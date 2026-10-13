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Βιοτεχνία: Το ενεργειακό κόστος «πνίγει» τις μικρές επιχειρήσεις

Βιοτεχνία: Το ενεργειακό κόστος «πνίγει» τις μικρές επιχειρήσεις
Άννα Διανά
Τρίτη, 13/10/2026 - 08:03
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Σε ασφυξία οδηγεί χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το υψηλό ενεργειακό κόστος, με την ανησυχία να εντείνεται ενόψει των χειμερινών μηνών και των νέων πιέσεων που αναμένονται στις τιμές.

Ρεύμα και καύσιμα προστίθενται σε ένα ήδη βαρύ περιβάλλον για τις μικρές παραγωγικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται ταυτόχρονα αντιμέτωπες με περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υψηλό ιδιωτικό χρέος και γραφειοκρατικά βάρη.

Το ενεργειακό αναδείχθηκε σε ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο που διοργάνωσαν από κοινού τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, με τους εκπροσώπους της αγοράς να ζητούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο ίδιο ζήτημα εστίασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα θα πρέπει να επεκταθούν στο σύνολο των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες, οι οποίες επιβαρύνονται τόσο από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας όσο και από την άνοδο των τιμών των υγρών καυσίμων. «Τι γίνεται με τον αρτοποιό, που χρειάζεται ενέργεια σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής; Με το μικρό εργαστήριο, τη βιοτεχνία, την επιχείρηση εστίασης, το κατάστημα της γειτονιάς;», διερωτήθηκε, ζητώντας να συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίοι στις παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η στήριξη προς τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι ευνοούνται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, την ώρα που οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακρίβεια, προβλήματα ρευστότητας και δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Συνέδεσε επίσης την ακρίβεια με τη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους ισχυρούς ομίλους, ζητώντας ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αυστηρότερους ελέγχους και παρεμβάσεις απέναντι σε ολιγοπωλιακές πρακτικές. Όπως ανέφερε, τέτοιες παρεμβάσεις απαιτούν «μια κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ακόμη ότι εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και τη στήριξη των μικρομεσαίων, με 120 δόσεις, επιτόκιο 3% και κίνητρα για τους συνεπείς οφειλέτες.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε αναφερθεί στα νέα μέτρα στήριξης που πρόκειται να παρουσιάσει αύριο η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ. Όπως σημείωσε, η ενεργειακή επιβάρυνση, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ο διεθνής ανταγωνισμός διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τις μικρές παραγωγικές μονάδες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Όπως ανακοίνωσε, έως το τέλος του 2026 προγραμματίζονται τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οποία θα αφορούν την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη χειροτεχνία, καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με τη μικρή και μεσαία βιοτεχνία στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ρύθμιση των οφειλών, χαρακτηρίζοντας θετική εξέλιξη την πρόσφατη υιοθέτηση δύο πάγιων αιτημάτων του ΒΕΑ για την επέκταση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις και την ένταξη οφειλών του 2024. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το Επιμελητήριο συνεχίζει να διεκδικεί δραστική μείωση του επιτοκίου, απομείωση των προσαυξήσεων και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς να στερούνται την αναγκαία ρευστότητα. Οι πρόεδροι των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Μαστρονικόλας και Μάριος Παπαδόπουλος, ανέδειξαν από την πλευρά τους το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφορών, την ενεργειακή κρίση και τη μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού ως βασικά εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στο ενεργειακό κόστος στάθηκε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ζητώντας ουσιαστική στήριξη της μικρής βιοτεχνίας, περιορισμό της υπερφορολόγησης και της γραφειοκρατίας. Όπως επισήμανε, οι υψηλοί λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος απειλούν τη βιωσιμότητα μικρών παραγωγικών μονάδων, ενώ το αυξημένο κόστος των καυσίμων επιβαρύνει τόσο τις μεταφορές όσο και την προμήθεια πρώτων υλών.

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