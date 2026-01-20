Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03

Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center

Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 &amp; APL Data Center
Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 15:29

Η Data4, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στις υποδομές data centers και η APL Data Center, κορυφαία γαλλική συμβουλευτική εταιρεία σχεδιασμού και μηχανικής για data centers, paroysiasan τηn πρώτη παγκοσμίως λευκή βίβλο που αναλύει την Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) ενός data center.

Με τη δημοσίευση του ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού προφίλ ενός εκ των data centers της, ισχύος 5 MW, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική μεθοδολογία, η Data4 κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς μεγαλύτερη διαφάνεια και ένα πιο βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, καλώντας ολόκληρο το οικοσύστημα να υιοθετήσει πιο αυστηρή μέτρηση των επιπτώσεων, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Data4 κατασκευάζει στην Παιανία Αττικής ένα νέο campus data center, το οποίο αποτελεί μια σημαντική επένδυση ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη και τον πολλαπλασιασμό των έργων data centers παγκοσμίως, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των εγκαταστάσεων data center βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Ενώ η δημόσια συζήτηση συχνά εστιάζει στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού αυτών των κρίσιμων υποδομών της ψηφιακής οικονομίας, αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Η λευκή βίβλος αποκαλύπτει ότι σημαντικές ευκαιρίες για δράση εντοπίζονται σε μέχρι πρότινος υποτιμημένες πτυχές, όπως η επιλογή των δομικών υλικών ή των πηγών ενέργειας. Βασισμένη στα διεθνή πρότυπα ISO 14040 και 14044, η μελέτη μετρά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής: από την εξόρυξη πρώτων υλών έως την κατασκευή, τη λειτουργία και την τελική αποσυναρμολόγηση.

Τα ευρήματα της μελέτης (εξαιρουμένων των servers) είναι καθοριστικά για τον κλάδο των data centers. Δείχνουν ότι η παραγωγή εξοπλισμού και υλικών (συμπεριλαμβανομένων του σκυροδέματος και του χάλυβα) αντιστοιχεί στο 39% του ανθρακικού αποτυπώματος σε ορίζοντα 20 ετών, ποσοστό σχεδόν εξίσου σημαντικό με τη λειτουργία (48%). Η ανάλυση αποκαλύπτει επίσης ότι η άμεση κατανάλωση νερού του εξεταζόμενου data center είναι ελάχιστη (λιγότερο από 0,1%), με τη μεγαλύτερη επίπτωση στο νερό να συνδέεται έμμεσα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα επιστημονικά αυτά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της Data4: η επιλογή ενέργειας χωρίς εκπομπές άνθρακα, ο σχεδιασμός χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και οι τεχνικές ψύξης αποτελούν τους πιο αποτελεσματικούς μοχλούς για τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος της ψηφιακής τεχνολογίας.

«Αυτή η λευκή βίβλος ενσαρκώνει τη βαθιά μας πεποίθηση: μπορούμε να βελτιώσουμε μόνο ό,τι κατανοούμε και, κατά συνέπεια, ό,τι μετράμε. Ως κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία , έχουμε την ευθύνη να περάσουμε από μια αποσπασματική προσέγγιση σε μια πλήρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη κατανόηση του αντίκτυπού μας», δηλώνει η Linda Lescuyer, Επικεφαλής Περιβάλλοντος & Καινοτομίας της Data4. «Δημοσιεύουμε αυτή την ανάλυση με απόλυτη διαφάνεια, όχι μόνο για να καθοδηγήσουμε τις δικές μας δράσεις οικολογικού σχεδιασμού, αλλά και για να ενθαρρύνουμε ολόκληρο τον κλάδο να ξεπεράσει τους συνήθεις δείκτες. Ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον δεν είναι απλώς μια διακήρυξη· πρέπει να οικοδομηθεί, βήμα προς βήμα, σε επιστημονική βάση. Πρόκειται για ένα κάλεσμα συλλογικής δράσης προς ολόκληρο το οικοσύστημα.»

«Ο κλάδος των data centers βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη: τον έλεγχο του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Ως ειδικοί στον σχεδιασμό και τη λειτουργία data centers, στις προσομοιώσεις και στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, γνωρίζουμε ότι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση, η οποία ενσωματώνει την Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) και μια λεπτομερή αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος, είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό αποτελεσματικών σημείων παρέμβασης. Tο έργο αυτό μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε μια ρητορική προσέγγιση και να τοποθετήσουμε την περιβαλλοντική απόδοση στον πυρήνα των σχεδιαστικών επιλογών. Με αυτό το σκεπτικό, συνεργασίες όπως αυτή με τη Data4 είναι καθοριστικές για τη συνένωση της γνώσης μας και τη συλλογική ανάπτυξη πιο βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής μας», καταλήγει ο Thomas Martin, Αναπληρωτής CTO και Επικεφαλής Βιωσιμότητας & Καινοτομίας της APL Data Center.

Η λευκή βίβλος εντάσσεται στο πρόγραμμα «Data4Good» του ομίλου, το οποίο έχει ήδη υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις βάσει αυτής της προσέγγισης: χρήση σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, συμβάσεις προμήθειας ανανεώσιμης ενέργειας (PPAs) και σχεδιασμό συστημάτων ψύξης χωρίς χρήση νερού, τα οποία είναι 25 φορές πιο αποδοτικά από τον μέσο όρο του κλάδου.

