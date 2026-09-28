Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα μονάδα διανομής ψυκτικού Motivair

Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα μονάδα διανομής ψυκτικού (CDU - cooling distribution unit) Motivair, που συνδυάζει liquid cooling και αερόψυξη για μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη των data centers

Η νέα μονάδα WCDU έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα λειτουργίας και είναι βελτιστοποιημένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αρχιτεκτονικών ψύξης υψηλής ισχύος που βασίζονται σε τεχνικούς διαδρόμους.

Η απρόσκοπτη ενσωμάτωσή της με συστήματα αερόψυξης και οι πολλαπλές επιλογές εγκατάστασης προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στους διαχειριστές data centers.

Μία μόνο μονάδα WCDU προσφέρει ψυκτική ισχύ έως 3,5 MW, με σχεδιασμό που διευκολύνει την εγκατάσταση σε περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας και περιορισμένου διαθέσιμου χώρου.

Υποστηρίζει διαφορά θερμοκρασίας προσέγγισης έως και 2°C, συμβάλλοντας στη βελτίωση του PUE και στη μείωση του λειτουργικού κόστους του συνολικού συστήματος ψύξης.

Η Schneider Electric, παγκόσμιος ηγέτης στην ενεργειακή τεχνολογία, παρουσιάζει τη νέα WCDU, μία μονάδα διανομής ψυκτικού κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα διαμορφώσεων, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται απρόσκοπτα με συστήματα αερόψυξης που βασίζονται σε συστοιχίες ανεμιστήρων. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει υβριδικές αρχιτεκτονικές αερόψυξης και liquid cooling σε AI data centers υψηλής πυκνότητας.

Σχεδιασμένη για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την ανάπτυξη της υποδομής, η νέα μονάδα επιτρέπει στους διαχειριστές να προσαρμόζουν την αναλογία μεταξύ liquid cooling και αερόψυξης χωρίς να απαιτείται πλήρης επανασχεδιασμός της αίθουσας του data center. Έτσι, η υποδομή μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τελικές απαιτήσεις των υπολογιστικών φορτίων, περιορίζοντας τον κίνδυνο υπερδιαστασιολόγησης και δημιουργίας αχρησιμοποίητης χωρητικότητας.

Η νέα WCDU αντανακλά την εξέλιξη του liquid cooling και ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες ανάπτυξης υποδομών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι διαχειριστές μεγάλων data centers τοποθετούν ολοένα συχνότερα τις μονάδες CDU εκτός του κύριου χώρου εξοπλισμού, στους τεχνικούς διαδρόμους, ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.

Η WCDU έχει βελτιστοποιηθεί ειδικά για εγκατάσταση σε τεχνικούς διαδρόμους και διαθέτει συνδέσεις εισόδου από το επάνω μέρος της μονάδας, μειώνοντας την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης και διατηρώντας ελεύθερο τον κύριο χώρο του data center. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της διευκολύνει τόσο την εγκατάσταση όσο και την πρόσβαση για εργασίες συντήρησης.

«Ως η μοναδική CDU που συνδυάζει το liquid cooling και την αερόψυξη σε μία ενιαία λύση, προσφέρουμε ένα επίπεδο ευελιξίας που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στην αγορά», δήλωσε ο Andrew Bradner, Senior Vice President of the Cooling Business στη Schneider Electric. «Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει στους διαχειριστές να αναπτύσσουν τις υποδομές τους πιο αποτελεσματικά, να υποστηρίζουν ένα ευρύτερο φάσμα αρχιτεκτονικών liquid cooling και να μειώνουν σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης».

Η νέα προσθήκη συμπληρώνει και ενισχύει τη σειρά λύσεων liquid cooling Motivair by Schneider Electric, η οποία περιλαμβάνει μονάδες CDU σχεδιασμένες για διαφορετικές αρχιτεκτονικές ανάπτυξης, είτε ανά σειρά εξοπλισμού είτε σε τεχνικούς διαδρόμους είτε σε άλλες διαμορφώσεις.

Επιπλέον βασικά οφέλη της WCDU

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της WCDU ενσωματώνει αντλίες, εναλλάκτες θερμότητας και άλλα κρίσιμα εξαρτήματα της μονάδας διανομής ψυκτικού σε ένα ενιαίο χαλύβδινο πλαίσιο, απλοποιώντας την εγκατάσταση και προσφέροντας πολλαπλές επιλογές ανάπτυξης μέσω μιας επεκτάσιμης και ευέλικτης αρχιτεκτονικής.

