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Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 14:33
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Συνελήφθησαν, δυνάμει ενταλμάτων, -13- μέλη

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας.

Συνελήφθησαν κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας σε Αττική και Βοιωτία, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου και του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού Βοιωτίας, την 16-10-2026, -13- μέλη της εγκληματικής ομάδας (-7- ημεδαποί και -6- αλλοδαποί), ηλικίας από 50 έως και 19 ετών.

Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης μετά τον σχηματισμό δικογραφίας για σύσταση εγκληματικής ομάδας (συμμορίας) που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και εμπρησμό οχήματος ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- δράστες.

Στο πλαίσιο διερεύνησης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας καταγεγραμμένων κλοπών καλωδίων χαλκού, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2026, από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας και μετά από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφορικών δεδομένων και ειδικές ανακριτικές πράξεις, ταυτοποιήθηκαν οι -19- δράστες των διακεκριμένων κλοπών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, προσέγγιζαν βραδινές ώρες το εν λόγω εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας, όπου αφαιρούσαν μεγάλες ποσότητες καλωδίων χαλκού, συνολικού μήκους -25- χιλιομέτρων, με το οικονομικό όφελος να πλησιάζει το -1.000.000- ευρώ.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάπραξη των κλοπών, έθεσαν πυρκαγιά σε κλεμμένο όχημα που χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά των κλοπιμαίων καλωδίων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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