Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ , σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα σημαντικότερα παγκόσμια γεγονότα σχετικά με το κλίμα ( Global Climate Highlights ) που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Φέτος οι θερμοκρασίες ήταν μόλις 0,01 °C κάτω από τα επίπεδα του 2023 και, μολονότι το 2024 παραμένει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, το 2025 ήταν πολύ κοντά, καταγράφοντας θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από τους ιστορικούς μέσους όρους. Το 2025 ήταν επίσης το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ για την Ευρώπη.

Η έκθεση του Copernicus, σε συντονισμό με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και άλλους εθνικούς οργανισμούς παρακολούθησης του κλίματος, επισημαίνει ότι οι ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες πάνω από την ξηρά ήταν οι δεύτερες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Σε αμφότερους τους πόλους παρατηρήθηκαν ακραίες συνθήκες: η Ανταρκτική σημείωσε την υψηλότερη ετήσια θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ η Αρκτική τη δεύτερη υψηλότερη.

Οι τρέχουσες τάσεις αύξησης της θερμοκρασίας υποδεικνύουν ότι ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 °C θα μπορούσε να επιτευχθεί έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας — πάνω από δέκα έτη νωρίτερα απ’ ό,τι προβλεπόταν κατά την υπογραφή της.

Η έντονη θερμότητα της περιόδου 2023-2025 συνδέεται με δύο βασικούς παράγοντες: Πρώτον, τα αέρια του θερμοκηπίου εξακολουθούν να συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα, καθώς οι εκπομπές αυξάνονται και οι φυσικές καταβόθρες άνθρακα, όπως τα δάση, δυσκολεύονται να απορροφήσουν το CO 2 . Δεύτερον, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας έφθασαν σε πρωτοφανή επίπεδα, εξαιτίας των ισχυρών και πιο θερμών καιρικών φαινομένων και της μακροχρόνιας υπερθέρμανσης των ωκεανών από την κλιματική αλλαγή. Αυτές οι πρωτοφανείς ετήσιες θερμοκρασίες ακολούθησαν μια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο τον κόσμο: από πρωτοφανείς καύσωνες και σοβαρές καταιγίδες έως καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.

Η ΕΕ συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και δεσμεύεται πλήρως να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Φέτος, θα παρουσιάσει ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των κινδύνων, ώστε η ΕΕ να είναι πιο έτοιμη απέναντι στους κλιματικούς κινδύνους και ανθεκτικότερη στην κλιματική αλλαγή.