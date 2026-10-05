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Schneider Electric νέα αρχιτεκτονική Software-Defined Medium Voltage

Schneider Electric νέα αρχιτεκτονική Software-Defined Medium Voltage
Newsroom
Δευτέρα, 05/10/2026 - 15:30
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Η Schneider Electric, παγκόσμιος ηγέτης στην ενεργειακή τεχνολογία, παρουσίασε τον πρώτο παγκοσμίως πλήρως καθοριζόμενο από λογισμικό εξοπλισμό διακοπής και προστασίας Μέσης Τάσης (Software-Defined Medium Voltage Switchgear), επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η καινοτομία, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της έκθεσης YOTTA 2026 (28–30 Σεπτεμβρίου, Λας Βέγκας), εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα της Schneider Electric για την Ενέργεια που καθορίζεται από λογισμικό (Software Defined Energy). Η προσέγγιση αυτή διαχωρίζει την ευφυΐα των συστημάτων από το υλικό (hardware), δημιουργώντας πιο ευέλικτες, ανθεκτικές και βιώσιμες ενεργειακές υποδομές.

Καθώς ο εξηλεκτρισμός επιταχύνεται και οι υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI factories) ενισχύουν τη ζήτηση για data centers, η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει στις ενεργειακές υποδομές να εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό με τις ψηφιακές υπηρεσίες που υποστηρίζουν. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για τη Schneider Electric, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως συνεργάτη ενεργειακής τεχνολογίας για οργανισμούς που διαχειρίζονται κρίσιμες λειτουργίες.

Τα παραδοσιακά συστήματα Μέσης Τάσης βασίζονται σε εξατομικευμένες λύσεις, οι οποίες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης, σύνθετες διαδικασίες προμηθειών και περιορισμένη δυνατότητα κλιμάκωσης. Ο εξοπλισμός Μέσης Τάσης που καθορίζεται από λογισμικό (Software Defined MV Equipment) αντιμετωπίζει αυτούς τους περιορισμούς, μεταφέροντας λειτουργίες στο λογισμικό και επιτρέποντας απομακρυσμένες ενημερώσεις (over-the-air updates), οι οποίες προσθέτουν νέες δυνατότητες και βελτιώνουν την απόδοση χωρίς να απαιτούνται φυσικές τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Οι τυποποιημένες πλατφόρμες υλικού αντικαθιστούν τις εξατομικευμένες κατασκευές, καθιστώντας τα συστήματα ευκολότερα στην εγκατάσταση, την προσαρμογή και την κλιμάκωση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι αναβαθμίσεις μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς καμία διακοπή της λειτουργίας, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών.

Ο μετασχηματισμός αυτός υποστηρίζεται από μια απλοποιημένη και αρθρωτή αρχιτεκτονική υλικού, η οποία μειώνει σημαντικά την πολυπλοκότητα των συστημάτων. Με τη μετάβαση από πλήρως εξατομικευμένες κατασκευές σε παραμετροποιήσιμες μονάδες που υποστηρίζονται από λογισμικό, η Schneider Electric επιταχύνει τις διαδικασίες παραγγελιοληψίας και κατασκευής, περιορίζοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Σύμφωνα με μελέτες και εκτιμήσεις της Schneider Electric, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει έως και 3 φορές ταχύτερες διαδικασίες παραγγελιοληψίας και κατασκευής, καθώς και απλούστερη εγκατάσταση, με λιγότερες καλωδιώσεις και εξαρτήματα. Παράλληλα, οι διαδικασίες θέσης σε λειτουργία που βασίζονται εξαρχής σε ψηφιακές τεχνολογίες (digital-first commissioning), με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων δοκιμών και εύχρηστων διεπαφών, επιταχύνουν την εγκατάσταση και απλοποιούν τις επιτόπιες εργασίες, επιτρέποντας έως και 2 φορές ταχύτερη θέση σε λειτουργία και διενέργεια δοκιμών αποδοχής στον χώρο εγκατάστασης.

