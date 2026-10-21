ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 15:46
Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:40
ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 15:28
Ουκρανία: Η Ρωσία χτυπά και πάλι τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:01
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:33
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει το Watergas Project του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 13:22
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 12:25
Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:52
Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:31
COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 11:00
Σταύρος Παπασταύρου σε Πάτμο και Λέρο: «Με έργα που δίνουν λύσεις, στηρίζουμε έμπρακτα τους νησιώτες μας»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 10:42
Δημ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Φρένο στην περαιτέρω αύξηση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 10:21
Ρένα Δούρου: Άλλη μια «επιτυχία» της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 09:51
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ο νόμος α λα καρτ: Αποθήκευση προαιρετική για τα κέντρα δεδομένων και οι περικοπές των Διαχειριστών με δικά μας λεφτά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/10/2026 - 09:48
AIForum26: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα σήμερα»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/10/2026 - 09:13
ΠΑΣΟΚ: Πολύ αρνητική εξέλιξη στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:59
Ειδικό φορολογικό καθεστώτος θέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία ζητούν τα εργατικά κέντρα της Περιφέρειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 08:47
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει την έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Το «οχυρό» του 25% για τον Μητσοτάκη και η θεωρία της «επιτυχημένης κατάρρευσης»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/10/2026 - 08:12
Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ανάσα 8 δισ. ευρώ από τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:09
Fourlis: Πώς θωρακίζεται απέναντι στο ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:07
5 καθημερινές συσκευές που περιέχουν ραδιενεργά υλικά χωρίς να το ξέρουμε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Το πλυντήριο ρούχων δεν στραγγίζει; Πώς θα γλιτώσετε τα έξοδα επισκευής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,4 δισ. ευρώ σε έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:50
Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:48
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου για την Καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:46
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:35
Καταγγελία ΣΥΦΩΕΛ στην Κομισιόν για περικοπές και αρνητικές τιμές φωτοβολταϊκών - Στο τελικό στάδιο οι προσφυγές για αποζημιώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 15:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει το Watergas Project του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει το Watergas Project του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 14:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει τη νέα γενιά καλλιτεχνών μέσα από το Watergas Project, την ομαδική εικαστική έκθεση που φιλοξενείται στο Νέο Υδαταέριο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, με τη συνεργασία του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με την ενεργειακή ιστορία της Αθήνας γίνεται σημείο συνάντησης της βιομηχανικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Στο Watergas Project, 13 εικαστικές προτάσεις από νέους καλλιτέχνες ηλικίας 18 έως 35 ετών δίνουν μια νέα ανάγνωση στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου. Εμπνευσμένοι από την ιστορία και την ιδιαίτερη ταυτότητα του χώρου, οι νέοι δημιουργοί προσεγγίζουν το βιομηχανικό παρελθόν μέσα από τη δική τους ματιά, συνδέοντάς το με σύγχρονες ιδέες και νέους τρόπους έκφρασης.

Για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η συμμετοχή στο Watergas Project έχει ιδιαίτερη σημασία. Το παλιό εργοστάσιο φωταερίου αποτελεί το ιστορικό σημείο εκκίνησης της εταιρείας και μέρος της διαδρομής της ενέργειας στην Αθήνα. Αυτή η κοινή ιστορία συνεχίζεται σήμερα με έναν διαφορετικό τρόπο: μέσα από μια πρωτοβουλία που δίνει χώρο στη νέα γενιά να δημιουργήσει, να πειραματιστεί και να δώσει τη δική της προοπτική σε έναν χώρο με ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη της πόλης.

Η Ελένη Ράπτη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και ESG στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, δήλωσε στα εγκαίνια της Έκθεσης :«Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις έναν χώρο που συνδέθηκε με την ενέργεια και τη βιομηχανική εξέλιξη της πόλης να γίνεται σήμερα πηγή έμπνευσης για νέους καλλιτέχνες. Μέσα από το Watergas Project, η ιστορία της ενέργειας συναντά νέες ιδέες, αποκτά διαφορετικές ερμηνείες και συνεχίζει να είναι μέρος της ζωής της πόλης. Για εμάς, έχει αξία να στηρίζουμε αυτή τη συνάντηση, δίνοντας στη νέα γενιά τη δυνατότητα να εκφραστεί και να δημιουργήσει κάτι δικό της πάνω σε μια τόσο σημαντική πολιτιστική παρακαταθήκη».

Το Watergas Project είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε ξανά έναν χώρο με ξεχωριστή ιστορία μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς. Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση στο Νέο Υδαταέριο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, να γνωρίσει από κοντά τα 13 έργα και να ψηφίσει το αγαπημένο του στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα της δράσης: https://watergasproject.fysikoaerioellados.gr/, διεκδικώντας μοναδικά δώρα.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit 21 Οκτωβρίου 2026
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας 21 Οκτωβρίου 2026
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

169 χρόνια ενεργειακής ιστορίας ζωντανεύουν στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

169 χρόνια ενεργειακής ιστορίας ζωντανεύουν στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στην 90ή ΔΕΘ

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Με Bronze διακρίθηκε στα Effie Awards Hellas 2026 η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Με Bronze διακρίθηκε στα Effie Awards Hellas 2026 η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app

Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας «φορτίζει το αύριο» στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας «φορτίζει το αύριο» στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