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Ενεργειακό κόστος: Αντιδρούν οι μικρομεσαίοι στην «επιλεκτική» ενίσχυση- Ζητούν στοχευμένες επιδοτήσεις

Ενεργειακό κόστος: Αντιδρούν οι μικρομεσαίοι στην «επιλεκτική» ενίσχυση- Ζητούν στοχευμένες επιδοτήσεις
Άννα Διανά
Παρασκευή, 09/10/2026 - 08:20
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Μέτωπο αντιδράσεων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκαλεί η ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος, με επαγγελματικούς φορείς να ζητούν την επέκταση των ενισχύσεων και στους μικρότερους, αλλά εξίσου ενεργοβόρους, κλάδους της οικονομίας.

Η ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, παρέμβασης ύψους έως 95 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία άνοιξε τη συζήτηση για το κατά πόσο η κυβερνητική στήριξη θα πρέπει να επεκταθεί και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εκπρόσωποί τους αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανίας, επισημαίνουν ωστόσο ότι το ενεργειακό κόστος δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο των μεγάλων παραγωγικών μονάδων.

Στο μέτωπο των αντιδράσεων μπαίνει πλέον και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, το οποίο αξιολογεί θετικά την ενίσχυση της βιομηχανίας, ζητά όμως αντίστοιχα μέτρα για τις ενεργοβόρες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει, η επιλεκτική στήριξη συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων, χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για την ενεργοβόρα βιοτεχνία, αφήνει ακάλυπτες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, έχοντας σαφώς μικρότερες οικονομικές αντοχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται φούρνοι, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, μικρές μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, μηχανουργεία, επιχειρήσεις μεταλλικών κατασκευών, ξυλουργεία και επιπλοποιίες, τυπογραφεία, καθαριστήρια και επαγγελματικά πλυντήρια, επιχειρήσεις δηλαδή με υψηλές και ανελαστικές ενεργειακές ανάγκες.

«Το ενεργειακό κόστος δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στο εργοστάσιο και στο βιοτεχνικό εργαστήριο», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση από την κυβέρνηση της ανάγκης κρατικής παρέμβασης για τη βιομηχανία θα πρέπει να μεταφραστεί σε λύση και για τη βιοτεχνία.

Το ΒΕΑ ζητά άμεση στοχευμένη επιδότηση του ενεργειακού κόστους για τις ενεργοβόρες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που μένουν εκτός του ανακοινωμένου σχήματος, με διαφανή κριτήρια επιλεξιμότητας που θα λαμβάνουν υπόψη την κατανάλωση και τη συμμετοχή της ενεργειακής δαπάνης στο λειτουργικό κόστος. Ζητά επίσης απλή διαδικασία ένταξης και γρήγορη καταβολή της ενίσχυσης, καθώς και προγράμματα εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής προσαρμοσμένα στις δυνατότητες της βιοτεχνίας. Ανάλογο αίτημα διατυπώνει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, η οποία ζητά την ένταξη της βιοτεχνικής αρτοποιίας στην επιδότηση του ενεργειακού κόστους. Όπως επισημαίνει, οι μικρές αρτοποιητικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με διαρκείς αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και των πρώτων υλών, ενώ πρόσθετες πιέσεις δημιουργεί και η φορολογία.

Μάλιστα, η Συντεχνία επικαλείται διαβεβαίωση που, όπως υποστηρίζει, έλαβε κατά την παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 30 Σεπτεμβρίου από τη γενική γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα, ότι ο κλάδος θα συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη επιδότηση. Οι αρτοποιοί τονίζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν απορροφήσει μέρος των ανατιμήσεων προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές του ψωμιού, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους τους. Ζητούν ειδική μέριμνα για τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η περαιτέρω αύξηση του κόστους στη βιωσιμότητά τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος ζητά από την κυβέρνηση να διαμορφώσει αντίστοιχο πλαίσιο προστασίας για τις ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, επιχειρήσεις εστίασης και μικρές βιοτεχνίες αντιμετωπίζουν ανάλογες πιέσεις με τη βιομηχανία, χωρίς ωστόσο να έχουν τις ίδιες οικονομικές αντοχές. Ο πρόεδρος του ΕΕΑ επικαλείται δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της αρτοποιίας, σύμφωνα με τις οποίες περίπου 1.500 φούρνοι έχουν κλείσει την τελευταία τριετία, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος και η μειωμένη κατανάλωση δημιουργούν κινδύνους για νέα λουκέτα και αύξηση των οφειλών.

«Όσο απειλείται η βιομηχανία από την ενεργειακή κρίση, άλλο τόσο απειλούνται και οι μικρότερες επιχειρήσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά, θέτοντας παράλληλα ζήτημα ισότιμης αντιμετώπισης των επιχειρήσεων από την Πολιτεία. Το κοινό αίτημα που διαμορφώνεται είναι να μη μείνει η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αποκλειστικά υπόθεση της βιομηχανίας. ΒΕΑ, αρτοποιοί και ΕΕΑ ζητούν πλέον συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την ένταξη και των ενεργοβόρων μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο στήριξης.

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