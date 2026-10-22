ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πλυντήριο: Πότε το γρήγορο πρόγραμμα σώζει τον λογαριασμό ρεύματος και πότε καταστρέφει τα ρούχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 06:31
Έκθεση-σοκ του ΟΗΕ: Απαιτείται μείωση 18% στις εκπομπές ρύπων έως το 2030 για να αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/10/2026 - 06:31
Αφυγραντήρας: Το απλό κόλπο των 5 λεπτών που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 06:31
Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 15:46
Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:40
ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 15:28
Ουκρανία: Η Ρωσία χτυπά και πάλι τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:01
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:33
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει το Watergas Project του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 13:22
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 12:25
Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:52
Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:31
COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 11:00
Σταύρος Παπασταύρου σε Πάτμο και Λέρο: «Με έργα που δίνουν λύσεις, στηρίζουμε έμπρακτα τους νησιώτες μας»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 10:42
Δημ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Φρένο στην περαιτέρω αύξηση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 10:21
Ρένα Δούρου: Άλλη μια «επιτυχία» της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 09:51
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ο νόμος α λα καρτ: Αποθήκευση προαιρετική για τα κέντρα δεδομένων και οι περικοπές των Διαχειριστών με δικά μας λεφτά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/10/2026 - 09:48
AIForum26: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα σήμερα»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/10/2026 - 09:13
ΠΑΣΟΚ: Πολύ αρνητική εξέλιξη στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:59
Ειδικό φορολογικό καθεστώτος θέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία ζητούν τα εργατικά κέντρα της Περιφέρειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 08:47
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει την έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Το «οχυρό» του 25% για τον Μητσοτάκη και η θεωρία της «επιτυχημένης κατάρρευσης»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/10/2026 - 08:12
Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ανάσα 8 δισ. ευρώ από τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:09
Fourlis: Πώς θωρακίζεται απέναντι στο ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:07
5 καθημερινές συσκευές που περιέχουν ραδιενεργά υλικά χωρίς να το ξέρουμε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Το πλυντήριο ρούχων δεν στραγγίζει; Πώς θα γλιτώσετε τα έξοδα επισκευής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,4 δισ. ευρώ σε έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:50
Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έκθεση-σοκ του ΟΗΕ: Απαιτείται μείωση 18% στις εκπομπές ρύπων έως το 2030 για να αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή

Έκθεση-σοκ του ΟΗΕ: Απαιτείται μείωση 18% στις εκπομπές ρύπων έως το 2030 για να αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή
Johannes Plenio on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 06:31
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανθρωπότητα καλείται να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 20% μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια και κατά σχεδόν 50% εντός δεκαετίας, προκειμένου να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η παγκόσμια κοινότητα καλείται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 18% μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια και κατά 45% έως το 2045, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση για το «κλιματικό κενό» που δημοσιοποίησε το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP).

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα έχει πλέον ουσιαστικά κλείσει, εξαιτίας της πολυετούς αναβολής λήψης δραστικών μέτρων από τις κυβερνήσεις.

Παρά τη ραγδαία διείσδυση και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διεθνώς, οι παγκόσμιες εκπομπές ρύπων έχουν σταθεροποιηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα παραμένει ισχυρή. Οι αναλυτές του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι οι μακροπρόθεσμες εξαγγελίες των κρατών δεν μεταφράζονται σε άμεσες δράσεις, με αποτέλεσμα το χάσμα μεταξύ διακηρύξεων και εφαρμοσμένης πολιτικής να διευρύνεται.

Ακόμη και αν όλες οι πρόσφατες εθνικές δεσμεύσεις υλοποιηθούν στο ακέραιο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί κατά 2,6°C έως 2,8°C. Κάθε πενταετία διατήρησης των εκπομπών στα σημερινά επίπεδα προσθέτει επιπλέον 0,1°C στην παγκόσμια θέρμανση, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο να πυροδοτηθούν μη αναστρέψιμες αλλαγές στο κλιματικό σύστημα.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη στάση μεγάλων παραγωγών ορυκτών καυσίμων, όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες υπό τη νέα τους ηγεσία υπαναχωρούν από τη Συμφωνία του Παρισιού. Ειδικοί της ενέργειας και του περιβάλλοντος τονίζουν ότι η τεχνολογική λύση υπάρχει, καθώς η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αναπτύσσονται ταχύτερα από κάθε πρόβλεψη. Ωστόσο, παρατηρείται σοβαρό έλλειμμα πολιτικής βούλησης για την ταχεία απεξάρτηση από τον άνθρακα. Παράλληλα, ως μία από τις πιο άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις προκρίνεται η δραστική μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενός αερίου θερμοκηπίου με πολλαπλάσια επιβάρυνση από το CO₂.

Πηγή: The Guardian

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2026 - 06:31
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο
Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο 21 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση

Η κλιματική κρίση αφήνει πόλη της Νορβηγίας χωρίς πόσιμο νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική κρίση αφήνει πόλη της Νορβηγίας χωρίς πόσιμο νερό

ΥΠΕΞ: Έναρξη της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Οκτωβρίου 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Έναρξη της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Οκτωβρίου 2026

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Προτεραιότητα στη Θαλάσσια Ασφάλεια- Κύπρος, Τουρκία, και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Προτεραιότητα στη Θαλάσσια Ασφάλεια- Κύπρος, Τουρκία, και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες οργανώνει την τελευταία του σύνοδο για το κλίμα στη Νέα Υόρκη προτού εγκαταλείψει το αξίωμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες οργανώνει την τελευταία του σύνοδο για το κλίμα στη Νέα Υόρκη προτού εγκαταλείψει το αξίωμα

Στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός για τη ΓΣ του ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός για τη ΓΣ του ΟΗΕ