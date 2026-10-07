ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σπ. Ράπτης (Schneider Electric): Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά το πόση καθαρή ενέργεια παράγουμε αλλά το πόσο έξυπνα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 12:55
Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών – Η Ελλάδα διεκδικεί την ανάγκη για ευελιξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 12:09
Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα γέφυρα διαλόγου στην περιοχή - Μ. Ρούμπιο: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 11:20
ΠΑΣΟΚ: Εθνικός σχεδιασμός για τα Data Centers με διαφάνεια, ενεργειακή ασφάλεια και προστασία των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 10:26
ΕΑΓΜΕ: 325 χάρτες, 67 χρόνια γνώσης, 131.910 km² στον πρώτο ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 09:59
Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου - Έως 32 λεπτά ανά λίγο για την περίοδο Απριλίου - Αυγούστου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/10/2026 - 09:37
Επιστολή Χάρη Δουκα προς τη Σοφία Ζαχαράκη, για τις αναφορές περί οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 09:31
Στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 08:38
Ο ΔΕΣΦΑ στο Βελιγράδι: Μετατρέποντας τον Κάθετο Διάδρομο σε πραγματικές περιφερειακές ροές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/10/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η Maricarmen και η μεγάλη διαφορά Σάντσεθ – Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/10/2026 - 08:12
Στρατηγικός διάλογος για τα διυλιστήρια- Το στοίχημα της επάρκειας και η θέση της Ελλάδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/10/2026 - 08:08
Ενεργειακό κόστος: Ικανοποίηση στη βιομηχανία για τα 95 εκατ. -Τι θα πάρουν οι επιχειρήσεις και τι ζητά ο ΣΕΒ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 08:03
10 κοινά προβλήματα του θερμοσίφωνα και πώς να τα λύσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 06:34
Πόσο αντέχει ένα power bank, γιατί χαλάει πιο γρήγορα από τους φορτιστές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 06:34
Ο νο.1 μύθος στη θέρμανση: Γιατί το να απομονώνεις τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιείς μπορεί τελικά να κοστίζει ακριβότερα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 06:34
Η ZeniΘ μετέτρεψε την ενέργεια σε μήνυμα ελπίδας στο 18ο Greece Race for the Cure® 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/10/2026 - 15:56
Γυάλινη Δημοτική Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Ομίλου AVAX
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/10/2026 - 15:50
Γ. Αυτιάς σε πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Υιοθετήστε την πρόταση του Κυρ. Μητσοτάκη για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 15:36
Φον ντερ Λάιεν για υψηλό ενεργειακό κόστος: Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη μέλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 15:34
Στ.Παπασταύρου από το Βελιγράδι: Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 15:03
100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/10/2026 - 14:39
13 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ζητούν άμεση θεσμοθέτηση των νέων θαλάσσιων πάρκων και θωράκιση των περιοχών Natura
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/10/2026 - 14:30
Ενεργειακή ανεξαρτησία: Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στη χρήση ορυκτού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/10/2026 - 13:46
Ε.Β.Ε.Π.: Ορατές οι επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση στις επιχειρήσεις – Επιβεβλημένη η ενίσχυση των ενεργοβόρων εταιριών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/10/2026 - 13:04
Η στρατηγική «TITAN Forward 2029» αποκτά περαιτέρω δυναμική με την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/10/2026 - 12:52
Ορμούζ: Άγνωστο αντικείμενο έπληξε LNG πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας
ΚΟΣΜΟΣ
06/10/2026 - 12:09
Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 11:49
Δ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση - Η πρόταση της Ελλάδας πρέπει να γίνει δεκτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 11:15
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Σεπτέμβριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/10/2026 - 10:38
Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/10/2026 - 10:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σπ. Ράπτης (Schneider Electric): Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά το πόση καθαρή ενέργεια παράγουμε αλλά το πόσο έξυπνα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα

Σπ. Ράπτης (Schneider Electric): Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά το πόση καθαρή ενέργεια παράγουμε αλλά το πόσο έξυπνα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 12:55
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στο ενεργειακό τοπίο, καθώς και τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός πιο αποδοτικού, ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, ανέδειξε ο Σπύρος Ράπτης, Γενικός Διευθυντής της Schneider Electric για την Ελλάδα και την Κύπρο και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κατά τη συμμετοχή του στο 2ο Energy Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Ράπτης υπογράμμισε ότι η ενέργεια αποτελεί πλέον παράγοντα άμεσα συνδεδεμένο με την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, ενώ η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης απαιτεί, πέρα από την τεχνολογική πρόοδο, κατάλληλες υποδομές, σαφές θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεταβολή του ρόλου του καταναλωτή, ο οποίος από παθητικός αποδέκτης ενέργειας εξελίσσεται σταδιακά σε ενεργό prosumer, με τη δυνατότητα να παράγει, να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται την ενέργεια, αλλά και να προσαρμόζει τη ζήτησή του στις ανάγκες του συστήματος. Σε αυτή τη μετάβαση, ο εξηλεκτρισμός και η ψηφιοποίηση αποτελούν δύο βασικούς καταλύτες, επιτρέποντας σε κτίρια, βιομηχανίες και υποδομές να λειτουργούν πιο αποδοτικά και να περιορίζουν το ενεργειακό τους κόστος.

