Έκθεση-σοκ του ΟΗΕ: Απαιτείται μείωση 18% στις εκπομπές ρύπων έως το 2030 για να αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή

Η ανθρωπότητα καλείται να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 20% μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια και κατά σχεδόν 50% εντός δεκαετίας, προκειμένου να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η παγκόσμια κοινότητα καλείται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 18% μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια και κατά 45% έως το 2045, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση για το «κλιματικό κενό» που δημοσιοποίησε το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP).

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα έχει πλέον ουσιαστικά κλείσει, εξαιτίας της πολυετούς αναβολής λήψης δραστικών μέτρων από τις κυβερνήσεις.

Παρά τη ραγδαία διείσδυση και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διεθνώς, οι παγκόσμιες εκπομπές ρύπων έχουν σταθεροποιηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα παραμένει ισχυρή. Οι αναλυτές του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι οι μακροπρόθεσμες εξαγγελίες των κρατών δεν μεταφράζονται σε άμεσες δράσεις, με αποτέλεσμα το χάσμα μεταξύ διακηρύξεων και εφαρμοσμένης πολιτικής να διευρύνεται.

Ακόμη και αν όλες οι πρόσφατες εθνικές δεσμεύσεις υλοποιηθούν στο ακέραιο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί κατά 2,6°C έως 2,8°C. Κάθε πενταετία διατήρησης των εκπομπών στα σημερινά επίπεδα προσθέτει επιπλέον 0,1°C στην παγκόσμια θέρμανση, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο να πυροδοτηθούν μη αναστρέψιμες αλλαγές στο κλιματικό σύστημα.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη στάση μεγάλων παραγωγών ορυκτών καυσίμων, όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες υπό τη νέα τους ηγεσία υπαναχωρούν από τη Συμφωνία του Παρισιού. Ειδικοί της ενέργειας και του περιβάλλοντος τονίζουν ότι η τεχνολογική λύση υπάρχει, καθώς η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αναπτύσσονται ταχύτερα από κάθε πρόβλεψη. Ωστόσο, παρατηρείται σοβαρό έλλειμμα πολιτικής βούλησης για την ταχεία απεξάρτηση από τον άνθρακα. Παράλληλα, ως μία από τις πιο άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις προκρίνεται η δραστική μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενός αερίου θερμοκηπίου με πολλαπλάσια επιβάρυνση από το CO₂.

Πηγή: The Guardian