Πέρα από τη φάση της εγκατάστασης, ο εξοπλισμός Software Defined MV ενσωματώνει δυνατότητες ευφυούς ενεργειακής διαχείρισης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του συστήματος. Χάρη στην ενσωματωμένη συνδεσιμότητα και τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων, οι πελάτες αποκτούν εικόνα της απόδοσης των συστημάτων τους σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα επωφελούνται από υπηρεσίες προγνωστικής συντήρησης με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω των EcoCare Services.

Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα πραγματικού χρόνου μετατρέπονται σε εργαλείο πρόβλεψης και όχι απλώς εκ των υστέρων αξιολόγησης, συμβάλλοντας στον περιορισμό των απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας και στη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.

«Τα data centers καλούνται να αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που μπορούν να ακολουθήσουν οι παραδοσιακές ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο Melton Chang, Executive Vice President, Power Systems Division της Schneider Electric.

«Με τον εξοπλισμό διακοπής και προστασίας Μέσης Τάσης που καθορίζεται από λογισμικό, μεταφέρουμε τη λογική του λογισμικού στον εξοπλισμό Μέσης Τάσης, επιτρέποντας στους πελάτες να υλοποιούν τις εγκαταστάσεις τους σε ένα κλάσμα του απαιτούμενου χρόνου, να εφαρμόζουν ενιαία πρότυπα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και να προσθέτουν νέες δυνατότητες χωρίς διακοπή λειτουργίας. Ως συνεργάτης τους στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, καθιστούμε τις ενεργειακές υποδομές εξίσου ευέλικτες με τις ψηφιακές λειτουργίες που εξυπηρετούν».

Ο εξοπλισμός Software Defined MV νέας γενιάς της Schneider Electric έχει ήδη εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος με την Equinix, το οποίο πραγματοποιείται σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας ενός colocation data center.

«Ο εξοπλισμός Μέσης Τάσης που καθορίζεται από λογισμικό μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, προμηθευόμαστε, κατασκευάζουμε και λειτουργούμε τον εξοπλισμό διακοπής και προστασίας Μέσης Τάσης, επιτρέποντας μεγαλύτερη τυποποίηση για πολλαπλές περιπτώσεις εφαρμογής, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας», δήλωσε ο Greg Metcalf, Senior Director, Global Data Center Design and Innovation της Equinix. «Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη Schneider Electric, καθώς συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας με το βλέμμα στο μέλλον».

Αξιοποιώντας αυτή τη βάση, η Schneider Electric σχεδιάζει να επεκτείνει την αρχιτεκτονική Software Defined MV σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Μέσης Τάσης και, σταδιακά, στην υπόλοιπη αλυσίδα ηλεκτρικής ισχύος, συμπεριλαμβανομένων των σειρών PremSet™ και AirSeT™ (GM AirSeT™, RM AirSeT™ και SM AirSeT™). Τα πιλοτικά προγράμματα θα συνεχιστούν έως το 2027, ενώ η ευρύτερη εμπορική διαθεσιμότητα αναμένεται να ακολουθήσει το 2028.

Ο εξοπλισμός Software Defined MV σηματοδοτεί τη μετάβαση προς ένα πιο δυναμικό μοντέλο ηλεκτρικών υποδομών, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις. Επιτρέπει την ταχύτερη υλοποίηση έργων, την πληρέστερη παρακολούθηση και κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων και τη μετάβαση από τα παραδοσιακά μοντέλα εγκατάστασης, που απαιτούν υψηλές αρχικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, σε μοντέλα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού. Το αποτέλεσμα είναι ένα απλούστερο, εξυπνότερο και πιο βιώσιμο οικοσύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό Μέσης Τάσης που καθορίζεται από λογισμικό (Software Defined MV Equipment), μπορείτε, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή να κατεβάσετε την αναλυτική τεχνική έκθεση (white paper)

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