Παράλληλα, ο κ. Ράπτης ανέδειξε την ενεργειακή αποδοτικότητα ως μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες που διαθέτει σήμερα η Ευρώπη για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης. «Μία από τις σημαντικότερες ανεκμετάλλευτες ενεργειακές δυνατότητες βρίσκεται ήδη μέσα στα κτίρια, τις βιομηχανίες και τις πόλεις μας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον στοιχείο της μετάβασης, αλλά ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις της», σημείωσε ο κ. Ράπτης.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε επίσης τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση ενός ολοένα πιο σύνθετου ενεργειακού οικοσυστήματος, στο οποίο συνυπάρχουν μονάδες ΑΠΕ, ηλεκτρικά οχήματα, συστήματα αποθήκευσης, έξυπνα κτίρια, βιομηχανίες και data centers.

Όπως επισήμανε ο κ. Ράπτης, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση από την αντιδραστική στην προγνωστική ενεργειακή διαχείριση, επιτρέποντας την πρόβλεψη της ζήτησης, τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών βλαβών, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης. Για να δημιουργήσει, ωστόσο, πραγματική αξία, απαιτούνται αξιόπιστα δεδομένα, συνδεσιμότητα, αυτοματισμός και ασφαλείς ψηφιακές υποδομές.

Αναφερόμενος στα data centers, τόνισε ότι, πέρα από την αυξανόμενη ενεργειακή τους κατανάλωση, αποτελούν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές που παρέχουν την υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, cloud και δεδομένων. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η επιλογή μεταξύ ψηφιακής ανάπτυξης και ενεργειακής βιωσιμότητας, αλλά η ανάπτυξη υποδομών που είναι οι ίδιες όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές, ανθεκτικές και καλύτερα ενσωματωμένες στο ενεργειακό σύστημα.

«Το μέλλον είναι ταυτόχρονα Ηλεκτρικό και Ψηφιακό. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια δεν θα εξαρτηθεί μόνο από το πόση καθαρή ενέργεια θα παράγουμε, αλλά και από το πόσο έξυπνα, αποδοτικά και με ασφάλεια θα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα. Δεν αρκεί να παράγουμε καθαρότερη ενέργεια - πρέπει να κάνουμε κάθε κιλοβατώρα να δουλεύει πιο έξυπνα», υπογράμμισε ο κ. Ράπτης.

Η Schneider Electric, συνδυάζοντας τον εξηλεκτρισμό, τον αυτοματισμό και τις ψηφιακές τεχνολογίες, υποστηρίζει τη μετάβαση προς πιο αποδοτικά, ανθεκτικά και βιώσιμα ενεργειακά συστήματα, από τα κτίρια και τη βιομηχανία έως τα data centers και τις κρίσιμες υποδομές.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ενεργειακό κόστος: Ικανοποίηση στη βιομηχανία για τα 95 εκατ. -Τι θα πάρουν οι επιχειρήσεις και τι ζητά ο ΣΕΒ
Ενεργειακό κόστος: Ικανοποίηση στη βιομηχανία για τα 95 εκατ. -Τι θα πάρουν οι επιχειρήσεις και τι ζητά ο ΣΕΒ 07 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ε.Ε.: Δύσκολος χειμώνας λόγω υψηλών τιμών ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ε.Ε.: Δύσκολος χειμώνας λόγω υψηλών τιμών ενέργειας

Ηλεκτρισμός: Σε νέα άνοδο η χονδρική στην Ελλάδα- Στο «κόκκινο» οι ευρωπαϊκές αγορές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Σε νέα άνοδο η χονδρική στην Ελλάδα- Στο «κόκκινο» οι ευρωπαϊκές αγορές

Δημόσια διαβούλευση JAO – Κανόνες κατανομής για τα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια διαβούλευση JAO – Κανόνες κατανομής για τα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

Schneider Electric νέα αρχιτεκτονική Software-Defined Medium Voltage
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Schneider Electric νέα αρχιτεκτονική Software-Defined Medium Voltage

Πέτη Πέρκα: Παγιδευμένη σε τσουχτερά πράσινα τιμολόγια η πλειονότητα των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Παγιδευμένη σε τσουχτερά πράσινα τιμολόγια η πλειονότητα των νοικοκυριών

Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 31η Αυγούστου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 31η Αυγούστου 2026