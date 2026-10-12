Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως το τέλος του 2026

«Η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, με μέτρα όπως οι 120 δόσεις και παρεμβάσεις για το diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης. Την εβδομάδα αυτή θα ανακοινωθούν νέα μέτρα για την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας και των πολιτών. Παράλληλα, δίνουμε καθοριστική μάχη στην Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των κοινωνιών και των οικονομιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη στήριξη της βιοτεχνίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, την ενίσχυση των τεχνικών επαγγελμάτων και την αναβάθμιση της ελληνικής παραγωγής παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο 1ο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο «Η Βιοτεχνία του Αύριο: Από το Όραμα στην Πράξη».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία των τριών μεγάλων Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή εθνική διοργάνωση, εγκαινιάζοντας έναν νέο θεσμό δημόσιου διαλόγου για το μέλλον της ελληνικής βιοτεχνίας.

Όπως τόνισε, τα τρία Επιμελητήρια εκπροσωπούν περίπου 73.000 επιχειρήσεις και χιλιάδες ανθρώπους της παραγωγής, της μεταποίησης και των τεχνικών επαγγελμάτων, που στηρίζουν καθημερινά την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

«Όταν ενώνετε τις δυνάμεις σας, δεν αθροίζετε απλώς τις δυνατότητες του κάθε Επιμελητηρίου. Δημιουργείτε μια ακόμη πιο ισχυρή και ενιαία φωνή για την ελληνική βιοτεχνία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή προσπάθεια μπορεί να μετατρέψει τις προτάσεις των ανθρώπων της παραγωγής σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, στους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους, στον διεθνή ανταγωνισμό και στις τεχνολογικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. «Η απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας οφείλει να είναι μια στρατηγική ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με παρεμβάσεις για επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά και με πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών επιβαρύνσεων. Αναφέρθηκε, επίσης, στη μάχη που δίνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης των κοινωνιών και των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, με μέτρα όπως οι 120 δόσεις και παρεμβάσεις για το diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης. Την εβδομάδα αυτή θα ανακοινωθούν νέα μέτρα για την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας και των πολιτών. Παράλληλα, δίνουμε καθοριστική μάχη στην Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των κοινωνιών και των οικονομιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε στη συνέχεια ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας δεν αφορά μόνο τις μεγάλες βιομηχανίες, αλλά προϋποθέτει τη συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των οικογενειακών παραγωγικών μονάδων και των ανθρώπων με τεχνική γνώση και εμπειρία.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης μεγάλων επενδύσεων και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ανέφερε την ναυπηγική βιομηχανία και την αναγέννηση των ναυπηγείων στην Ελευσίνα, στον Σκαραμαγκά και στη Σύρο, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για χιλιάδες μικρότερες επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της αναπτυξιακής πολιτικής της πατρίδας μας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «έχουμε στρέψει τον Αναπτυξιακό Νόμο στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στις παραγωγικές επενδύσεις και στην περιφερειακή ανάπτυξη». Ανέφερε μάλιστα ότι υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα 930 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους άνω των 3,1 δισ. ευρώ, με ενισχύσεις που ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ. Ειδικά στον τομέα της μεταποίησης, υποστηρίζονται 478 επενδύσεις, ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Επισήμανε ακόμα ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία, η οποία προσφέρει μισθούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της οικονομίας. «Αυτή την προσπάθεια θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση», δήλωσε, ανακοινώνοντας ότι έως το τέλος του 2026 έχουν προγραμματιστεί τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στην εξωστρέφεια, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη χειροτεχνία, στις σύγχρονες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στον τομέα της χρηματοδότησης, σημείωσε ότι έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει τη διαχείριση 681 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με ορίζοντα το 2032, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Τα 396 εκατομμύρια ευρώ αφορούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους τους. Τα υπόλοιπα 285 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την περιβαλλοντικά φιλική ανανέωση του στόλου των επαγγελματικών τους οχημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση και την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει τις προτάσεις των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων και των επαγγελματικών φορέων. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι η αναγνώριση της κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας, η θέσπιση σαφών και δίκαιων κανόνων, η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και της αδήλωτης εργασίας, αλλά και η προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε εθνική ατζέντα για τα τεχνικά επαγγέλματα, συνδέοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής. Στόχος είναι να αποτελέσουν ξανά ελκυστική επαγγελματική επιλογή για τους νέους, με προοπτική και καλές αμοιβές.

Υπογράμμισε ακόμα τη σημασία της ποιότητας και της ελληνικής παραγωγικής ταυτότητας, καθώς και του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα. «Το Made in Greece πρέπει να γίνει συνώνυμο της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ανταγωνιστικότητας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η προστασία προϊόντων που συνδέονται με έναν τόπο, μια τεχνική παράδοση και αναγνωρίσιμη ποιότητα μπορεί να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία, τις τοπικές οικονομίες και την παρουσία της χώρας στις διεθνείς αγορές. «Έτσι δημιουργούμε και περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια, για να μπορούν οι νέοι και οι νέες μας να μένουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους. Και συμβάλλουμε και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, που συνιστά πλέον εθνική απειλή», όπως δήλωσε.

«Η πατρίδα μας δεν μπορεί να έχει ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, αν δεν ενισχύσει αποφασιστικά την παραγωγική της βάση», σημείωσε επίσης ο κ. Θεοδωρικάκος και κατέληξε ότι «η πιο ουσιαστική και διαρκής απάντηση για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων είναι μια πιο παραγωγική οικονομία, που δημιουργεί καλύτερες δουλειές και καλύτερους μισθούς».