Εκτός από τη δυνατότητα ενσωμάτωσης με συστήματα αερόψυξης μέσω συστοιχιών ανεμιστήρων, η WCDU μπορεί να λειτουργήσει και ως αυτόνομη μονάδα. Έτσι, οι διαχειριστές που χρησιμοποιούν ήδη αντίστοιχα συστήματα αερόψυξης αποκτούν μια πιο εύκολη διαδρομή για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεών τους.

Η μονάδα δεν απαιτεί πλευρικό διάκενο, γεγονός που επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες εγκαταστάσεις data centers.

Η WCDU προσφέρει επίσης:

Αυξημένη πυκνότητα: Η WCDU διαθέτει τη μεγαλύτερη ψυκτική ισχύ στη σειρά μονάδων CDU Motivair by Schneider Electric. Μία μόνο μονάδα μπορεί να επιτύχει ισχύ έως 3,5 MW με παροχή 1,5 λίτρων ανά λεπτό ανά kW και έως 2,5 MW με παροχή 2,0 λίτρων ανά λεπτό ανά kW. Έως και 20 μονάδες WCDU μπορούν να λειτουργούν συντονισμένα ως ένα ενιαίο σύστημα, προσφέροντας την απαιτούμενη κλίμακα για την υποστήριξη σύγχρονων αιθουσών data center ισχύος 30–40 MW .

Η WCDU διαθέτει τη μεγαλύτερη ψυκτική ισχύ στη σειρά μονάδων CDU Motivair by Schneider Electric. Μία μόνο μονάδα μπορεί να επιτύχει ισχύ έως με παροχή 1,5 λίτρων ανά λεπτό ανά kW και έως με παροχή 2,0 λίτρων ανά λεπτό ανά kW. Έως και 20 μονάδες WCDU μπορούν να λειτουργούν συντονισμένα ως ένα ενιαίο σύστημα, προσφέροντας την απαιτούμενη κλίμακα για την υποστήριξη σύγχρονων αιθουσών data center ισχύος . Βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση: Η WCDU υποστηρίζει υψηλότερες θερμοκρασίες νερού στο σύστημα της εγκατάστασης και διαφορά θερμοκρασίας προσέγγισης έως και 2°C . Οι συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας συμβάλλουν στη βελτίωση του PUE και της συνολικής ενεργειακής απόδοσης της υποδομής ψύξης, περιορίζοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος. Το σύστημα διαθέτει αντλίες που μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς διακοπή λειτουργίας, βαλβίδες PICV , φίλτρα 25 micron, καθώς και οθόνη αφής HMI 15 ιντσών , ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα της λειτουργίας.

Η WCDU υποστηρίζει υψηλότερες θερμοκρασίες νερού στο σύστημα της εγκατάστασης και διαφορά θερμοκρασίας προσέγγισης έως και . Οι συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας συμβάλλουν στη βελτίωση του και της συνολικής ενεργειακής απόδοσης της υποδομής ψύξης, περιορίζοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος. Το σύστημα διαθέτει αντλίες που μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς διακοπή λειτουργίας, βαλβίδες , φίλτρα 25 micron, καθώς και οθόνη αφής , ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα της λειτουργίας. Ενισχυμένη ανθεκτικότητα: Για εγκαταστάσεις έως 2,5 MW, η WCDU μπορεί προαιρετικά να διαμορφωθεί με πλεονασμό N+1, προσφέροντας εφεδρικές αντλίες και βαλβίδες, ώστε να διατηρείται η διαθεσιμότητα της ψύξης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης κάποιου εξαρτήματος.

Με την προσθήκη της WCDU, το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων liquid cooling της Schneider Electric περιλαμβάνει πλέον μονάδες CDU με ισχύ από 105 kW έως 3,5 MW, καλύπτοντας τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές απαιτήσεις απόδοσης.

Η WCDU θα αρχίσει να διατίθεται σε επιλεγμένες αγορές από τον Οκτώβριο του 2026, ενώ στις ΗΠΑ θα είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία από τις αρχές του 2027.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Schneider Electric.