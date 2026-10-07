Σπ. Ράπτης (Schneider Electric): Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά το πόση καθαρή ενέργεια παράγουμε αλλά το πόσο έξυπνα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα

Τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στο ενεργειακό τοπίο, καθώς και τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός πιο αποδοτικού, ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, ανέδειξε ο Σπύρος Ράπτης, Γενικός Διευθυντής της Schneider Electric για την Ελλάδα και την Κύπρο και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κατά τη συμμετοχή του στο 2ο Energy Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Ράπτης υπογράμμισε ότι η ενέργεια αποτελεί πλέον παράγοντα άμεσα συνδεδεμένο με την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, ενώ η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης απαιτεί, πέρα από την τεχνολογική πρόοδο, κατάλληλες υποδομές, σαφές θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεταβολή του ρόλου του καταναλωτή, ο οποίος από παθητικός αποδέκτης ενέργειας εξελίσσεται σταδιακά σε ενεργό prosumer, με τη δυνατότητα να παράγει, να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται την ενέργεια, αλλά και να προσαρμόζει τη ζήτησή του στις ανάγκες του συστήματος. Σε αυτή τη μετάβαση, ο εξηλεκτρισμός και η ψηφιοποίηση αποτελούν δύο βασικούς καταλύτες, επιτρέποντας σε κτίρια, βιομηχανίες και υποδομές να λειτουργούν πιο αποδοτικά και να περιορίζουν το ενεργειακό τους κόστος.

Παράλληλα, ο κ. Ράπτης ανέδειξε την ενεργειακή αποδοτικότητα ως μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες που διαθέτει σήμερα η Ευρώπη για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης. «Μία από τις σημαντικότερες ανεκμετάλλευτες ενεργειακές δυνατότητες βρίσκεται ήδη μέσα στα κτίρια, τις βιομηχανίες και τις πόλεις μας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον στοιχείο της μετάβασης, αλλά ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις της», σημείωσε ο κ. Ράπτης.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε επίσης τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση ενός ολοένα πιο σύνθετου ενεργειακού οικοσυστήματος, στο οποίο συνυπάρχουν μονάδες ΑΠΕ, ηλεκτρικά οχήματα, συστήματα αποθήκευσης, έξυπνα κτίρια, βιομηχανίες και data centers.

Όπως επισήμανε ο κ. Ράπτης, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση από την αντιδραστική στην προγνωστική ενεργειακή διαχείριση, επιτρέποντας την πρόβλεψη της ζήτησης, τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών βλαβών, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης. Για να δημιουργήσει, ωστόσο, πραγματική αξία, απαιτούνται αξιόπιστα δεδομένα, συνδεσιμότητα, αυτοματισμός και ασφαλείς ψηφιακές υποδομές.

Αναφερόμενος στα data centers, τόνισε ότι, πέρα από την αυξανόμενη ενεργειακή τους κατανάλωση, αποτελούν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές που παρέχουν την υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, cloud και δεδομένων. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η επιλογή μεταξύ ψηφιακής ανάπτυξης και ενεργειακής βιωσιμότητας, αλλά η ανάπτυξη υποδομών που είναι οι ίδιες όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές, ανθεκτικές και καλύτερα ενσωματωμένες στο ενεργειακό σύστημα.

«Το μέλλον είναι ταυτόχρονα Ηλεκτρικό και Ψηφιακό. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια δεν θα εξαρτηθεί μόνο από το πόση καθαρή ενέργεια θα παράγουμε, αλλά και από το πόσο έξυπνα, αποδοτικά και με ασφάλεια θα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα. Δεν αρκεί να παράγουμε καθαρότερη ενέργεια - πρέπει να κάνουμε κάθε κιλοβατώρα να δουλεύει πιο έξυπνα», υπογράμμισε ο κ. Ράπτης.

Η Schneider Electric, συνδυάζοντας τον εξηλεκτρισμό, τον αυτοματισμό και τις ψηφιακές τεχνολογίες, υποστηρίζει τη μετάβαση προς πιο αποδοτικά, ανθεκτικά και βιώσιμα ενεργειακά συστήματα, από τα κτίρια και τη βιομηχανία έως τα data centers και τις κρίσιμες υποδομές.