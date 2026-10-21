Δημ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Φρένο στην περαιτέρω αύξηση των τιμών της ενέργειας

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Τετάρτη, 21/10/2026 - 10:21
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Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε το αίτημα για επείγουσα διαδικασία για την προτεινόμενη αναβολή των κανόνων της ΕΕ για το μεθάνιο, στην οποία ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ήταν εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στόχος της παράτασης αυτής είναι να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης και να αποτραπούν περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο κ. Τσιόδρας σε δήλωσή του τονίζει ότι «η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές» και ότι «σε μια συγκυρία κατά την οποία τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, δεν έχουμε την πολυτέλεια για πρόσθετη ρυθμιστική αβεβαιότητα, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ενεργειακές μας εισαγωγές».

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι «η μείωση των εκπομπών μεθανίου είναι σημαντική, αλλά η Ευρώπη οφείλει επίσης να διασφαλίσει την ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση των νοικοκυριών και τη λειτουργία της βιομηχανίας».

Και καταλήγοντας, σημειώνει: «Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μερικές από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας παγκοσμίως. Δεν πρέπει να θεσπίσουμε νέους κανόνες με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν με τον οποίο μπορούν να προσαρμοστούν οι προμηθευτές ενέργειας, διότι αυτό θα καθιστούσε τις εισαγωγές φυσικού αερίου δυσκολότερες και ακριβότερες. Για αυτόν τον λόγο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητά την αναβολή της εφαρμογής των νέων κανόνων, ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις ο απαραίτητος χρόνος και η ασφάλεια δικαίου για να συμμορφωθούν».

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησε με το αίτημα για επείγουσα διαδικασία και αναμένεται να ψηφίσει επί των προτεινόμενων αλλαγών στους κανόνες της ΕΕ για το μεθάνιο την ερχόμενη Πέμπτη στο Στρασβούργο.

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