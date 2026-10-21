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Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 11:52
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Άμεση και σκληρή ευρωπαϊκή αντίδραση στην επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης ζήτησε ο αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, με παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση της έκθεσης του Σοσιαλιστή Nicola Zingaretti με θέμα το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο.

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την εξέλιξη ως κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπενθύμισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο έχει επανειλημμένα καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θέτοντας την Ευρώπη προ των ευθυνών της: «Η σημερινή εξέλιξη απαιτεί άμεση και σκληρή Ευρωπαϊκή αντίδραση».

Στην ίδια παρέμβαση, ο Γ. Μανιάτης ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία της ρητής στήριξης της έκθεσης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, τον GSI, καθώς και στον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Η στήριξη στα δύο έργα συνδέεται με την ανάγκη υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών και του Δικαίου της Θάλασσας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γ. Μανιάτης τόνισε ότι «η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Κρατών Μελών είναι και ευρωπαϊκή ευθύνη. Και αυτή κρίνεται στην πράξη».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Γ. Μανιάτη

«Η έκθεση Zingaretti αναδεικνύει ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο αποτελεί σημαντική ευκαιρία ουσιαστικής συνεργασίας με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας. Εξαιρετικής σημασίας η ρητή στήριξη της έκθεσης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, GSI, καθώς και στον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Όμως, καμία συνεργασία δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας, και τα κυριαρχικά δικαιώματα των Κρατών Μελών στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες τους. Δυστυχώς σήμερα, οι αρχές αυτές παραβιάστηκαν κατάφωρα εις βάρος της πατρίδας μου, της Ελλάδας. Το Κοινοβούλιο της Λιβύης επικύρωσε το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό μνημόνιο. Ένα κείμενο που και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν επανειλημμένα καταδικάσει. Η σημερινή εξέλιξη απαιτεί άμεση και σκληρή Ευρωπαϊκή αντίδραση.
Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Κρατών Μελών είναι και ευρωπαϊκή ευθύνη.
Και αυτή κρίνεται στην πράξη».

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