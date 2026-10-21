Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ

Από το 2021, έχουν επενδυθεί σε βιώσιμες δραστηριότητες στην ΕΕ πάνω από 1,2 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή .

Τα σημερινά αριθμητικά στοιχεία αποτυπώνουν τη διαρκή αύξηση της χρήσης του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ. Το πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την απανθρακοποίηση, προωθώντας τη χρήση καθαρών τεχνολογιών και υποδομών, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, διοχετεύοντας επενδύσεις σε εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον εξηλεκτρισμό, και σε άλλες καθαρές τεχνολογίες, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι το 2025 επενδύθηκαν πάνω από 320 δισ. ευρώ σε δραστηριότητες εναρμονισμένες με την ταξινομία της ΕΕ — το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ που βοηθά τις εταιρείες και τους επενδυτές να εντοπίζουν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων αφορά τον τομέα της ενέργειας (κυρίως από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι και τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα κερδίζουν έδαφος. Από την έναρξη εφαρμογής του προτύπου ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων τον Δεκέμβριο του 2024, έχουν εκδοθεί ομόλογα αξίας περίπου 60 δισ. ευρώ —21 δισ. ευρώ το 2025 και 39 δισ. ευρώ από την 1 Ιανουαρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2026— ποσό σχεδόν διπλάσιο από το πρώτο έτος. Αυτό μαρτυρά την αυξανόμενη χρήση του προτύπου, το οποίο είναι ένα εθελοντικό πλαίσιο για ομόλογα που εκδίδονται για τη χρηματοδότηση βιώσιμων δραστηριοτήτων εναρμονισμένων με την ταξινομία.

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που έχει το πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική ενωσιακή οικονομία. Η Επιτροπή συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες για την απλούστευση του πλαισίου, ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή του.