στη μείωση της θερμοκρασίας τοπικά, τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η διαμόρφωση του νέου ΔΕΗ Mini Park στο Μαρούσι, περιλαμβάνει νέο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο σύστημα άρδευσης και αναβαθμισμένες υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει φροντίσει για την τοποθέτηση καθιστικών, φωτιστικών, σημείων παροχής νερού, καθώς και ειδικών υποδομών όπως φωλιές πουλιών και χώρο ανταλλαγής βιβλίων, δημιουργώντας ένα φιλόξενο και ευχάριστο περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους.

ΔΕΗ-Mini-Park-Μαρούσι-2-1280x853.jpg

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη φύτευση, με επιλογή ειδών που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα του πάρκου. Στον χώρο έχουν φυτευτεί δέντρα, όπως Acer, καθώς και πληθώρα θάμνων και καλλωπιστικών φυτών, μεταξύ των οποίων φωτίνια, δάφνη Απόλλωνα, σάλβια, βερβένα μποναριένσις, γκαζάνια έρπουσα, μυρτιά, μπούξους μπάλα, βεστρίτσια μπάλα, τσιντόνια καθώς και αναρριχώμενα είδη όπως ρυγχόσπερμο. Οι νέες φυτεύσεις δημιουργούν χώρο πρασίνου που συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, ενώ το σύστημα άρδευσης εξασφαλίζει την ισορροπημένη συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το νέο ΔΕΗ Mini Park στο Μαρούσι προστίθεται στη λίστα των δεκαέξι πάρκων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε Δήμους της Αττικής, σε Πέραμα, Γέρακα, Άλιμο, Χαλάνδρι, Πειραιά, Αγία Παρασκευή, Κορυδαλλό, Πετρούπολη και Κηφισιά. Η ΔΕΗ έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συνολικά 25 ΔΕΗ Mini Parks, σε όλη την επικράτεια σε σημεία που επιλέγονται σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους. Με μέσο όρο επιφάνειας τα 300 τ.μ., τα νέα αυτά σημεία αστικού πρασίνου σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και εντάσσονται αρμονικά στον ιστό της πόλης.

ΔΕΗ-Mini-Park-Μαρούσι-3-1280x853.jpg Βασικό στοιχείο των ΔΕΗ Mini Parks αποτελεί και η φύτευση, με ποικιλία δέντρων, θάμνων, καλλωπιστικών και αναρριχώμενων φυτών που δημιουργούν μία μικρή όαση πρασίνου, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, τα ΔΕΗ Mini Parks διαθέτουν σύγχρονο σύστημα άρδευσης, το οποίο εξασφαλίζει τη σωστή συντήρηση και την αντοχή των φυτεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ, οι χωματουργικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, εξασφαλίζουν σταθερότητα, λειτουργικότητα, αλλά και αισθητική αρμονία.

Πράσινες πρωτοβουλίες για καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, η ΔΕΗ υλοποιεί πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο και συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Τα ΔΕΗ Mini Parks εντάσσονται σε αυτή τη λογική, καθώς προσφέρουν πρακτικές λύσεις που συνδυάζουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΔΕΗ-Mini-Park-Μαρούσι-4-1280x1920.jpg

