Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center

Η Data4, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στις υποδομές data centers και η APL Data Center, κορυφαία γαλλική συμβουλευτική εταιρεία σχεδιασμού και μηχανικής για data centers, paroysiasan τηn πρώτη παγκοσμίως λευκή βίβλο που αναλύει την Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) ενός data center.

Με τη δημοσίευση του ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού προφίλ ενός εκ των data centers της, ισχύος 5 MW, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική μεθοδολογία, η Data4 κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς μεγαλύτερη διαφάνεια και ένα πιο βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, καλώντας ολόκληρο το οικοσύστημα να υιοθετήσει πιο αυστηρή μέτρηση των επιπτώσεων, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Data4 κατασκευάζει στην Παιανία Αττικής ένα νέο campus data center, το οποίο αποτελεί μια σημαντική επένδυση ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη και τον πολλαπλασιασμό των έργων data centers παγκοσμίως, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των εγκαταστάσεων data center βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Ενώ η δημόσια συζήτηση συχνά εστιάζει στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού αυτών των κρίσιμων υποδομών της ψηφιακής οικονομίας, αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Η λευκή βίβλος αποκαλύπτει ότι σημαντικές ευκαιρίες για δράση εντοπίζονται σε μέχρι πρότινος υποτιμημένες πτυχές, όπως η επιλογή των δομικών υλικών ή των πηγών ενέργειας. Βασισμένη στα διεθνή πρότυπα ISO 14040 και 14044, η μελέτη μετρά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής: από την εξόρυξη πρώτων υλών έως την κατασκευή, τη λειτουργία και την τελική αποσυναρμολόγηση.

Τα ευρήματα της μελέτης (εξαιρουμένων των servers) είναι καθοριστικά για τον κλάδο των data centers. Δείχνουν ότι η παραγωγή εξοπλισμού και υλικών (συμπεριλαμβανομένων του σκυροδέματος και του χάλυβα) αντιστοιχεί στο 39% του ανθρακικού αποτυπώματος σε ορίζοντα 20 ετών, ποσοστό σχεδόν εξίσου σημαντικό με τη λειτουργία (48%). Η ανάλυση αποκαλύπτει επίσης ότι η άμεση κατανάλωση νερού του εξεταζόμενου data center είναι ελάχιστη (λιγότερο από 0,1%), με τη μεγαλύτερη επίπτωση στο νερό να συνδέεται έμμεσα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα επιστημονικά αυτά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της Data4: η επιλογή ενέργειας χωρίς εκπομπές άνθρακα, ο σχεδιασμός χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και οι τεχνικές ψύξης αποτελούν τους πιο αποτελεσματικούς μοχλούς για τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος της ψηφιακής τεχνολογίας.

«Αυτή η λευκή βίβλος ενσαρκώνει τη βαθιά μας πεποίθηση: μπορούμε να βελτιώσουμε μόνο ό,τι κατανοούμε και, κατά συνέπεια, ό,τι μετράμε. Ως κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία , έχουμε την ευθύνη να περάσουμε από μια αποσπασματική προσέγγιση σε μια πλήρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη κατανόηση του αντίκτυπού μας», δηλώνει η Linda Lescuyer, Επικεφαλής Περιβάλλοντος & Καινοτομίας της Data4. «Δημοσιεύουμε αυτή την ανάλυση με απόλυτη διαφάνεια, όχι μόνο για να καθοδηγήσουμε τις δικές μας δράσεις οικολογικού σχεδιασμού, αλλά και για να ενθαρρύνουμε ολόκληρο τον κλάδο να ξεπεράσει τους συνήθεις δείκτες. Ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον δεν είναι απλώς μια διακήρυξη· πρέπει να οικοδομηθεί, βήμα προς βήμα, σε επιστημονική βάση. Πρόκειται για ένα κάλεσμα συλλογικής δράσης προς ολόκληρο το οικοσύστημα.»

«Ο κλάδος των data centers βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη: τον έλεγχο του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Ως ειδικοί στον σχεδιασμό και τη λειτουργία data centers, στις προσομοιώσεις και στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, γνωρίζουμε ότι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση, η οποία ενσωματώνει την Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) και μια λεπτομερή αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος, είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό αποτελεσματικών σημείων παρέμβασης. Tο έργο αυτό μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε μια ρητορική προσέγγιση και να τοποθετήσουμε την περιβαλλοντική απόδοση στον πυρήνα των σχεδιαστικών επιλογών. Με αυτό το σκεπτικό, συνεργασίες όπως αυτή με τη Data4 είναι καθοριστικές για τη συνένωση της γνώσης μας και τη συλλογική ανάπτυξη πιο βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής μας», καταλήγει ο Thomas Martin, Αναπληρωτής CTO και Επικεφαλής Βιωσιμότητας & Καινοτομίας της APL Data Center.

Η λευκή βίβλος εντάσσεται στο πρόγραμμα «Data4Good» του ομίλου, το οποίο έχει ήδη υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις βάσει αυτής της προσέγγισης: χρήση σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, συμβάσεις προμήθειας ανανεώσιμης ενέργειας (PPAs) και σχεδιασμό συστημάτων ψύξης χωρίς χρήση νερού, τα οποία είναι 25 φορές πιο αποδοτικά από τον μέσο όρο του κλάδου.

