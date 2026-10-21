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COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση

COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 11:00
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Η Greenpeace ζητά από τις κυβερνήσεις που συμμετέχουν στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (CBD COP17), να μην αρκεστούν απλώς στην αναγνώριση των ελλείψεων, αλλά να λάβουν ισχυρές και προσανατολισμένες στη δράση αποφάσεις, προκειμένου να αποτραπεί η μη αναστρέψιμη κατάρρευση των οικοσυστημάτων και η απώλεια της βιοποικιλότητας.

Τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ (KM-GBF), στη 17η Διάσκεψη για τη Βιοποικιλότητα (CBD COP17) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Παγκόσμια Ανασκόπηση σχετικά με τη συλλογική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του πλαισίου.

Η An Lambrechts, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της διεθνούς Greenpeace στην COP17, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στα μισά της διαδρομής προς το 2030 και τα στοιχεία είναι σαφή: απέχουμε πολύ από την επίτευξη των στόχων “30×30”. Τα συστήματα που συντηρούν τη ζωή στη Γη απειλούνται, και οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην COP17 πρέπει να επιφέρουν μια σαφή αλλαγή πορείας για την προστασία των οικοσυστημάτων του πλανήτη μας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις που θα αντιμετωπίζουν τους παράγοντες που οδηγούν στην απώλεια της βιοποικιλότητας, να αυξήσουν τη χρηματοδότηση και να ανακατευθύνουν τις ροές κεφαλαίων εκεί όπου χρειάζονται. Ωστόσο, οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο Ερεβάν θα έχουν σημασία μόνο αν οι κυβερνήσεις τις εφαρμόσουν στις χώρες τους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπόσχονται ότι θα προστατεύσουν τη φύση, ενώ ταυτόχρονα να υποστηρίζουν την καταστροφή της μέσω επιβλαβών επιδοτήσεων και ασυνάρτητων πολιτικών. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση αποτελεί απειλή για την επιβίωσή μας στον πλανήτη».

Η προστασία και η διατήρηση τουλάχιστον του 30% της ξηράς και των υδάτινων πόρων έως το 2030, γνωστή και ως στόχος “30Χ30”, αποτελεί έναν από τους πιο εμφανείς στόχους της KM-GBF. Ωστόσο, η ποιότητα της προστασίας έχει εξίσου μεγάλη σημασία όσο και η έκταση που καλύπτεται. Η αποτελεσματική προστασία πρέπει να διασφαλίζει την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, να αποτρέπει την απώλεια και την υποβάθμιση των οικοτόπων και να αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τον ηγετικό ρόλο των αυτοχθόνων λαών και των τοπικών κοινωνιών, των οποίων τα εδάφη και οι πρακτικές διαχείρισης είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Σχετικά με την πρόοδο της Ελλάδας για τον στόχο 30×30 για τις θάλασσές μας, η Λασκαρίνα Λιακάκου, Oceans Comms Campaigner στο πρότζεκτ, δήλωσε: «Τόσο η δημιουργία όσο και η προστασία Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών και Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων είναι έννοιες-κλειδιά για την ουσιαστική υλοποίηση του στόχου ‘30×30’. Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα, είναι το να μην μένουμε σε αναγγελίες και κενή νομοθέτηση αλλά να πιέζουμε για πραγματική εφαρμογή και προστασία τόσο προς συμφέρον του ίδιου του οικοσυστήματος όσο και προς συμφέρον των παράκτιων κοινοτήτων, η επιβίωση των οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απ’ την υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων».

Με τις συναντήσεις για τις τρεις Συμβάσεις του Ρίο να συμπίπτουν όλες το 2026, η φετινή χρονιά είναι επίσης κρίσιμη για την ενίσχυση της συνεργασίας και τον συντονισμό των δράσεων σε θέματα βιοποικιλότητας, κλίματος και χρήσης γης. Η COP17 πρέπει να συμβάλει στη μετατροπή αυτής της δυναμικής σε συντονισμένη δράση, με την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα να βρίσκονται στο επίκεντρο των αποφάσεων και της εφαρμογής τους.

Η Greenpeace καλεί τις κυβερνήσεις στην COP17 να:

  • Αντιμετωπίσουν τα κενά στην εφαρμογή του KM-GBF με συγκεκριμένες και προοδευτικές δράσεις.
  • Αυξήσουν τη χρηματοδότηση από δημόσιες πηγές, μέσω της ευθυγράμμισης των παγκόσμιων και εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών με τους στόχους και τους επιμέρους στόχους της KM-GBF, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των επιβλαβών επιδοτήσεων, της καταπολέμησης των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της σταδιακής περιβαλλοντικής φορολογίας ώστε να πληρώνουν όσοι καταστρέφουν τη φύση.
  • Διασφαλίσουν την ποιότητα της προστασίας και της αποκατάστασης του στόχου “30×30”, από τα δάση του κόσμου έως την ανοικτή θάλασσα, μέσω της διαφύλαξης της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων, της αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν ζημιές και του σεβασμού των δικαιωμάτων.
  • Μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες μεταξύ των πολιτικών και των δράσεων για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.

«Οι κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας επηρεάζουν ήδη σοβαρά τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Δεν πρόκειται για ξεχωριστά ζητήματα, αλλά για κομμάτια του ίδιου παζλ, και η ανάληψη δράσης είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Οι κυβερνήσεις μπορούν να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με συντονισμένες πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν και τις δύο κρίσεις ταυτόχρονα, με σαφείς δράσεις για το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον», δήλωσε η Camila Jardim, ειδικός διεθνούς πολιτικής στο βραζιλιάνικο γραφείο της Greenpeace.

Πριν από την έναρξη της COP17, ακτιβιστές της Greenpeace πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με ένα αερόστατο στο ιστορικό χωριό Γκάρνι της Αρμενίας, με το μήνυμα «Η καθυστέρηση σημαίνει καταστροφή».

φωτογραφία ανάρτησης: © Greenpeace / Karlen Ghazaryan

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